Таксиста, спасшего младенца от пьяной матери, наградили на Алтае

Ему вручили благодарственные письма и подарки

15 мая 2024, 08:48, ИА Амител

Константин Кузьменко на награждении / Фото: МВД по Республике Алтай

Таксиста Константина Кузьменко, спасшего младенца от пьяной матери, наградили в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МВД.

Во время очередного заказа в машину таксиста села нетрезвая женщина с ребенком. Мама роняла девочку, а затем уснула. Таксист не мог оставить малыша наедине с ней и отвез их в отдел полиции.

К моменту прибытия женщина проснулась и стала вести себя агрессивно. Несмотря на отказ от медосвидетельствования, ее поместили в спецприемник, а ребенка передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Правоохранители сообщили о случившемся в органы опеки и в скорую помощь, которая госпитализировала ребенка в отделение для новорожденных. В крови девочки нашли алкоголь, который попал в организм через грудное вскармливание.

Кузьменко получил от мэра Горно-Алтайска и регионального МВД благодарственные письма и подарки.