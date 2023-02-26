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Сжигание чучела, бои мешками и много блинов. Как барнаульцы отмечают Масленицу

Фотокорреспондент amic.ru запечатлел народные гулянья в Центральном парке и на улице Мало-Тобольской

26 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

26 февраля празднуется Масленица – это последний день масленичной недели, которая завершает народные гулянья. Отмечали её и барнаульцы – сразу на нескольких локациях краевой столицы. Фотокорреспондент amic.ru побывал в Центральном парке культуры и отдыха и пешеходной улице Мало-Тобольской и запечатлел конкурс чучел, их сжигание, богатырские забавы и угощение гостей мероприятия блинами. 

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Комментарии 1

  • Люди празднуют и крещение, и Масленицу...Что мешает в Рамадан барана на Сахарова зарезать, всем городом ?
    26 февраля, Гость   Ответить
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