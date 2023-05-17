"Сыро. Мало. Дорого". Ресторан-поэма "Живые души" проведёт эксклюзивный ужин

Это будет уникальный вечер для особых ценителей авторской кухни

17 мая 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxFnZvo

Каким должен быть идеальный ужин? Конечно вкусным. Но если вы ценитель гастрономических изысков, но просто вкусно вам уже мало, приходите на особый ужин в "Живые души". 25 мая здесь пройдёт второй в истории ресторана-поэмы раут. Править бал будет именитый шеф-повар Александр Зозуля.

Что это будет за ужин?

Это уже второй ужин в "Живых душах" в рамках проекта "ГАСТРОлирующий ресторан "Так себе": сыро, мало, дорого". Первый прошёл в марте и вызвал настоящий фурор. И не только потому, что было вкусно (впрочем, как и всегда в "Живых душах"). А потому что это было уникальное гастрономическое путешествие с элементами молекулярной кухни под руководством знатока вкусов и сочетаний Павла Пошовкина.

Чем будут удивлять на этот раз?

На это раз удивлять будет известный в регионе шеф-повар Александр Зозуля. Лучший шеф-повар России по версии "Легенда", вице-президент всемирной ассоциации кулинарного спорта WFRS*, золотой и серебряный призёр отборочных этапов Сhef a la russe*, золотой призёр international food festival ruble* – да-да, это всё про него.

На ужине вас ждёт пять курсов: на каждом из них Александр Зозуля и команда ресторана будут готовить авторские блюда из указанных ингредиентов (в том числе и из местных, например, раки будут с алтайской фермы).

Каждое блюдо шеф-повар "собирал" специально для этого вечера и подбирал идеальное сочетание с напитками от компании A La Volee*. Гости не знают, что именно им подадут. И это придаёт особую пикантность вечеру. Александр Зозуля не просто приготовит – он расскажет, что каждый компонент даёт блюду, почему они подходят друг к другу и на какие оттенки вкуса обратить внимание во время дегустации.

Итак, вот каким будет ужин:

Марал, конопля, сыр страчателла подкопчённый, чернослив и сопровождение от A La Volee. Сибас, банан, мисо, халапеньо и сопровождение от A La Volee. Тунец, сметана, соя, грибы, кинза и сопровождение от A La Volee. Лангустины, раки, кислица, кабачок, сыр и сопровождение от A La Volee. Десерт из свёклы, сметаны, кофе, ягод и сопровождение от A La Volee.

Испытать невероятное гастрономическое удовольствие вас приглашают в следующий четверг, 25 мая, начало 19:00. Стоимость ужина – 12 тысяч рублей. Сюда входят все указанные в пяти курсах блюда вместе с сопровождением от A La Volee. Количество мест ограничено.

Приходите. Это будет не просто вкусно, это будет эксклюзивно.

Ресторан-поэма "Живые души" (ООО "Ин вино")

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел: 600-046

Возрастное ограничение 18+

* WFRS (World Federation of Restaurant Sport (Уорлд федерайшн оф ресторан спорт) - Всемирная федерация ресторанного спорта), Сhef a la russe (Шеф а-ля рус), international food festival ruble (интернейшгнл фуд фестивал рибл), A La Volee ("А-ля Волей").

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