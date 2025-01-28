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Такер Карлсон: администрация Байдена пыталась убить Путина

Доказательств своего утверждения американский журналист не привел

28 января 2025, 12:30, ИА Амител

Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из интервью
Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из интервью

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена покушалась на жизнь российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистом Мэттом Таибби, сообщает РИА Новости.

"Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. – Прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина", – заявил Карлсон.

Однако американский журналист никак не доказал свое утверждение и не привел подробностей, когда и где это могло случиться. Обстоятельства приготовления к возможному покушению он также не озвучивал.

Со слов Карлсона, команда Джо Байдена предпринимала подобные попытки. Он утверждает, что для бывшей американской администрации хаос был нужен в качестве "защитного экрана". При этом журналист подчеркнул, что считает это безумием.

Владимир Путин США Россия Политика Джо Байден

Комментарии 12

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Гость

12:33:46 28-01-2025

А администрация Путина пыталась убить Байдена. Доказательств не приведу.

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Гость

13:38:11 28-01-2025

Гость (12:33:46 28-01-2025) А администрация Путина пыталась убить Байдена. Доказательств... Не. Байден сам признался, что во время поездки на Украину опасался за свою жизнь. Но боялся не Путина, а местных хохлорадикалов.

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Гость

12:39:00 28-01-2025

Карлсончик забродившего варенья нахомячился у малыша ?

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Гость

12:50:33 28-01-2025

они пытались убить Путина --- ну так и Трампа

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Гость

12:56:47 28-01-2025

Еще Фицо. Там косвенные доказательства, стрелял гомик, а администрация Байдена за них и против Фицо

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Гость

13:47:00 28-01-2025

Ну значит позор нашим диверсионным спецслужбам. Почему этот Блинкеен еще жив жрет по ресторанам и баб имеет? Сталин против себя такого даже в шутливых намерениях не прощал. Потому его они до сих пор и боятся

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Гость

14:02:38 28-01-2025

А смысл им избавляться от человека, который развивает их экономику?

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Гость

17:16:16 28-01-2025

Гость (14:02:38 28-01-2025) А смысл им избавляться от человека, который развивает их эко... который развивает их экономику? --- они еще и уголовное дело возбудили, походу они не хотят развивать свою экономику

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Гость

14:25:46 28-01-2025

А санкции это что такое вообще, в принципе!?!!!
Это отрицательное воздействие на правителей, на экономику, на граждан страны!? Так?!
А максимальное отрицательное воздействие вообще-то приводит к гибели того к кому оно прилагается!!!!...
Так что все санкции - это способ убить нас! Другой разговор в дозировке...!

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Гость

15:50:59 28-01-2025

Дешевизна наброса просто поразительная.

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Гость

16:37:38 28-01-2025

надеюсь убьют того кто готовился убить Путина?

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Гость

16:46:20 28-01-2025

Гость (16:37:38 28-01-2025) надеюсь убьют того кто готовился убить Путина?... Даже не могу представить что за каша у вас в голове.

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