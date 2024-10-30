T2 расширяет покрытие. Стабильный интернет теперь доступен в "мертвых зонах" Барнаула

Интернет стал лучше работать в лифтах, подвалах и на цокольных этажах

30 октября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8K92i4

Антенны оператора / Фото: пресс-служба T2

Компания T2 продолжает реализацию масштабного проекта по улучшению качества интернет-соединения в Барнауле, фокусируясь на зонах с традиционно слабым сигналом. Внедрение дополнительного оборудования, работающего на низких частотах, позволило добиться стабильного доступа к сети в "мертвых зонах": в лифтах, подвалах и на цокольных этажах.

"Мы понимаем, что связь клиентам нужна везде, поэтому сконцентрировались на развитии сети в труднодоступных местах в условиях плотной городской застройки. В Барнауле мы уже усилили сигнал в 700 домах, в Бийске – в 500 домах, в Рубцовске – в 400 домах", – говорит директор филиала Т2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

С начала года инженеры T2 установили в городе десятки антенн, работающих на низких частотах. По словам экспертов, именно этот диапазон волн обладает большей проникающей способностью, что позволяет охватить даже самые труднодоступные локации.

Жителями Барнаула уже ощутили результаты проекта. Улучшенное покрытие затронуло жилые массивы на улицах Гвардейской, Партизанской, Папанинцев, Власихинской, Ползунова, Бехтерева, Эмилии Алексеевой, Ленинском, Комсомольском и Красноармейском проспектах.

T2 не ограничивается Барнаулом. Аналогичные работы по улучшению покрытия с помощью низкочастотного оборудования провели и в сельской местности. Компания внедрила эту технологию, обеспечив стабильный доступ к интернету в Калманском, Павловском, Смоленском, Алейском и других районах.

Напомним, в конце лета оператор также обеспечил качественной связью жителей села Камыши. Благодаря упрощенной процедуре выделения участка строительство заняло всего месяц. Высота башни – 27 метров, она обеспечивает стабильный сигнал как в самом селе, так и на окраине.

T2

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