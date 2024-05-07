Таксист спас трехмесячную девочку от нетрезвой матери на Алтае

Женщина не могла удержать ребенка, а после и вовсе заснула. Водитель не смог оставить младенца в беде и отвез пассажиров в полицию

07 мая 2024, 13:20, ИА Амител

В Республике Алтай таксист не остался равнодушным к судьбе младенца, мать которого в нетрезвом виде села в его автомобиль. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, теперь 41-летней женщине грозит лишение родительских прав.

Константин Кузьменко отец двоих детей. Во время очередного заказа в его машину села нетрезвая женщина с ребенком: от матери пахло алкоголем, девочку она роняла, а после и вовсе уснула. Таксист не смог оставить ребенка наедине с недобросовестной мамой и отвез их в отдел полиции по Горно-Алтайску.

К моменту прибытия гражданка проснулась и стала вести себя агрессивно. Полицейские предложили женщине пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила отказом. После этого правонарушительница была помещена в спецприемник, а дочь передали инспекторам по делам несовершеннолетних городского отдела полиции.

О случившемся стражи порядка сообщили в органы опеки и попечительства. Кроме того, сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и от девочки, в связи с этим в отдел вызвали врачей скорой. Они госпитализировали ребенка в отделение для новорожденных, где в крови нашли алкоголь, – в организм он попал от матери через грудное вскармливание. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

Правоохранители выяснили, что мама девочки ранее была судима за совершение особо тяжкого преступления. Кроме того, ее лишили родительских прав в отношении троих старших детей, сейчас их воспитывают приемные родители. В отношении женщины составили административные материалы, а за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка она может лишиться родительских прав еще раз – сейчас решается вопрос о подаче соответствующего иска в суд.

Малышка уже выписана из больницы и определена в специализированный дом ребенка. Сотрудники Горно-Алтайской полиции поблагодарили Кузьменко за проявленную позицию – вероятно, своими действиями он спас ребенку жизнь.