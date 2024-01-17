Таксист около часа удерживал 17-летнюю девушку в машине в Подмосковье
Следователи начали проверку после сообщений об инциденте
17 января 2024, 14:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Следователи в Подмосковье начали проверку после сообщений о том, что таксист около часа удерживал 17-летнюю девушку в машине. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что девушка возвращалась из Ногинска в Электросталь, когда водитель такси запер ее в автомобиле и удерживал. Причина, по которой водитель сделал это, не называется.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело. Он также затребовал доклад о расследовании.
Ранее сообщалось, что в Бийске у ранее судимого 40-летнего слесаря нашли почти два килограмма наркотиков.
14:33:31 17-01-2024
гость из стран ближнего зарубежья???
14:34:49 17-01-2024
Дотолерастились?
14:39:35 17-01-2024
Причина по которой водитель сделал это, не называется --- может не заплатила за проезд. И в суд на нее не подашь, она документы не показывала. В полицию заявить, вряд ли найдут. А теперь полиция поработает, водилу накажет
15:31:59 17-01-2024
Гость (14:39:35 17-01-2024) Причина по которой водитель сделал это, не называется --- м... А может водила в туалет захотел? Или пожевать чего. Запер ее, чтоб не сбежала, а сам по делам убёг. Во многих восточных странах для таксиста остановиться посреди дороги и заняться личными делами вполне естественно. Вот и этот водитель мог быть из такой страны.
16:25:28 17-01-2024
Может она просто без денег рассчитывалась в течении часа.