Таксист в Рубцовске едва не сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком

Водитель пытался обойти поток по встречке и вылетел на пешеходов

28 апреля 2023, 12:16, ИА Амител

В Рубцовске Алтайского края водитель такси чуть не сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Гонщика засекла камера видеонаблюдения на улице Пролетарской. Таксист на узкой улице попытался обойти поток, выехал на встречку и в последний момент успел остановиться. Женщина и ребёнок отбежали в сторону.

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