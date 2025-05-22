В Барнауле женщины хотят провести отпуск на море, а мужчины — на диване

Мужчины также чаще предпочитают отправиться в путешествие по России

22 мая 2025, 19:40, ИА Амител

Мужчина лежит на диване / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле женщины чаще предпочитают отправиться в отпуск на море, когда мужчины хотят отдохнуть дома, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Исследование проводили 12–18 мая среди экономически активных жителей города.

"Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море (22% против 12% соответственно). Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома (15% против 10% среди женщин) или поехать в путешествие по России (6% против 4%)", – рассказали аналитики.

При этом победа в категории "идеальный отдых" все же досталась поездке на любое море – ее предпочитают 17% барнаульцев. На втором месте – отдых дома (12%), а на третьем – поездка на дачу или в деревню (11%).

По 5% опрошенных считают, что лучшего всего провести отпуск на природе или в различных уголках России. Заграничные направления менее востребованы: 4% предпочли бы любую страну за рубежом, 3% – Азию, 2% – Турцию, по 1% – Египет и Абхазию. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 4% голосов), а также Байкал (2%).

"Алтай и Дагестан набрали по 1% голосов", – добавили в SuperJob.

Некоторые барнаульцы предложили нестандартные варианты: путешествие в горы (2%), отдых вдали от людей (1%). Небольшая часть – 2% – советуют сэкономить дни отпуска и отказаться от отдыха этим летом.

Работающие горожане чаще безработных мечтают о поездках в горы (2% против 1%). Отмечается, что те, у кого нет работы, чаще советуют вообще не брать отпуск этим летом (3% против 2% среди трудоустроенных).