Сжигание чучела, бои мешками и много блинов. Как барнаульцы отмечают Масленицу

Фотокорреспондент amic.ru запечатлел народные гулянья в Центральном парке и на улице Мало-Тобольской

26 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

























































































































































































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 февраля празднуется Масленица – это последний день масленичной недели, которая завершает народные гулянья. Отмечали её и барнаульцы – сразу на нескольких локациях краевой столицы. Фотокорреспондент amic.ru побывал в Центральном парке культуры и отдыха и пешеходной улице Мало-Тобольской и запечатлел конкурс чучел, их сжигание, богатырские забавы и угощение гостей мероприятия блинами.