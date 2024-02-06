Снимок amic.ru прислал читатель из столицы

06 февраля 2024, 20:28, ИА Амител

Такер Карлсон на форуме "Россия" / Фото: amic.ru

Американский журналист Такер Карлсон посетил стенд Алтайского края на форуме "Россия", который проходит в павильонах московского ВДНХ. Снимок amic.ru прислал читатель из столицы.

Напомним, что Карлсон прибыл в Россию 4 февраля. В социальных сетях о визите журналиста в РФ рассказал его коллега Джексон Хинкл. Позднее очевидцы заметили ведущего в Большом театре.

Карлсона отстранили от эфиров на Fox News в апреле. Он заявлял, что американские власти десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать "то, что доступно в американских СМИ".