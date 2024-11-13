НОВОСТИПроисшествия

Сына депутата Милонова избили в школе

У подростка перелом скулы и сотрясение мозга

13 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Санкт-Петербурге 12-летний сын депутата Госдумы Виталия Милонова подрался на перемене с одноклассником, пишет Shot.

После драки ребенка увезли на скорой в больницу. У него диагностировали перелом скулы и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.

Милонов рассказал, что его сына побил хулиган из неблагополучной семьи. Ранее этот подросток приставал и к другим детям.

Депутат надеется, что драчуна теперь исключат из школы, а своего сына он собирается записать на секцию бокса.

Происшествия депутаты

Комментарии 13

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Гость

07:49:44 13-11-2024

драчуна теперь исключат из школы --- как-то гуманно за перелом скулы и подозрение на черепно-мозговую травму. Еще на спецучет ставят. А еще гражданских иск к законным представителям несовершеннолетнего на денежку законом предусмотрен. Но гуманный Милонов на это вряд ли пойдет

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Musik

07:50:03 13-11-2024

Ждем новых инициатив.
А вообще самбо лучше - битье по башке с руки ребенку мозгов не добавляет.

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Гость

08:08:41 13-11-2024

сына он собирается записать на секцию бокса.
Сильнее мастера спорта по боксу мастер спорта по стрельбе.

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Кхм...

08:10:52 13-11-2024

Жаль пацана. Не повезло ему с папой...

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Гость

08:37:56 13-11-2024

Может пора кардинально законы ужесточить для распосавшегося сброда? А то побои они декриминализировали, а дети последствия видят и тоже бьют слабых. Ввели хотя бы штраф предкам в пару лямов.

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Гость

08:42:27 13-11-2024

Госдума единогласно одобрила законопроект о запрете пропаганды чайлдфри За несоблюдение закона вводятся штрафы до 5 млн рублей.
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Вот так вот. Могут же когда хотят! А дебоширам и забиякам гайки почему-то не тянут?

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Гость

08:55:23 13-11-2024

Школы видимо запретят скоро, как рассадник насилия и экстремизма

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Гость

09:22:10 13-11-2024

Бастрыкин уже взял это дело на особый контроль?

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Гость

10:20:39 13-11-2024

Ничессе, сын депутата Госдумы в одном классе с хулиганом из неблагополучной семьи.

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Гость

10:46:02 13-11-2024

Гость (10:20:39 13-11-2024) Ничессе, сын депутата Госдумы в одном классе с хулиганом из ... это и подозрительно.. они "такие" все учатся в элитках

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Гость

11:14:10 13-11-2024

Гость (10:46:02 13-11-2024) это и подозрительно.. они "такие" все учатся в элитках... Ну тут или Милонов такой простой, что сын в обычной школе учится, или неблагополучный хулиган тоже элитный. Может сын Касьянова или Ходорковского, для Милонова они неблагополучные

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Гость

11:05:14 13-11-2024

Видно, заслужил.

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Аль

19:48:44 13-11-2024

золотого мальчика побили папины денюжки не спасли вспоминаю выпуск стопхам сын депутата, где в конце оказался нежданчик сын стал дочкой, может и тут дочь депутата?

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