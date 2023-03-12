Сына депутата Госдумы Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве

Инцидент произошёл в Подмосковье, мотивы пока неизвестны

12 марта 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, Артёма, задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщают "Известия".

Инцидент произошёл в Подмосковье, мотивы совершения преступления на данный момент неизвестны.

Отмечается, что вместе с 22-летним молодым человеком задержали ещё нескольких. Артём Иванюженков находится на допросе.

По предварительным данным, компания молодых людей праздновала день рождения. Между участниками вечеринки произошла потасовка, в ходе которой 23-летнему парню нанесли удар ножом, после чего он скончался.