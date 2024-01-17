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Таксист около часа удерживал 17-летнюю девушку в машине в Подмосковье

Следователи начали проверку после сообщений об инциденте

17 января 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Следователи в Подмосковье начали проверку после сообщений о том, что таксист около часа удерживал 17-летнюю девушку в машине. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что девушка возвращалась из Ногинска в Электросталь, когда водитель такси запер ее в автомобиле и удерживал. Причина, по которой водитель сделал это, не называется.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело. Он также затребовал доклад о расследовании.

Ранее сообщалось, что в Бийске у ранее судимого 40-летнего слесаря нашли почти два килограмма наркотиков.

Происшествия Такси

Комментарии 5

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горожанка

14:33:31 17-01-2024

гость из стран ближнего зарубежья???

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Гость

14:34:49 17-01-2024

Дотолерастились?

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Гость

14:39:35 17-01-2024

Причина по которой водитель сделал это, не называется --- может не заплатила за проезд. И в суд на нее не подашь, она документы не показывала. В полицию заявить, вряд ли найдут. А теперь полиция поработает, водилу накажет

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Гость

15:31:59 17-01-2024

Гость (14:39:35 17-01-2024) Причина по которой водитель сделал это, не называется --- м... А может водила в туалет захотел? Или пожевать чего. Запер ее, чтоб не сбежала, а сам по делам убёг. Во многих восточных странах для таксиста остановиться посреди дороги и заняться личными делами вполне естественно. Вот и этот водитель мог быть из такой страны.

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Гость

16:25:28 17-01-2024

Может она просто без денег рассчитывалась в течении часа.

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