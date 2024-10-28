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Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей

У многих машин возникают проблемы с двигателем

28 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Двигатель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1326046
Двигатель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1326046

Качество китайских автомобилей, используемых в такси, уступает европейским и корейским моделям. Об этом рассказали сами таксисты, пишет "Коммерсант".

Согласно оценкам экспертов, доля китайских автомобилей в российских таксопарках уже достигла 70-80%. При этом участники рынка отмечают, что такие машины приходится списывать после 150 тысяч километров пробега, в то время как для европейских и корейских моделей этот показатель составляет 250-300 тысяч километров.

Председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков сообщил, что в одном из таксопарков у 70% китайских автомобилей быстро вышли из строя вариаторы. Также у многих машин наблюдаются проблемы с двигателями.

Владелец сервиса "Евроавто" Роман Гуляев отметил, что после продажи китайские автопроизводители теряют интерес к своим автомобилям. Даже каталоги с комплектующими отсутствуют, а три детали с одинаковыми номерами могут оказаться совершенно разными.

Авто

Комментарии 14

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Гость

23:22:02 28-10-2024

Про ценники и качество таксистов не хотят пожаловаться
Поделом рвачам!!!

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Сергей

08:30:29 29-10-2024

Гость (23:22:02 28-10-2024) Про ценники и качество таксистов не хотят пожаловаться П... Пользуйтесь ОТ, там качество водителей и транспорта на высоте! 🤪

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Гость

00:52:38 29-10-2024

У них ( таксисты) и у нас есть выбор? Ведро с болтами под названием ваз на 90% состоит из китайских комплектующих.

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Гость

06:40:39 29-10-2024

Уж лучше два китайца, чем один ВАЗ!

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ВВП

07:19:56 29-10-2024

у 70% китайских автомобилей быстро вышли из строя вариаторы.
Покупать в такси авто с вариаторами?. До этого надо было додуматься)). Опять "эффективные" менеджеры постарались))

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Гость

09:25:32 29-10-2024

ВВП (07:19:56 29-10-2024) у 70% китайских автомобилей быстро вышли из строя вариаторы.... А вы много найдете водителей в такси на авто с механической коробкой передач? Зачем водителю страдать весь день на механиеке, чтобы сэкономить на ремонте коробки?

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Гость

08:47:28 29-10-2024

Такой подставы от китайского автопрома ни кто конечно ожидать не мог. Может просто партия бракованная

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Гость

09:07:27 29-10-2024

низкое качество китайских автомобилей --- ниже наших? Да ну

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Гость

09:20:28 29-10-2024

Новости минимум год. Уже давно таксисты жаловались на вариаторы чина. В Москве они за год по 100 тыс км накатывают

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Гость

09:27:13 29-10-2024

250 лошадей из 2 литрового мотора, 180л.с из 1,5 литрового, что может пойти не так?

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Musik

09:32:03 29-10-2024

Гость (09:27:13 29-10-2024) 250 лошадей из 2 литрового мотора, 180л.с из 1,5 литрового, ... А из 0.5?
У них походу коняги другие. Размером с таракана.

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Гость

09:53:26 29-10-2024

а говорили место проклятое.. (из анекдота)

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Гость

12:40:26 29-10-2024

Китайцы жалуются на низкое качество российских таксистов. Вы посмотрите кто у нас в РФ работаете таксистами. 50 процентов это мигранты купившие права. Они получили у себя на родине 3 класса образования. У себя они не нужны и приехали в РФ в надежде себя реализовать. По дорогое совсем не умеют передвигаться. В Китае они бы никогда не сдали экзамены. Там экзамен в три раза тяжелее сдать чем в любой другой стране. Да и за нарушения как они водят прав бы лишились в течении первой недели. У них кругом камеры на каждом углу. 12 баллов получил. Забудь про права на 1 год. А 3 бала дается за одноразовое превышение скорости. Пересек двойную полосу 8 баллов. Долго бы наши таксисты в Китае наездили?

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гость

07:25:17 30-10-2024

слышал вроде, что за машиной следить нужно...

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