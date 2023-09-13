Почему мост в Бийске вновь начали ремонтировать после ремонта и когда его доделают?

По переправе вновь сделали реверсивное движение спустя 10 дней после запуска. Что случилось?

13 сентября 2023, 15:55, Вячеслав Кондаков

Фото: правительство Алтайского края

Коммунальный мост в Бийске вновь начали ремонтировать с 12 сентября. Причем произошло это спустя 10 дней после того, как дорожное полотно на переправе отремонтировали и запустили движение автомобилей и трамваев. Почему так произошло и кто в этом виноват – разбирался amic.ru.

Почему часть моста закрыли? Его же делали все лето!

По очень странной формулировке. Как пояснили в пресс-службе администрации Бийска, во всем виноваты водители большегрузов и общественного транспорта. При проезде по коммунальному мосту они не соблюдали скоростной режим, в связи с чем прочность соединительных швов была нарушена. В период организации двухстороннего движения проезжая часть пролегала по трамвайному полотну, и по ней можно было ездить только легковым автомобилям. Для фур существует альтернативный маршрут: через обход Бийска.

"Произошло нарушение соединений примыкания плит, что негативно сказалось на состоянии трамвайных путей. Работы по монтажу деформационных швов на верхнем уровне коммунального моста уже завершены, но для устранения образовавшихся повреждений поверхности дорожного полотна коммунальный мост будет переведен в режим реверсивного движения до устранения вышеуказанных дефектов", – сообщили в мэрии.

Данная информация вызвала удивление у жителей наукограда, которые уже несколько месяцев вынуждены стоять в огромных пробках и ждать, когда отремонтируют мост.

"Еще не доделали, а уже все сломалось", – иронизируют жители в соцсетях.

И когда движение по мосту вновь запустят?

В ближайшие дни. Только после устранения образовавшихся деформаций мост будет открыт в обоих направлениях. До этого времени поток автомобилей будут контролировать с помощью регулировщиков. Движение трамваев не изменится.

Так, стоп. Мост должны же были отремонтировать к началу сентября. Почему подрядчик не успел?

Официально подрядчик – ООО "Экострой", согласно контракту, должен завершить ремонт моста в октябре. Основными работами на объекте занимались субподрядные организации. Один из них – Евгений Игошин – обещал жителям Бийска, что все работы будут завершены к 30 августа. По информации amic.ru, в правительстве Алтайского края торопили строителей, чтобы сдать мост к выборам губернатора. Однако 1 сентября глава Бийска Виктор Щигрев в своем Telegram-канале сообщил, что открытие откладывается. Сделали это вынужденно: из-за продолжительных ливней работы по ремонту деформационных швов продлились, чтобы не нарушить технологию производства работ.

При этом с 1 сентября по переправе начали курсировать трамваи. Правда, недолго: всего неделю. Затем на время работ на фасаде моста ради безопасности промышленных альпинистов график изменили.

А что вообще за мост ремонтируют в Бийске?

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролетов. В 1992 году его ремонтировали внепланово – меняли конструкции. В 2002-м вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта – 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.

И сколько денег потратили на ремонт моста?

Около 170 миллионов рублей. На эти деньги полностью обновят дорожное покрытие, на состояние которого неоднократно жаловались бийчане.