В Махачкале девятимесячная девочка проглотила иглу и умерла

Малышка прожила с острым предметом внутри неделю

06 мая 2024, 08:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолхина / amic.ru

В Махачкале девятимесячная девочка умерла из-за проглоченной иглы, сообщает телеграм-канал "ЧП Кавказ".

Малышка съела иголку втайне от родителей. Заметили это только через неделю, когда дочери стало плохо. Ее экстренно госпитализировали, но спасти не успели.

"Врачи начали делать операцию, чтобы достать иглу из брюшной полости, но спасти ребенка не удалось", – отмечает канал.

Ранее в больнице города Славгорода скончался младенец.