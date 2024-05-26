Томенко рассказал о фестивале алтайских продуктов в "Изумрудном"
Его приурочили ко Дню российского предпринимательства
26 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Фото с фестиваля / телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о фестивале "А, это алтайское?!", который проходит в "Изумрудном". Пост опубликован в его телеграм-канале.
"Фестиваль мы приурочили ко Дню российского предпринимательства, который отмечают сегодня, 26 мая. Думаю, лучший подарок любому бизнесмену – успех его дела", – сказал Томенко.
Он добавил, что больше 355 тысяч жителей края работают в сфере малого и среднего бизнеса. Среди них свыше 117 тысяч самозанятых.
По словам Томенко, небольшие компании вносят существенный вклад в имидж Алтайского края.
21:08:42 26-05-2024
Как всегда. Сначала проведут, а потом сообщат. Никто не знал ни про какой фестиваль