"Такие новости". Михаил Бублик выступил в Барнауле

Выступление явно понравилось присутствующим — часть из них встала со своих мест, чтобы потанцевать

02 ноября 2023, 21:59, ИА Амител

2 ноября исполнитель Михаил Бублик приехал в Барнаул. Он дал концерт на сцене большого зала театра драмы имени Шукшина. Выступление явно понравилось присутствующим – часть из них встала со своих мест и пританцовывала под песни музыканта.