"Такие новости". Михаил Бублик выступил в Барнауле
Выступление явно понравилось присутствующим — часть из них встала со своих мест, чтобы потанцевать
02 ноября 2023, 21:59, ИА Амител
2 ноября исполнитель Михаил Бублик приехал в Барнаул. Он дал концерт на сцене большого зала театра драмы имени Шукшина.
Выступление явно понравилось присутствующим – часть из них встала со своих мест и пританцовывала под песни музыканта.
07:34:36 03-11-2023
кому и бублик певец (почти ц)
08:58:27 03-11-2023
А мне понравилось, как он команду наших земляков вел на каком-то песенном шоу. Только перед мэтрами прогнулся в конце, и мы не победили.
11:09:49 03-11-2023
Шансон в Драмтеатре. Скоро там ярмарки будут проводить.
12:17:00 03-11-2023
Гость (11:09:49 03-11-2023) Шансон в Драмтеатре. Скоро там ярмарки будут проводить. ... Лет 10-15 назад в Драмтеатре Лепс выступал. Вот это вот - шансон. И "Сибирская ярмарка" там ярмарки регулярно проводила. А кто и почему на Бублика навесил ярлык "шансона" - вообще загадка.
12:18:10 03-11-2023
Не, "Алтайская ярмарка", кажется. Олишевский.