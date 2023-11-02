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"Такие новости". Михаил Бублик выступил в Барнауле

Выступление явно понравилось присутствующим — часть из них встала со своих мест, чтобы потанцевать

02 ноября 2023, 21:59, ИА Амител

2 ноября исполнитель Михаил Бублик приехал в Барнаул. Он дал концерт на сцене большого зала театра драмы имени Шукшина.

Выступление явно понравилось присутствующим – часть из них встала со своих мест и пританцовывала под песни музыканта.

Барнаул культура

Комментарии 5

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Элен без ребят

07:34:36 03-11-2023

кому и бублик певец (почти ц)

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Гость

08:58:27 03-11-2023

А мне понравилось, как он команду наших земляков вел на каком-то песенном шоу. Только перед мэтрами прогнулся в конце, и мы не победили.

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Гость

11:09:49 03-11-2023

Шансон в Драмтеатре. Скоро там ярмарки будут проводить.

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Гость

12:17:00 03-11-2023

Гость (11:09:49 03-11-2023) Шансон в Драмтеатре. Скоро там ярмарки будут проводить. ... Лет 10-15 назад в Драмтеатре Лепс выступал. Вот это вот - шансон. И "Сибирская ярмарка" там ярмарки регулярно проводила. А кто и почему на Бублика навесил ярлык "шансона" - вообще загадка.

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Гость

12:18:10 03-11-2023

Не, "Алтайская ярмарка", кажется. Олишевский.

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