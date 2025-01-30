Таксист с пассажиром влетел в дерево в Барнауле

Водитель не справился с управлением

30 января 2025, 16:50, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле на проспекте Ленина, в районе дома № 179, такси с пассажиром в салоне врезалось в дерево. Это случилось 30 января в полдень.

По предварительным данным, водитель автомобиля, 38-летний мужчина, работающий через приложение "Яндекс", выполнял перестроение, но не справился с управлением и врезался в дерево.

В машине также находился пассажир.