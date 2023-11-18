Так, а что с ремонтом моста в Бийске? Мэрия обещает завершить все работы в ноябре

На реконструкцию переправы потратили 170 миллионов рублей

18 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Работы по реконструкции Коммунального моста в Бийске выполнены на 97%. При этом движение по переправе запустили еще в сентябре. Рассказываем, когда объект сдадут и какие работы осталось выполнить.

Какие работы сейчас идут на мосту?

В полном объеме выполнены работы по ремонту проезжей части, деформационных швов, контактной сети, трамвайных путей. Сейчас на завершающей стадии находятся ремонтные работы основания моста, осталось покрасить металлические конструкции.

Также планируется на подходах к мосту установить барьерное и пешеходное ограждение. Кроме этого, на стадии проектирования архитектурная подсветка Коммунального моста.

"В целом мост будут содержать по-новому. Например, плиты, которые уложены вдоль трамвайных путей, в весенний и осенний период будут открывать и прочищать, для того чтобы наладить водоотведение, а еще будут использованы специальные реагенты для сохранности покрытия моста", – рассказал о ходе работ мэр наукограда Виктор Щигрев.

Когда достроят мост?

Согласно контракту, сдать объект должны до конца ноября. Благодаря тому, что некоторые работы выполнили раньше срока, удалось обеспечить пропускную способность автомобильного транспорта и трамваев.

Что известно о мосте?

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролетов. В 1992 году его ремонтировали внепланово – меняли конструкции. В 2002-м вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта – 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.

Стоимость работ составляет более 170 млн рублей.