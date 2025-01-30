Таксист с пассажиром влетел в дерево в Барнауле
Водитель не справился с управлением
30 января 2025, 16:50, ИА Амител
Такси / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле на проспекте Ленина, в районе дома № 179, такси с пассажиром в салоне врезалось в дерево. Это случилось 30 января в полдень.
По предварительным данным, водитель автомобиля, 38-летний мужчина, работающий через приложение "Яндекс", выполнял перестроение, но не справился с управлением и врезался в дерево.
В машине также находился пассажир.
"В результате ДТП водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь на месте происшествия, не госпитализирован", – рассказали в Госавтоинспекции.
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