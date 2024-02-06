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Такер Карлсон посетил стенд Алтайского края на форуме "Россия"

Снимок amic.ru прислал читатель из столицы

06 февраля 2024, 20:28, ИА Амител

Такер Карлсон на форуме "Россия" / Фото: amic.ru
Такер Карлсон на форуме "Россия" / Фото: amic.ru

Американский журналист Такер Карлсон посетил стенд Алтайского края на форуме "Россия", который проходит в павильонах московского ВДНХ. Снимок amic.ru прислал читатель из столицы.

Напомним, что Карлсон прибыл в Россию 4 февраля. В социальных сетях о визите журналиста в РФ рассказал его коллега Джексон Хинкл. Позднее очевидцы заметили ведущего в Большом театре.

Карлсона отстранили от эфиров на Fox News в апреле. Он заявлял, что американские власти десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать "то, что доступно в американских СМИ".

Политика сми

Комментарии 16

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Гость

21:20:21 06-02-2024

Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Республики Алтай не отличит

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Комариный писк

22:36:16 06-02-2024

Гость (21:20:21 06-02-2024) Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Рес... Интересно, такие как вы хоть по какому-то поводу не гундят? Как вас жена терпит

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Гость

23:26:10 06-02-2024

Гость (21:20:21 06-02-2024) Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Рес... Как и большинство граждан России.

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Гость

07:01:28 07-02-2024

Гость (21:20:21 06-02-2024) Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Рес... Ты дебил? Зачем ему знать про эти различия? А ты различишь Северную и Южную Каролину? Человек просто пришел на выставку, посмотреть регионы России.

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Гость

22:00:05 06-02-2024

Карслон - это сын вороны и слона

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Гость

07:02:09 07-02-2024

Гость (22:00:05 06-02-2024) Карслон - это сын вороны и слона... Ты - школьник? Или просто со школы в развитии остановился?

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Гость

02:35:40 07-02-2024

Да пусть приезжает, объясним, форелькой да медом угостим. Умный мужик. Практически один в медиасфере США громко заявляет о перегибах с лгбт, с мигрантами, с конфликтами на Украине и Палестине, другими внутренними проблемами и подобными акцентами "вне формата" официальной пропаганды США

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Гость

07:03:19 07-02-2024

Гость (02:35:40 07-02-2024) Да пусть приезжает, объясним, форелькой да медом угостим. Ум... Пожалуй главный сейчас на Западе независимый политический журналист. Уровень у человека настолько мощный, что его пророчат в вице-президенты при Трампе.

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Гость

08:45:06 07-02-2024

Гость (07:03:19 07-02-2024) Пожалуй главный сейчас на Западе независимый политический жу... даже не прочат, а сам Трамп ему предложил

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Гость

10:28:49 07-02-2024

Гость (07:03:19 07-02-2024) Пожалуй главный сейчас на Западе независимый политический жу... независимый?!?! вот ты насмешил/насмешила...

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Гость

09:38:07 07-02-2024

Гость (02:35:40 07-02-2024) Да пусть приезжает, объясним, форелькой да медом угостим. Ум... Наколько же осведомлены о внутренних проблемах США жители Алтайского края.

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гость

09:34:40 07-02-2024

Друзья да всё это бизнес - ничего личного. Просто он за интервью с нашим президентом "срубит" гонорар и некую славу себе,вот и всё.

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Гость

10:37:47 07-02-2024

гость (09:34:40 07-02-2024) Друзья да всё это бизнес - ничего личного. Просто он за инте... Ну если это хоть на день раньше поможет завершить конфликт, уже хорошо. Все устали в РФ, Украине, Европе устали от конфликта. Вопрос, устанут ли англосаксы? Там прибыли ВПК бьют рекорды...

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Гость

11:38:34 07-02-2024

Гость (10:37:47 07-02-2024) Ну если это хоть на день раньше поможет завершить конфликт, ... да и в нашем впк неплохо с прибылью. Кто ж разрешит завершить такое выгодное мероприятие.

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Гость

10:44:17 07-02-2024

Фрагменты интервью, кстати, в сети уже гуляют. Такер выставил тем кто на платной подписке. Может, не всем оно и понравится в РФ (Путин: "Америка нам не враг"), но надо понимать, что интервью для американской аудитории.

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Гость

11:37:17 07-02-2024

"Эй. Малыш!" - Карлсон

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