Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в РФ

Только прирост поставок риса составил 315%

24 марта 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Таиланд в 2022 году более чем в четыре раза увеличил экспорт сельхозпродуктов в РФ, сказал председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

"Наибольший рост (по итогам 2022 года, – прим. ред.) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис (15 млн долларов, +315%)", – цитирует его РИА Новости.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что российские производители рисовой крупы намерены повысить оптовые цены на 10-30% из-за неурожая в Краснодарском крае, где выращивают основной объём риса в РФ. В Минсельхозе, в свою очередь, заявляли, что урожая 2022 года для внутреннего рынка достаточно.