Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

В коротком тизере журналист спросил у блогера, как он относится к Майку Тайсону и нравятся ли ему американцы

16 ноября 2024, 08:37, ИА Амител

Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика. Анонс опубликован на YouTube-канале журналиста.

В тизере Карлсон спрашивает 22-летнего собеседника о его отношении к американцам и к Майку Тайсону, который недавно принял его за ребенка. Во время беседы Хасбик также сказал, что хотел бы, чтобы "во всем мире был мир".

Полная версия разговора выйдет в ближайшее время.

Ранее в 2024 году Такер Карлсон брал интервью у Владимира Путина, Павла Дурова и Александра Дугина.