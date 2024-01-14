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У слесаря из Бийска нашли почти два килограмма наркотиков

Ранее 40-летний житель Заречья уже был судим

14 января 2024, 17:25, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Бийске у ранее судимого 40-летнего слесаря нашли почти два килограмма наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчина живет в заречном районе. Мешок с растительным веществом нашли в надворных постройках на территории его дома. Бийчанин заявил, что заготовил 1,9 килограмма растительного наркотика для собственного использования.

На него завели дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере").

Полиция разбирается в деле.

Бийск

Комментарии 4

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Гость

19:45:02 14-01-2024

ничего себе слесари пошли...

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Гена

20:06:08 14-01-2024

А у слесаря из Бийска зарплата более 100 тысяч или менее?

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Гость

12:04:52 15-01-2024

То,что у него нашли,уважающий себя наркоша пользовать не будет. Так,показательное избиение мальчика.

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гость

17:19:19 15-01-2024

на сколько надо быть идиотом чтоб признать найденное в надворных постройках своим

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