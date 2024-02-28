Таблетка от депрессии. Как жительница Барнаула стала сподвижницей Дарьи Донцовой

Знаменитая писательница впервые взялась за перо 25 лет назад в реанимации онкологической больницы

28 февраля 2024, 08:40, ИА Амител

Инна Проценко

Ироническими детективами и мудрыми сказками Дарьи Донцовой зачитываются миллионы людей по всему миру, а советам писательницы, когда-то победившей рак, следуют тысячи людей, столкнувшихся с тяжелым недугом. Одна из них, жительница Барнаула Инна Проценко, на конференции информационного агентства ТАСС, посвященной 25-летию творческой деятельности Дарьи Донцовой, рассказала, как познакомилась с писательницей и как та помогала справиться с депрессией. А еще о том, как Инна сама стала сподвижницей Донцовой.

Не надеялась, но написала

"Я всегда любила творчество Дашеньки Аркадьевны. У меня дома – отдельный шкаф с ее книгами, но я даже подумать не могла, что когда-нибудь познакомлюсь с ней, смогу обнять и даже буду пить чай в ее гостиной", – говорит Инна.

В 2016 году у Инны Проценко обнаружили рак молочной железы – а когда-то Дарье Донцовой пришлось бороться точно с таким же диагнозом. Инна в поисках поддержки написала писательнице в соцсетях, особо не надеясь, что знаменитость удостоит ее ответом.

"Тем невероятнее сейчас кажется наше знакомство: не успела я отойти от комода, как пиликнуло ответное сообщение, в котором Дарья просила разрешения перезвонить мне", – рассказывает жительница Барнаула.

С тех пор, как говорит Инна, Донцова стала ее путеводной звездой, а книги – волшебной таблеткой, которые помогали во время тяжелого лечения.

"Автобиографическая повесть "Я очень хочу жить" о том, как Дарья боролась со своим раком, зачитана до дыр, закладки с мудрыми мыслями и ценными советами – буквально на каждой странице, – продемонстрировала Инна экземпляр с автографом писательницы. – А курсы химиотерапии я проходила с "Амулетом добра" (серия "Сказки Прекрасной долины". – Прим. ред.). Когда садилась в кресло в своей смешной шапочке на лысую голову, все вокруг "делали глаза": "На химию с детской книгой пришла?!" А я отвечала: только с ней! Кто читал – тот поймет".

Подхваченное "знамя"

Инна рассказала, что Дарья Донцова постоянно была на связи, давала ценные советы – их накопился целый блокнот.

Женщина даже не заметила, как стала сподвижницей писательницы в ее социальной миссии (Дарья Донцова участвует во многих благотворительных проектах помощи тяжело больным пациентам. – Прим. ред.).

"Я буду вам помогать, но когда вы выздоровеете, вы подхватите это "знамя", и уже я буду посылать к вам людей, которым нужна поддержка" – так сказала мне Дарья Аркадьевна много лет назад, даже ни секунды не сомневаясь, что я справлюсь. Только тот, кто сам был на дне отчаяния, понимает, насколько важна такая помощь. Я делаю это с удовольствием", – призналась Инна Проценко.

Сама же Дарья Донцова отметила, что таких сподвижников в городах России у нее много, а также похвалила онкологический центр "Надежда" в Барнауле. Кстати, много лет назад именно Донцова развеяла сомнения Инны, посоветовала не ездить ни в какие столичные клиники: "У вас работают хорошие ребята, к тому же дома и стены помогают".

В целом конференция получилась вполне в духе произведений Дарьи Донцовой – наполненная юмором и забавными историями. "Люди, ну а как можно к нашей жизни относиться без юмора и при этом не сойти с ума?" – прокомментировала писательница.

Несколько цитат Дарьи Донцовой:

Почему она любит писать детективы:



"В жизни каждой женщины бывают моменты, когда ей хочется кого-то убить. А чем убивать близкого, который довел тебя до этого состояния, лучше пойти и тихо придушить кого-то в книжке".



Об удивительных читателях:

"Помню своего самого пожилого читателя: 15 лет назад (тогда ему было 98 лет) он написал письмо в издательство. На тот момент он только освободился из мест не столь отдаленных. Так вот, он написал, что категорически против ярких обложек моих детективов, а также против того, что они подписаны женским именем. И дал совет: вам следует вместо Дарьи Донцовой поставить какого-нибудь Николая Петрова, а обложку сделать серо-черной – потому что нам, нормальным пацанам, стыдно в метро сидеть с бабской книгой".

Анекдот из жизни:

"Однажды ко мне подошла женщина со словами: "А-ха-ха! Как вы смешно написали – "семью восемь – сорок восемь". А я думаю: что тут смешного, таблица умножения – она же вся в рифму: пятью пять – двадцать пять, шестью шесть – тридцать шесть, семью восемь, соответственно, – сорок восемь. А потом, на всякий случай, спрашиваю аккуратно у девушки рядом: извините, не подскажете, сколько будет семью восемь? Она похихикала и отвечает: всем же ясно – восемьдесят восемь. Я думаю: как же мы так ошиблись с редактором в таблице умножения. А потом выяснилось, что семью восемь – не сорок восемь и не восемьдесят восемь, а вообще-то – пятьдесят шесть. И ведь никто не понял, что я всерьез не знаю таблицу умножения, все восприняли это как особенность героини книги, которой свойственно все путать".