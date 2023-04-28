НОВОСТИПроисшествия

Таксист в Рубцовске едва не сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком

Водитель пытался обойти поток по встречке и вылетел на пешеходов

28 апреля 2023, 12:16, ИА Амител

В Рубцовске Алтайского края водитель такси чуть не сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Гонщика засекла камера видеонаблюдения на улице Пролетарской. Таксист на узкой улице попытался обойти поток, выехал на встречку и в последний момент успел остановиться. Женщина и ребёнок отбежали в сторону. 

Ранее сообщалось, что дрифтеры в Барнауле устроили аварию на парковке супермаркета.



 

Алтайский край Рубцовск Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:39:44 28-04-2023

опять вставляете видео которое нельзя посмотреть

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:28 28-04-2023

На обгон на пешеходнике шел. Но успел остановиться до перехода

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров