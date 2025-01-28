T2 расширила зону покрытия. 22 села Алтая получили доступ к 4G-интернету и связи оператора

Все клиенты могут совершать звонки в сети LTE

28 января 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHRnewA

Базовая станция / Фото: пресс-служба T2

Российский оператор Т2 провел скоростной 4G*-интернет и обеспечил стабильной голосовой связью 22 небольших населенных пункта Алтайского края. Более пяти тысяч человек могут использовать связь Т2 для доступа к современным онлайн-сервисам, общения, работы, учебы и развлечений.

Работы охватили весь регион, включая старинные поселения, основанные еще в XVIII веке. Среди них – села Шилово и Усть-Алейка в Калманском районе, Андроново и Ключи в Тюменцевском районе, Трусово в Курьинском районе и Уржум в Алейском районе.

Также мобильная связь оператора стала доступна жителям сел Воздвиженка, Смирненькое, Троицк (Кулундинский район), Карпово, Лютаево (Солонешенский район), Поломошное, 10 лет Октября (Новичихинский район), Буян (Крутихинский район), Зеленая Роща (Ребрихинский район), Майорка (Чарышский район), Жаворонково (Бийский городской округ), Кузнецово (Курьинский район), а также поселков Ульяновский (Топчихинский район), Котляровка (Поспелихинский район), Волга (Первомайский район) и Новокамышенка (Третьяковский район).

Местные жители получили доступ к стабильной 2G-связи для звонков и скоростному 4G-интернету Т2. Кроме того, клиенты могут использовать услугу VoLTE*, которая обеспечивает быстрое соединение и четкую передачу речи.

"В Алтайском крае много отдаленных сел, где мобильный телефон – порой единственный способ оставаться на связи с внешним миром. Мы понимаем это и стремимся сделать качественную связь доступной в каждом, даже самом небольшом населенном пункте", – сказал директор филиала T2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.По его словам, жители еще 22 малых поселений могут не только звонить родным, но и пользоваться всеми преимуществами современных технологий: от видеозвонков в мессенджерах до решения вопросов через "Госуслуги".

*Т2 ("Тэ2"); G ("Джи"); VoLTE ("ВоЭлТэЕ")

T2

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