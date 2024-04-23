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Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для россиян

Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для граждан России

23 апреля 2024, 16:45, ИА Амител

Вид на гавань в Таиланде / Фото: unsplash.com
Вид на гавань в Таиланде / Фото: unsplash.com

Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для граждан России, сообщил на брифинге премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

По его словам, новая мера начнет действовать с 1 мая.

Сейчас жители РФ могут находиться в Таиланде без визы 90 дней. Этот режим действует с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.

Как отметил премьер, 60-дневный режим также будет временным, но срок его действия пока не определен, пишет ТАСС.

Туризм Отдых в Таиланде

Комментарии 1

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Гость

22:15:16 23-04-2024

Китай когда введет безвизовый режим?

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