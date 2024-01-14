У слесаря из Бийска нашли почти два килограмма наркотиков
Ранее 40-летний житель Заречья уже был судим
14 января 2024, 17:25, ИА Амител
Фото: 22.мвд.рф
В Бийске у ранее судимого 40-летнего слесаря нашли почти два килограмма наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.
Мужчина живет в заречном районе. Мешок с растительным веществом нашли в надворных постройках на территории его дома. Бийчанин заявил, что заготовил 1,9 килограмма растительного наркотика для собственного использования.
На него завели дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере").
Полиция разбирается в деле.
19:45:02 14-01-2024
ничего себе слесари пошли...
20:06:08 14-01-2024
А у слесаря из Бийска зарплата более 100 тысяч или менее?
12:04:52 15-01-2024
То,что у него нашли,уважающий себя наркоша пользовать не будет. Так,показательное избиение мальчика.
17:19:19 15-01-2024
на сколько надо быть идиотом чтоб признать найденное в надворных постройках своим