Таксист попытался изнасиловать финалистку конкурса "Миссис Сибирь"
24-летнего водителя-иностранца задержали
06 июля 2023, 14:03, ИА Амител
В Новосибирске водитель такси попытался изнасиловать финалистку конкурса "Миссис Сибирь-2016". Об этом сообщает НГС.
По словам девушки, вместе с мужем она отмечала день рождения. Утром супруг вызвал ей такси, а сам поехал на работу. Водитель довез пассажирку до подъезда, а когда та стала доставать ключи, набросился.
"Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать белье. Залез под платье, порвал его в итоге", – рассказала пострадавшая.
В какой-то момент мужчина оставил попытки и перелез на водительское сиденье. Позднее стало понятно, что он увидел подъезжающий сзади автомобиль.
24-летнего водителя задержали. Следователи возбудили уголовное дело.
14:06:09 06-07-2023
....... и о чем это говорит ?
14:11:19 06-07-2023
А иностранец от куда с бывших, союзных республик? Обнаглели высылать их без права въезда.
14:15:22 06-07-2023
Витя (14:11:19 06-07-2023) А иностранец от куда с бывших, союзных республик? Обнаглели ... откуда инфа что иностранец?
14:25:53 06-07-2023
Нет юридического понятия попытка, есть ПОКУШЕНИЕ на преступление.
14:54:23 06-07-2023
Гость (14:15:22 06-07-2023) откуда инфа что иностранец?... "24-летнего водителя-иностранца задержали" Я понимаю,что ты писАть умеешь,а читать-не твоё.
15:07:47 06-07-2023
есть бритва специальная для женщин. Стоит 50 рублей Вставляется туда. В случае насилия располовинивает болт насильника
15:52:18 06-07-2023
Гость (15:07:47 06-07-2023) есть бритва специальная для женщин. Стоит 50 рублей Вставляе... Двучлен Ньютона.
16:07:57 06-07-2023
Гость (15:07:47 06-07-2023) есть бритва специальная для женщин. Стоит 50 рублей Вставляе... Каждый раз выходя из дома надо вставлять? Маразм(((
16:23:19 06-07-2023
Гость (16:07:57 06-07-2023) Каждый раз выходя из дома надо вставлять? Маразм(((... Ну тогда просто получайте наслаждение)))))))
17:10:57 06-07-2023
Гость (16:23:19 06-07-2023) Ну тогда просто получайте наслаждение)))))))... Кажется что-либо вставлять себе у Вас за здрасте
17:07:36 06-07-2023
Гость (15:07:47 06-07-2023) есть бритва специальная для женщин. Стоит 50 рублей Вставляе... А эта бритва случайно при ходьбе саму то ее не располовинит ?
16:48:37 06-07-2023
В Новосибе этих "гостей" уже столько, что себя ощущаешь гостем, а их хозяевами города. Есть районы где встретить славянское лицо уже в радость((( Шёл через двор, в котором спорт площадка, а там играли штук 15, и не одного нашего лица.
17:25:58 06-07-2023
Гость (16:48:37 06-07-2023) В Новосибе этих "гостей" уже столько, что себя ощущаешь гост... это уже национализм или еще нет?
16:54:55 06-07-2023
"Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать белье. Залез под платье, порвал его в итоге" ------ А вообще на поклеп смахивает.
18:07:51 06-07-2023
Гость (16:54:55 06-07-2023) "Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать б... Когда тебе обезьяна порвет что-нибудь остальные тоже должны сомневаться и говорить о поклепе?
19:44:11 06-07-2023
Гость (16:54:55 06-07-2023) "Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать б... просто автор пробует сетя в новом амплуа