В Барнауле дрифтеры устроили аварию на парковке

"Жигули" ударили припаркованную иномарку лоб в лоб

28 апреля 2023, 07:53, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В Барнауле гонщики на "Жигулях" устроили аварию на парковке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, ДТП случилось по вине дрифтеров, которые гоняли по парковке у "Ленты" на Власихинской. Закончился заезд тем, что "Жигули" лоб в лоб врезались припаркованную иномарку.

Подписчики сообщества выразили надежду на то, что дрифтеры после этой аварии на какое-то время успокоятся, а некоторые предложили построить трассу за городом, чтобы таких проблем не возникало.