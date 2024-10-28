Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей

У многих машин возникают проблемы с двигателем

28 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Двигатель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1326046

Качество китайских автомобилей, используемых в такси, уступает европейским и корейским моделям. Об этом рассказали сами таксисты, пишет "Коммерсант".

Согласно оценкам экспертов, доля китайских автомобилей в российских таксопарках уже достигла 70-80%. При этом участники рынка отмечают, что такие машины приходится списывать после 150 тысяч километров пробега, в то время как для европейских и корейских моделей этот показатель составляет 250-300 тысяч километров.

Председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков сообщил, что в одном из таксопарков у 70% китайских автомобилей быстро вышли из строя вариаторы. Также у многих машин наблюдаются проблемы с двигателями.

Владелец сервиса "Евроавто" Роман Гуляев отметил, что после продажи китайские автопроизводители теряют интерес к своим автомобилям. Даже каталоги с комплектующими отсутствуют, а три детали с одинаковыми номерами могут оказаться совершенно разными.