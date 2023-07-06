Таксист попытался изнасиловать финалистку конкурса "Миссис Сибирь"

24-летнего водителя-иностранца задержали

06 июля 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Новосибирске водитель такси попытался изнасиловать финалистку конкурса "Миссис Сибирь-2016". Об этом сообщает НГС.

По словам девушки, вместе с мужем она отмечала день рождения. Утром супруг вызвал ей такси, а сам поехал на работу. Водитель довез пассажирку до подъезда, а когда та стала доставать ключи, набросился.

"Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать белье. Залез под платье, порвал его в итоге", – рассказала пострадавшая.

В какой-то момент мужчина оставил попытки и перелез на водительское сиденье. Позднее стало понятно, что он увидел подъезжающий сзади автомобиль.

24-летнего водителя задержали. Следователи возбудили уголовное дело.