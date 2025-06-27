Отдых дома или на даче предпочитает более трети жителей региона

27 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Диван на пляже / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 17% жителей готовы потратить более 100 тысяч рублей на летний отпуск, и желательно, чтобы он был в июле. Такие данные приводятся в совместном исследовании рекрутинговой платформы hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

"14% опрошенных готовы потратить на отдых 40-60 тыс. рублей, 13% - 20-40 тыс. рублей, 11% - 80-100 тыс. рублей, 10% закладывают 60-80 тыс. рублей, а 8% планируют максимально экономный отдых на сумму до 20 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Лидирующим форматом отдыха в отпуске стал активный (походы, велотуры, горные экскурсии) - его выбирает половина опрошенных (51%). На втором месте - пляжный отдых (49%). Отдых дома или на даче предпочитает более трети жителей региона (38%). Далее идут экскурсионные туры (31%), спа-отели и санаторные курорты (26%).

Самыми популярными месяцами для отдыха традиционно стали июнь (56%), июль (64%) и август (49%). Также высокую долю занимает сентябрь (44%) - отдых в этот месяц выбирают те, кто предпочитает бархатный сезон, когда туристов на популярных курортах становится меньше, а цены на отдых снижаются.

62% работников Алтайского края еще только выбирают даты и направления для отпуска, только 5% уже отдохнули, а 26% идти в отпуск вообще не намерены.