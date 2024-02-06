Такер Карлсон посетил стенд Алтайского края на форуме "Россия"
Снимок amic.ru прислал читатель из столицы
06 февраля 2024, 20:28, ИА Амител
Такер Карлсон на форуме "Россия" / Фото: amic.ru
Американский журналист Такер Карлсон посетил стенд Алтайского края на форуме "Россия", который проходит в павильонах московского ВДНХ. Снимок amic.ru прислал читатель из столицы.
Напомним, что Карлсон прибыл в Россию 4 февраля. В социальных сетях о визите журналиста в РФ рассказал его коллега Джексон Хинкл. Позднее очевидцы заметили ведущего в Большом театре.
Карлсона отстранили от эфиров на Fox News в апреле. Он заявлял, что американские власти десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать "то, что доступно в американских СМИ".
21:20:21 06-02-2024
Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Республики Алтай не отличит
22:36:16 06-02-2024
Гость (21:20:21 06-02-2024) Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Рес... Интересно, такие как вы хоть по какому-то поводу не гундят? Как вас жена терпит
23:26:10 06-02-2024
Гость (21:20:21 06-02-2024) Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Рес... Как и большинство граждан России.
07:01:28 07-02-2024
Гость (21:20:21 06-02-2024) Переобутый янка проосто заблудился? Он Алтайский край от Рес... Ты дебил? Зачем ему знать про эти различия? А ты различишь Северную и Южную Каролину? Человек просто пришел на выставку, посмотреть регионы России.
22:00:05 06-02-2024
Карслон - это сын вороны и слона
07:02:09 07-02-2024
Гость (22:00:05 06-02-2024) Карслон - это сын вороны и слона... Ты - школьник? Или просто со школы в развитии остановился?
02:35:40 07-02-2024
Да пусть приезжает, объясним, форелькой да медом угостим. Умный мужик. Практически один в медиасфере США громко заявляет о перегибах с лгбт, с мигрантами, с конфликтами на Украине и Палестине, другими внутренними проблемами и подобными акцентами "вне формата" официальной пропаганды США
07:03:19 07-02-2024
Гость (02:35:40 07-02-2024) Да пусть приезжает, объясним, форелькой да медом угостим. Ум... Пожалуй главный сейчас на Западе независимый политический журналист. Уровень у человека настолько мощный, что его пророчат в вице-президенты при Трампе.
08:45:06 07-02-2024
Гость (07:03:19 07-02-2024) Пожалуй главный сейчас на Западе независимый политический жу... даже не прочат, а сам Трамп ему предложил
10:28:49 07-02-2024
Гость (07:03:19 07-02-2024) Пожалуй главный сейчас на Западе независимый политический жу... независимый?!?! вот ты насмешил/насмешила...
09:38:07 07-02-2024
Гость (02:35:40 07-02-2024) Да пусть приезжает, объясним, форелькой да медом угостим. Ум... Наколько же осведомлены о внутренних проблемах США жители Алтайского края.
09:34:40 07-02-2024
Друзья да всё это бизнес - ничего личного. Просто он за интервью с нашим президентом "срубит" гонорар и некую славу себе,вот и всё.
10:37:47 07-02-2024
гость (09:34:40 07-02-2024) Друзья да всё это бизнес - ничего личного. Просто он за инте... Ну если это хоть на день раньше поможет завершить конфликт, уже хорошо. Все устали в РФ, Украине, Европе устали от конфликта. Вопрос, устанут ли англосаксы? Там прибыли ВПК бьют рекорды...
11:38:34 07-02-2024
Гость (10:37:47 07-02-2024) Ну если это хоть на день раньше поможет завершить конфликт, ... да и в нашем впк неплохо с прибылью. Кто ж разрешит завершить такое выгодное мероприятие.
10:44:17 07-02-2024
Фрагменты интервью, кстати, в сети уже гуляют. Такер выставил тем кто на платной подписке. Может, не всем оно и понравится в РФ (Путин: "Америка нам не враг"), но надо понимать, что интервью для американской аудитории.
11:37:17 07-02-2024
"Эй. Малыш!" - Карлсон