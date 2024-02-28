Таблетка от депрессии. Как жительница Барнаула стала сподвижницей Дарьи Донцовой
Знаменитая писательница впервые взялась за перо 25 лет назад в реанимации онкологической больницы
28 февраля 2024, 08:40, ИА Амител
Ироническими детективами и мудрыми сказками Дарьи Донцовой зачитываются миллионы людей по всему миру, а советам писательницы, когда-то победившей рак, следуют тысячи людей, столкнувшихся с тяжелым недугом. Одна из них, жительница Барнаула Инна Проценко, на конференции информационного агентства ТАСС, посвященной 25-летию творческой деятельности Дарьи Донцовой, рассказала, как познакомилась с писательницей и как та помогала справиться с депрессией. А еще о том, как Инна сама стала сподвижницей Донцовой.
Не надеялась, но написала
"Я всегда любила творчество Дашеньки Аркадьевны. У меня дома – отдельный шкаф с ее книгами, но я даже подумать не могла, что когда-нибудь познакомлюсь с ней, смогу обнять и даже буду пить чай в ее гостиной", – говорит Инна.
В 2016 году у Инны Проценко обнаружили рак молочной железы – а когда-то Дарье Донцовой пришлось бороться точно с таким же диагнозом. Инна в поисках поддержки написала писательнице в соцсетях, особо не надеясь, что знаменитость удостоит ее ответом.
"Тем невероятнее сейчас кажется наше знакомство: не успела я отойти от комода, как пиликнуло ответное сообщение, в котором Дарья просила разрешения перезвонить мне", – рассказывает жительница Барнаула.
С тех пор, как говорит Инна, Донцова стала ее путеводной звездой, а книги – волшебной таблеткой, которые помогали во время тяжелого лечения.
"Автобиографическая повесть "Я очень хочу жить" о том, как Дарья боролась со своим раком, зачитана до дыр, закладки с мудрыми мыслями и ценными советами – буквально на каждой странице, – продемонстрировала Инна экземпляр с автографом писательницы. – А курсы химиотерапии я проходила с "Амулетом добра" (серия "Сказки Прекрасной долины". – Прим. ред.). Когда садилась в кресло в своей смешной шапочке на лысую голову, все вокруг "делали глаза": "На химию с детской книгой пришла?!" А я отвечала: только с ней! Кто читал – тот поймет".
Подхваченное "знамя"
Инна рассказала, что Дарья Донцова постоянно была на связи, давала ценные советы – их накопился целый блокнот.
Женщина даже не заметила, как стала сподвижницей писательницы в ее социальной миссии (Дарья Донцова участвует во многих благотворительных проектах помощи тяжело больным пациентам. – Прим. ред.).
"Я буду вам помогать, но когда вы выздоровеете, вы подхватите это "знамя", и уже я буду посылать к вам людей, которым нужна поддержка" – так сказала мне Дарья Аркадьевна много лет назад, даже ни секунды не сомневаясь, что я справлюсь. Только тот, кто сам был на дне отчаяния, понимает, насколько важна такая помощь. Я делаю это с удовольствием", – призналась Инна Проценко.
Сама же Дарья Донцова отметила, что таких сподвижников в городах России у нее много, а также похвалила онкологический центр "Надежда" в Барнауле. Кстати, много лет назад именно Донцова развеяла сомнения Инны, посоветовала не ездить ни в какие столичные клиники: "У вас работают хорошие ребята, к тому же дома и стены помогают".
В целом конференция получилась вполне в духе произведений Дарьи Донцовой – наполненная юмором и забавными историями. "Люди, ну а как можно к нашей жизни относиться без юмора и при этом не сойти с ума?" – прокомментировала писательница.
Несколько цитат Дарьи Донцовой:
Почему она любит писать детективы:
"В жизни каждой женщины бывают моменты, когда ей хочется кого-то убить. А чем убивать близкого, который довел тебя до этого состояния, лучше пойти и тихо придушить кого-то в книжке".
Об удивительных читателях:
"Помню своего самого пожилого читателя: 15 лет назад (тогда ему было 98 лет) он написал письмо в издательство. На тот момент он только освободился из мест не столь отдаленных. Так вот, он написал, что категорически против ярких обложек моих детективов, а также против того, что они подписаны женским именем. И дал совет: вам следует вместо Дарьи Донцовой поставить какого-нибудь Николая Петрова, а обложку сделать серо-черной – потому что нам, нормальным пацанам, стыдно в метро сидеть с бабской книгой".
Анекдот из жизни:
"Однажды ко мне подошла женщина со словами: "А-ха-ха! Как вы смешно написали – "семью восемь – сорок восемь". А я думаю: что тут смешного, таблица умножения – она же вся в рифму: пятью пять – двадцать пять, шестью шесть – тридцать шесть, семью восемь, соответственно, – сорок восемь. А потом, на всякий случай, спрашиваю аккуратно у девушки рядом: извините, не подскажете, сколько будет семью восемь? Она похихикала и отвечает: всем же ясно – восемьдесят восемь. Я думаю: как же мы так ошиблись с редактором в таблице умножения. А потом выяснилось, что семью восемь – не сорок восемь и не восемьдесят восемь, а вообще-то – пятьдесят шесть. И ведь никто не понял, что я всерьез не знаю таблицу умножения, все восприняли это как особенность героини книги, которой свойственно все путать".
10:52:04 28-02-2024
Не делайте себе кумира. Госпожа Донцова покинула нашу Родину и негативно высказывается о нашей СВО. И на солнце есть пятна. (из новостей нэта) С начала этого года фсб наложила аресты на множество фондов ,которые были замечены (и это уже доказано) с криминальным отмыванием денег в том числе бюджетных . У каждой стороны медали есть свои заморочки друзья .А примеров таких фондов и краж нам известны. Хотелось бы ,что бы проверили и наших алтайских министров и их декларации . Ни чего личного.
11:35:14 28-02-2024
гость (10:52:04 28-02-2024) Не делайте себе кумира. Госпожа Донцова покинула нашу Родину... Ерунду писать не надо. Она помогает раненым бойцам в госпитале им. Бурденко. Москву не покидала.
PS: я не поклонница творчества Д. Донцовой.
11:53:45 28-02-2024
гость (10:52:04 28-02-2024) Не делайте себе кумира. Госпожа Донцова покинула нашу Родину... Вы ничего не перепутали? Я сейчас специально сделала запрос в инет, нигде нет сведений, что она уехала из России. Вы, видимо, имели ввиду Улицкую, тоже пишет детективы, но теперь за границей.
15:38:38 28-02-2024
Гость (11:53:45 28-02-2024) Вы ничего не перепутали? Я сейчас специально сделала запрос ... Смешно,у нас что с вами разный компы .Несколько ссылок имеется на яндэкс читайте. Возможно фейк ,но что она уже в Израиле есть сведения наших блогеров. И просьба хвалить про себя всех так называемых звёзд. Знаете уже давно начался звездопад (Чулпан ,Митволя и ряда правдоискателей ,к стати на самом амике читайте ,что наших министров тоже начали "кашмарить". И наверное самое главное ещё раз не надо афишировать своих кумиров и навязывать это больным,таким пациентам необходимо срочный медицинский консилиум с последующими терапевтическим лечением и по назначению операциями .А всевозможные "писаки" и врачуны могут только усугубить рост опухоли у бедолаг. Подумайте и не навязывайте свои мнения - вы не специалисты. Здоровья всем и трезвых мыслей.
11:07:51 28-02-2024
Таблетки от депрессии - это котлеты
12:13:35 28-02-2024
"Я очень хочу жить" - история хоть и про онкологию, но ее не мешает прочитать каждому, как пример того, что при любых обстоятельствах надо вгрызаться за свою жизнь. кроме рака есть куча других не менее тяжелых болячек