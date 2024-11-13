Сына депутата Милонова избили в школе

У подростка перелом скулы и сотрясение мозга

13 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Санкт-Петербурге 12-летний сын депутата Госдумы Виталия Милонова подрался на перемене с одноклассником, пишет Shot.

После драки ребенка увезли на скорой в больницу. У него диагностировали перелом скулы и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.

Милонов рассказал, что его сына побил хулиган из неблагополучной семьи. Ранее этот подросток приставал и к другим детям.

Депутат надеется, что драчуна теперь исключат из школы, а своего сына он собирается записать на секцию бокса.