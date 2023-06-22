Таксист, протаранивший ограждение в центре Барнаула, сбил женщину
По словам очевидцев, на человека он наехал перед тем как протаранить забор
22 июня 2023, 15:01, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В социальных сетях рассказали новые подробности утренней аварии на площади Октября. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, перед тем как протаранить ограждение возле трамвайной остановки, водитель иномарки сбил женщину.
Информации о состоянии пострадавшей нет.
Напомним, что ограждение остановило машину от вылета на остановку возле трамвайных путей.
15:09:13 22-06-2023
Печально: что не таксист, то нарушитель, и на пешеходниках часто НЕ уступают. Только профильные структуры как-то слабо контролируют...
15:57:54 22-06-2023
Гость (15:09:13 22-06-2023) Печально: что не таксист, то нарушитель, и на пешеходниках ч... Так вроде женщина на красный выскочила?
16:01:50 22-06-2023
Гость (15:09:13 22-06-2023) Печально: что не таксист, то нарушитель, и на пешеходниках ч... Не надо ля-ля про таксистов. Дорога - это их рабочее место. И относятся они к своей работе, которая их кормит, в общем так же, как вы к своей. И ездят они, зная каждую кочку в каждом переулке, очень профессионально и аккуратно. И им абсолютно не выгодно впухать на штрафы и аварии.
15:35:35 22-06-2023
Сейчас на этом ПП мало машин (мост закрыт) и пешеходы практически не обращают внимание на светофор, да и не особо его видно в это время (солнышко в глаза)....но водитель по любому будет виноват...
15:51:19 22-06-2023
Пешеход всегда прав, но иногда мертв.
16:07:42 22-06-2023
Гость (15:51:19 22-06-2023) Пешеход всегда прав, но иногда мертв.... Это точно. Водила, да, виноват, управляет средством повышенной опасности. Но пешеход долен убедиться что его пропускают, ведь на кону его жизнь и здоровье. А у нас пешеходы ходят как бессмертные.
16:10:03 22-06-2023
Раньше учили пешеходов как переходить дорогу! Помню посмотри налево, пройди посмотри направо... А сейчас сказали что пешеход всегда прав и бегут не глядя или глядя в телефон, а многие в наушниках