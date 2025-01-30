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Таксист с пассажиром влетел в дерево в Барнауле

Водитель не справился с управлением

30 января 2025, 16:50, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com
Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле на проспекте Ленина, в районе дома № 179, такси с пассажиром в салоне врезалось в дерево. Это случилось 30 января в полдень.

По предварительным данным, водитель автомобиля, 38-летний мужчина, работающий через приложение "Яндекс", выполнял перестроение, но не справился с управлением и врезался в дерево. 

В машине также находился пассажир.

"В результате ДТП водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь на месте происшествия, не госпитализирован", – рассказали в Госавтоинспекции.

Барнаул ДТП Происшествия Такси

Комментарии 3

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Musik

16:53:05 30-01-2025

Дерево как, не пострадало?

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Гость

17:28:58 30-01-2025

Musik (16:53:05 30-01-2025) Дерево как, не пострадало?... Да как бы целое..

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Гость

19:39:14 30-01-2025

Стало скользко после снегопада, не учёл, не профессионал.

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