Такер Карлсон: администрация Байдена пыталась убить Путина

Доказательств своего утверждения американский журналист не привел

28 января 2025, 12:30, ИА Амител

Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из интервью

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена покушалась на жизнь российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистом Мэттом Таибби, сообщает РИА Новости.

"Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. – Прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина", – заявил Карлсон.

Однако американский журналист никак не доказал свое утверждение и не привел подробностей, когда и где это могло случиться. Обстоятельства приготовления к возможному покушению он также не озвучивал.

Со слов Карлсона, команда Джо Байдена предпринимала подобные попытки. Он утверждает, что для бывшей американской администрации хаос был нужен в качестве "защитного экрана". При этом журналист подчеркнул, что считает это безумием.