Сына депутата Милонова избили в школе
У подростка перелом скулы и сотрясение мозга
13 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В Санкт-Петербурге 12-летний сын депутата Госдумы Виталия Милонова подрался на перемене с одноклассником, пишет Shot.
После драки ребенка увезли на скорой в больницу. У него диагностировали перелом скулы и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.
Милонов рассказал, что его сына побил хулиган из неблагополучной семьи. Ранее этот подросток приставал и к другим детям.
Депутат надеется, что драчуна теперь исключат из школы, а своего сына он собирается записать на секцию бокса.
07:49:44 13-11-2024
драчуна теперь исключат из школы --- как-то гуманно за перелом скулы и подозрение на черепно-мозговую травму. Еще на спецучет ставят. А еще гражданских иск к законным представителям несовершеннолетнего на денежку законом предусмотрен. Но гуманный Милонов на это вряд ли пойдет
07:50:03 13-11-2024
Ждем новых инициатив.
А вообще самбо лучше - битье по башке с руки ребенку мозгов не добавляет.
08:08:41 13-11-2024
сына он собирается записать на секцию бокса.
Сильнее мастера спорта по боксу мастер спорта по стрельбе.
08:10:52 13-11-2024
Жаль пацана. Не повезло ему с папой...
08:37:56 13-11-2024
Может пора кардинально законы ужесточить для распосавшегося сброда? А то побои они декриминализировали, а дети последствия видят и тоже бьют слабых. Ввели хотя бы штраф предкам в пару лямов.
08:42:27 13-11-2024
Госдума единогласно одобрила законопроект о запрете пропаганды чайлдфри За несоблюдение закона вводятся штрафы до 5 млн рублей.
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Вот так вот. Могут же когда хотят! А дебоширам и забиякам гайки почему-то не тянут?
08:55:23 13-11-2024
Школы видимо запретят скоро, как рассадник насилия и экстремизма
09:22:10 13-11-2024
Бастрыкин уже взял это дело на особый контроль?
10:20:39 13-11-2024
Ничессе, сын депутата Госдумы в одном классе с хулиганом из неблагополучной семьи.
10:46:02 13-11-2024
Гость (10:20:39 13-11-2024) Ничессе, сын депутата Госдумы в одном классе с хулиганом из ... это и подозрительно.. они "такие" все учатся в элитках
11:14:10 13-11-2024
Гость (10:46:02 13-11-2024) это и подозрительно.. они "такие" все учатся в элитках... Ну тут или Милонов такой простой, что сын в обычной школе учится, или неблагополучный хулиган тоже элитный. Может сын Касьянова или Ходорковского, для Милонова они неблагополучные
11:05:14 13-11-2024
Видно, заслужил.
19:48:44 13-11-2024
золотого мальчика побили папины денюжки не спасли вспоминаю выпуск стопхам сын депутата, где в конце оказался нежданчик сын стал дочкой, может и тут дочь депутата?