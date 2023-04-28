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В Барнауле дрифтеры устроили аварию на парковке

"Жигули" ударили припаркованную иномарку лоб в лоб

28 апреля 2023, 07:53, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

В Барнауле гонщики на "Жигулях" устроили аварию на парковке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, ДТП случилось по вине дрифтеров, которые гоняли по парковке у "Ленты" на Власихинской. Закончился заезд тем, что "Жигули" лоб в лоб врезались припаркованную иномарку.

Подписчики сообщества выразили надежду на то, что дрифтеры после этой аварии на какое-то время успокоятся, а некоторые предложили построить трассу за городом, чтобы таких проблем не возникало.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

08:06:42 28-04-2023

Про трассу за городом отличная тема. Только за деньги этих же дристёров

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Гость

09:41:45 28-04-2023

Бедный Жигуль! Достался дебилам.

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Гость

11:41:21 28-04-2023

Могут в новых регионах погонять

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гость

14:37:14 28-04-2023

была инициатива построить трассу, на деньги тех самых дрифтеров. но землю им не дали

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