Таиланд или диван. Сколько жителей Алтая готовы потратить на отпуск более 100 тысяч рублей
Отдых дома или на даче предпочитает более трети жителей региона
27 июня 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае 17% жителей готовы потратить более 100 тысяч рублей на летний отпуск, и желательно, чтобы он был в июле. Такие данные приводятся в совместном исследовании рекрутинговой платформы hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"14% опрошенных готовы потратить на отдых 40-60 тыс. рублей, 13% - 20-40 тыс. рублей, 11% - 80-100 тыс. рублей, 10% закладывают 60-80 тыс. рублей, а 8% планируют максимально экономный отдых на сумму до 20 тыс. рублей", - говорится в исследовании.
Лидирующим форматом отдыха в отпуске стал активный (походы, велотуры, горные экскурсии) - его выбирает половина опрошенных (51%). На втором месте - пляжный отдых (49%). Отдых дома или на даче предпочитает более трети жителей региона (38%). Далее идут экскурсионные туры (31%), спа-отели и санаторные курорты (26%).
Самыми популярными месяцами для отдыха традиционно стали июнь (56%), июль (64%) и август (49%). Также высокую долю занимает сентябрь (44%) - отдых в этот месяц выбирают те, кто предпочитает бархатный сезон, когда туристов на популярных курортах становится меньше, а цены на отдых снижаются.
62% работников Алтайского края еще только выбирают даты и направления для отпуска, только 5% уже отдохнули, а 26% идти в отпуск вообще не намерены.
"Среди российских направлений, где жители Алтайского края чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург, Алтайский край и Москва. Зарубежные направления возглавляют Таиланд, Китай и Вьетнам, также в топе оказались Турция и Абхазия", - выяснили аналитики.
10:51:46 27-06-2025
В Таиланд сильно дешевле и качественнее, чем во всяких хуторах и резертах.
11:27:34 27-06-2025
Гость (10:51:46 27-06-2025) В Таиланд сильно дешевле и качественнее, чем во всяких хутор... В Тае море и фрукты лишь на 5+ Остальное не понравилось. Дорогу от отеля к морю перейти очень сложно, движения поток сильный, пдд они не соблюдают. Ночами непрерывный гул обкуренных травой мотоциклов - не высыпаешься. Кухня - (зачастую это острая глистатая под мухами на жаре) гадость редкостная на любителя, да и дороже наших их морепродукты выходят кратно.
11:46:25 27-06-2025
Гость (11:27:34 27-06-2025) В Тае море и фрукты лишь на 5+ Остальное не понравилось. Дор... это все понятно. речь про доступность соотношение цена/качество.
в ЭРЭФ чем отдыха поляризируется на глазах. нормальных отдых, для всех работающих, перекочевал в сегмент для обеспеченных и богатых.
с этой стратой здесь традиционно была напряженка, а теперь совсем беда.
14:19:21 27-06-2025
Гость (11:27:34 27-06-2025) В Тае море и фрукты лишь на 5+ Остальное не понравилось. Дор... вы из тех, кто тут турцию за 60 предлагает. Сначала покупают туры подешевле в овноотели, а потом оказывается, что страна фигня
20:41:06 27-06-2025
Гость (11:27:34 27-06-2025) В Тае море и фрукты лишь на 5+ Остальное не понравилось. Дор... Думаю здесь дело не в Тае, а в плохой проработке предстоящей поездки в него. По порядку: линию отеля до моря согласовывают до; шум по ночам не нравится - Тай страна 1000 островов (можно выбрать); еда плохая и дорогая - не согласен (плохо искали, а ценник всяко ниже отечественных курортов). Пример по еде: ужин на двоих в одном из ресторанов Кисловодска обошелся в 12к (2 шашлыка, 2 салата, 2 бокала вина).
12:41:42 27-06-2025
Гость (10:51:46 27-06-2025) В Таиланд сильно дешевле и качественнее, чем во всяких хутор... Village. скоро видимо переименют.
10:59:04 27-06-2025
Это очень важная информация для тех, кто готов потратить 300тыс.рублей за квадратный метр жилья...Еще не всех обокрали...
10:59:21 27-06-2025
Новосиб -Турция 60 т.р. на 01.07.2025
11:21:39 27-06-2025
Гость (10:59:21 27-06-2025) Новосиб -Турция 60 т.р. на 01.07.2025... сами "отдыхайте" в помойках за 60к
11:11:52 27-06-2025
половина опрошенных (51%). На втором месте - пляжный отдых (49%). Отдых дома или на даче предпочитает более трети жителей региона (38%). Далее идут экскурсионные туры (31%), спа-отели и санаторные курорты (26%). --- ИТОГО 195% опрошенных. Вот как оказывается ЕР на выборах 146% голосов набирает)
11:12:35 27-06-2025
17% жителей --- получается почти каждый пятый житель края неплохо живет. Айтисфера наверное, стоматология и кардиохирургия
14:01:51 27-06-2025
Гость (11:12:35 27-06-2025) 17% жителей --- получается почти каждый пятый житель края не... Есть начальники отделов, депутаты,главы районов и их заместители, различные министерства бизнесмены, блогеры...
11:31:37 27-06-2025
Даже когда деньги были на моря-океаны в 00-10-х годах, и здоровья побольше, все равно выбор был в пользу дивана. Все эти поезда-самолеты, вокзалы-аэропорты, гостиницы-шмандиницы сильно утомляют.
11:52:34 27-06-2025
Мне и дома неплохо!!!
11:52:36 27-06-2025
Дача- это у членов правительства и богатых буратин. А у народа это или старый деревенский дом или летнее бунгало 4 на 5 метров- а остальное посадки грядки и комары круглосуточно.
12:06:46 27-06-2025
Гость (11:52:36 27-06-2025) Дача- это у членов правительства и богатых буратин. А у наро... У меня баня 3*6 метров на участке в 10 соток. Ну и домик 6*4 из бруса с мансардным этажем и гараж. И вджобывать на оставшихся сотках надо постоянно... Чуть не забыл еще пара теплиц и ни одного газона или бассейна
12:22:07 27-06-2025
Гость (12:06:46 27-06-2025) У меня баня 3*6 метров на участке в 10 соток. Ну и домик 6*4... Вы хвалитесь или жалуетесь - не понятно.
12:28:45 27-06-2025
Гость (12:22:07 27-06-2025) Вы хвалитесь или жалуетесь - не понятно.... Попытайтесь понять. Я не в правительстве работаю и не богатый буратинка. Не хвалюсь и не жалуюсь. Простая констатация факта. Все это было куплено и построено во 2й половине 90х. И на участке надо постоянно работать... Я же написал про отсутствие газонов и бассейнов. Отдыхать некогда....((
12:37:04 27-06-2025
Гость (12:28:45 27-06-2025) Попытайтесь понять. Я не в правительстве работаю и не богаты... Понял, хреново...
14:13:51 27-06-2025
Гость (12:28:45 27-06-2025) Попытайтесь понять. Я не в правительстве работаю и не богаты... Поверьте когда участок 17 соток, есть бассейн и большая часть в газоне, то тоже отдыхать некогда, все выходные косишь и распихиваешь траву )))
21:16:05 27-06-2025
Гость (14:13:51 27-06-2025) Поверьте когда участок 17 соток, есть бассейн и большая час... вы наймите садовника, сидит тут страдает...странно
21:15:24 27-06-2025
Гость (12:28:45 27-06-2025) Попытайтесь понять. Я не в правительстве работаю и не богаты... ДАЧУ от слова "дать". У деда была дача. звонишь водителю, везет, секретарь звонит на дачи, там топят бано, греют самовар, срезают пионы свежие, убирают спальни. Приехали тусим 2-5 дней, уезжаем. заезжает другая семья ЗАМа или такого же Руководителя. про это вам говорят. остальное ОГОРОДЫ! рабочие и мещане их возделывали картоха там у них хеленб. у нас кухарка у таких покупала зелень и пр
12:11:27 27-06-2025
устраивайтесь в МариюРА в Горный.
и бабла поднимете, и в окошко достопримечательности покажут.
13:09:52 27-06-2025
>>14% опрошенных готовы потратить на отдых 40-60 тыс. рублей... - это только на себя любимых или на всю семью? вот мне куда себя приписать, если в планах отпуск в пределах 50 на семью из 3х человек?
13:53:26 27-06-2025
100 на человека и еще в самолете лететь х знает куда? неее я луче в озерки за грибами сьезжу как нибудь с утречка в хорошую погоду
раньше в горный можно было на попутках сгонять теперь там тоже 100 на рыло подавай
15:23:21 27-06-2025
20 тысяч на отдых этот как? Взять пива и шашлык и на электричку в лес с палаткой на неделю?
20:49:42 27-06-2025
Гость (15:23:21 27-06-2025) 20 тысяч на отдых этот как? Взять пива и шашлык и на электри... Отличное решение! Сейчас многие забыли о нем.
21:17:32 27-06-2025
мы летом тут в загородном доме, а Тай с осени, там море тепло, продляем лето. и потом еще пару раз зимой