Сжигание чучела, бои мешками и много блинов. Как барнаульцы отмечают Масленицу
Фотокорреспондент amic.ru запечатлел народные гулянья в Центральном парке и на улице Мало-Тобольской
26 февраля 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
26 февраля празднуется Масленица – это последний день масленичной недели, которая завершает народные гулянья. Отмечали её и барнаульцы – сразу на нескольких локациях краевой столицы. Фотокорреспондент amic.ru побывал в Центральном парке культуры и отдыха и пешеходной улице Мало-Тобольской и запечатлел конкурс чучел, их сжигание, богатырские забавы и угощение гостей мероприятия блинами.
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