Сырный бульвар и Мясная площадь. Чем удивит фестиваль "Алтайские бренды" в 2024 году

На целый день парк "Изумрудный" станет гастрономическим городом со множеством алтайских продуктов

16 августа 2024, 07:00, ИА Амител

На фестивале гостей ждет много мяса / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

24 августа в Барнауле пройдет уже третий по счету фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья". Более 80 производителей региона представят в парке "Изумрудный" свои лучшие продукты.

Гости смогут не только вкусно поесть, но и поучаствовать в конкурсах, и выиграть полезные призы, и понаблюдать, как с алтайскими продуктами работают именитые шеф-повара.

О том, как пройдет фестиваль в этот раз и что нового на нем будет, amic.ru рассказали организаторы.

"Нам есть чем гордиться"

Фестиваль организует Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Цель — показать жителям всё многообразие продуктов, которые производят в регионе, рассказывает замначальника ведомства Ирина Попова. По ее словам, многие из тех, кто всю жизнь живет в крае, не знают, как много вкусного и полезного здесь производят.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Алтайский край занимает много лидирующих мест по производству пищевой продукции. В нашем валовом региональном продукте доля предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности приближается уже к 40%. Это очень большой показатель. А мы хотим показать, какое многообразие скрывается за этой цифрой. Чтобы и жители региона, и наши гости увидели, какой у нас интересный край, какие качественные продукты и какие замечательные люди их производят. Нам есть чем гордиться", - пояснила Попова.В 2024 году свою продукцию представит более 80 производителей, сообщила замглавы управления Олеся Праздникова. Количество участников увеличивается с каждым годом: на первом фестивале их было 40, а на втором — 50.

"Интерес растет. Для производителей это отличная возможность повысить узнаваемость своего бренда. Мы усилили деловую программу. Прямо на фестивале проведем несколько закупочных сессий. В прошлом году у нас была только одна торговая сеть, а в этом будет сразу четыре крупных ритейлера придут за новыми продуктами. Надеемся, что нашей продукции станет больше на полках торговых сетей", - рассказала Праздникова.

Замначальника краевого Управления пищевой промышленности Олеся Праздникова / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Мясо, сыр и раки

Алтайские мясо и сыры уже давно знают и любят в Москве и других регионах, рассказывает барнаульский шеф-повар Андрей Мытник. Он курирует работу алтайского гастрономического уголка в Доме российской кухни на московской ВДНХ и знает непонаслышке: нашу мраморную говядину обожают везде.

"Наш проект в Москве пользуется огромным спросом. Жители западной части страны очень любят алтайскую мраморную говядину, сыры, мед. Наша гречка в Москве тоже представлена и очень популярна. Часто встречаю наши масла. Был недавно в Крыму — там тоже знакомы с нашими продуктами", - делится Мытник.

Шеф-повар Андрей Мытник / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

15 августа на пресс-пикнике представили молочную продукцию "Столица Молока", "Рикон", "Киприно", "Логовская сыроварня", вкуснейшую мраморную говядину от коорпоратива "Дружба", безалкогольные напитки от Барнаульского пивоваренного завода, компаний "Аквамастер", "Тейси", печенье и кондитерские изделия от компании "Алтайские Закрома", овощи от "Белокурихинских теплиц", хумус и другие закуски от компании AmFood, масло в спреях от Алтарии и даже раков от "Раковой фермы Алтая". Эти, а также многие другие алтайские продукты, можно будет попробовать и купить на фестивале.

Продукты, которые будут представлены на фестивале "Алтайские бренды"

Мытник пообещал угостить посетителей фестиваля скоблянкой — это традиционное сибирское блюдо из томленого картофеля и томленого мяса. Также на фудкорте можно будет попробовать ломоть — большой и вкусный бутерброд с мраморной говядиной, приготовленной на огне.

Всей семьей по Медовому кольцу

Почти вся территория парка будет занята под мероприятия фестиваля, рассказала Праздникова. Организаторы придумали даже гастрономическую навигацию.

"Все тематические зоны будут называться, как улицы. У нас будут Сырный бульвар, Медовое кольцо, Мясная площадь, Молочная площадь, улица Алтайских круп. Можно будет всей семьей прогуляться по парку и со всем этим ознакомиться", - пояснила замначальника управления.Олеся Праздникова подчеркивает: на фестиваль можно и нужно приходить всей семьей. В Год семьи на этом будет сделан особый акцент. Посетителям расскажут о династиях и многодетных семьях, которые трудятся в пищевом производстве региона.

В парке будет организована детская площадка, где с детьми будут играть и угощать их сладостями. А взрослые в это время смогут прогуляться, вкусно поесть и поучаствовать в конкурсах.

Каждый производитель обустроит свою собственную площадку, где будет не только угощать вкусностями, но и устраивать развлечения для гостей. Будут проводить и различные мастер-классы, где всех желающих научат превращать алтайские продукты в кулинарные шедевры. Также в рамках фестиваля пройдет лекторий, где нутрициологи расскажут о правильном питании и здоровом образе жизни.

На главной сцене в течение всего дня будет идти развлекательная программа.

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Кулинарная битва

Также на главной сцене пройдет и конкурс шеф-поваров. 9 крутых кулинаров из Алтайского края, Республики Алтай и Кузбасса выяснят, кто из них лучше готовит блюда из алтайских продуктов.

"Мы специально пригласили поваров из других регионов, чтобы они тоже познакомились с нашими продуктами. Это будет интересно и зрелищно, а блюда можно будет попробовать. Шефы приготовят эксклюзивные блюда, которые не встретишь в повседневной жизни. Так что гости смогут подсмотреть авторские рецепты от настоящих мастеров", - поясняет Андрей Мытник, который будет судить конкурсантов.Так что 24 августа в "Изумрудном" будет очень вкусно, сытно, познавательно и интересно. На целый день парк станет огромной гастрономической площадке, где можно будет познакомиться со всеми богатствами Алтайского края.