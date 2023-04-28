В Барнауле дрифтеры устроили аварию на парковке
"Жигули" ударили припаркованную иномарку лоб в лоб
28 апреля 2023, 07:53, ИА Амител
Фото: Barnaul22
В Барнауле гонщики на "Жигулях" устроили аварию на парковке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, ДТП случилось по вине дрифтеров, которые гоняли по парковке у "Ленты" на Власихинской. Закончился заезд тем, что "Жигули" лоб в лоб врезались припаркованную иномарку.
Подписчики сообщества выразили надежду на то, что дрифтеры после этой аварии на какое-то время успокоятся, а некоторые предложили построить трассу за городом, чтобы таких проблем не возникало.
08:06:42 28-04-2023
Про трассу за городом отличная тема. Только за деньги этих же дристёров
09:41:45 28-04-2023
Бедный Жигуль! Достался дебилам.
11:41:21 28-04-2023
Могут в новых регионах погонять
14:37:14 28-04-2023
была инициатива построить трассу, на деньги тех самых дрифтеров. но землю им не дали