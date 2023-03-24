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Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в РФ

Только прирост поставок риса составил 315%

24 марта 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил экспорт сельхозпродуктов в РФ, сказал председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. 

"Наибольший рост (по итогам 2022 года, – прим. ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 млн долларов, +315%)", – цитирует его РИА Новости.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что российские производители рисовой крупы намерены повысить оптовые цены на 10-30% из-за неурожая в Краснодарском крае, где выращивают основной объём риса в РФ. В Минсельхозе, в свою очередь, заявляли, что урожая 2022 года для внутреннего рынка достаточно.

Комментарии 4

  • Ну да, рис - основная зерновая культура в рационе россиян.
    24 марта, Гость   Ответить
  • а тут не так давно кто то собирался завалить всех своей сельхоз продукцией
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "....Ну да, рис - основная зерновая культура в рационе россиян...." - ну мы вот гречку не едим практически, в основном рис, то на плов, то на салат, то на рассольник или гарнир. А сколько в стране мигрантов из азиатских республик. Они рис едят. Так что...
    24 марта, Гость   Ответить
  • + роллы многие делают, каша молочная детям или суп рисовый молочный, в фарш добавляют на голубцы, перцы фаршированные, тефтели (ёжики). Да много куда.
    24 марта, Гость   Ответить
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