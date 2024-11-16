Такер Карлсон взял интервью у Хасбика
В коротком тизере журналист спросил у блогера, как он относится к Майку Тайсону и нравятся ли ему американцы
16 ноября 2024, 08:37, ИА Амител
Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика. Анонс опубликован на YouTube-канале журналиста.
В тизере Карлсон спрашивает 22-летнего собеседника о его отношении к американцам и к Майку Тайсону, который недавно принял его за ребенка. Во время беседы Хасбик также сказал, что хотел бы, чтобы "во всем мире был мир".
Полная версия разговора выйдет в ближайшее время.
Ранее в 2024 году Такер Карлсон брал интервью у Владимира Путина, Павла Дурова и Александра Дугина.
09:46:58 16-11-2024
Хасбик во время беседы также сказал, что хотел бы, чтобы "во всем мире был мир".
Смелый хлопчик !
11:20:46 16-11-2024
Я в интернете с 1994 года (еще с конференций MSN, классического интернета тогда не было), а про этого Хасбика не слышал. Видимо, круг интересов космически далек от этого блогера. Какой мудростью он фонтанирует?
07:25:51 18-11-2024
Гость (11:20:46 16-11-2024) Я в интернете с 1994 года (еще с конференций MSN, классическ... ты с 94 фонтанируешь в интернете)))))) это такой же, фантазер.
11:21:59 16-11-2024
А, все, видел этого карлика. Хайп вокруг генетической аномалии.
08:36:55 17-11-2024
Я в интернете с 1994 года-----------А чо не с 84? Это ты из америк не вылазишь? Ты бы врал, да не завирался... MSN только ближе к концу 95 появляется, про ФИДОнет еще бы поверил.