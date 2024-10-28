Таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей
У многих машин возникают проблемы с двигателем
28 октября 2024, 23:10, ИА Амител
Качество китайских автомобилей, используемых в такси, уступает европейским и корейским моделям. Об этом рассказали сами таксисты, пишет "Коммерсант".
Согласно оценкам экспертов, доля китайских автомобилей в российских таксопарках уже достигла 70-80%. При этом участники рынка отмечают, что такие машины приходится списывать после 150 тысяч километров пробега, в то время как для европейских и корейских моделей этот показатель составляет 250-300 тысяч километров.
Председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков сообщил, что в одном из таксопарков у 70% китайских автомобилей быстро вышли из строя вариаторы. Также у многих машин наблюдаются проблемы с двигателями.
Владелец сервиса "Евроавто" Роман Гуляев отметил, что после продажи китайские автопроизводители теряют интерес к своим автомобилям. Даже каталоги с комплектующими отсутствуют, а три детали с одинаковыми номерами могут оказаться совершенно разными.
23:22:02 28-10-2024
Про ценники и качество таксистов не хотят пожаловаться
Поделом рвачам!!!
08:30:29 29-10-2024
Гость (23:22:02 28-10-2024) Про ценники и качество таксистов не хотят пожаловаться П... Пользуйтесь ОТ, там качество водителей и транспорта на высоте! 🤪
00:52:38 29-10-2024
У них ( таксисты) и у нас есть выбор? Ведро с болтами под названием ваз на 90% состоит из китайских комплектующих.
06:40:39 29-10-2024
Уж лучше два китайца, чем один ВАЗ!
07:19:56 29-10-2024
у 70% китайских автомобилей быстро вышли из строя вариаторы.
Покупать в такси авто с вариаторами?. До этого надо было додуматься)). Опять "эффективные" менеджеры постарались))
09:25:32 29-10-2024
ВВП (07:19:56 29-10-2024) у 70% китайских автомобилей быстро вышли из строя вариаторы.... А вы много найдете водителей в такси на авто с механической коробкой передач? Зачем водителю страдать весь день на механиеке, чтобы сэкономить на ремонте коробки?
08:47:28 29-10-2024
Такой подставы от китайского автопрома ни кто конечно ожидать не мог. Может просто партия бракованная
09:07:27 29-10-2024
низкое качество китайских автомобилей --- ниже наших? Да ну
09:20:28 29-10-2024
Новости минимум год. Уже давно таксисты жаловались на вариаторы чина. В Москве они за год по 100 тыс км накатывают
09:27:13 29-10-2024
250 лошадей из 2 литрового мотора, 180л.с из 1,5 литрового, что может пойти не так?
09:32:03 29-10-2024
Гость (09:27:13 29-10-2024) 250 лошадей из 2 литрового мотора, 180л.с из 1,5 литрового, ... А из 0.5?
У них походу коняги другие. Размером с таракана.
09:53:26 29-10-2024
а говорили место проклятое.. (из анекдота)
12:40:26 29-10-2024
Китайцы жалуются на низкое качество российских таксистов. Вы посмотрите кто у нас в РФ работаете таксистами. 50 процентов это мигранты купившие права. Они получили у себя на родине 3 класса образования. У себя они не нужны и приехали в РФ в надежде себя реализовать. По дорогое совсем не умеют передвигаться. В Китае они бы никогда не сдали экзамены. Там экзамен в три раза тяжелее сдать чем в любой другой стране. Да и за нарушения как они водят прав бы лишились в течении первой недели. У них кругом камеры на каждом углу. 12 баллов получил. Забудь про права на 1 год. А 3 бала дается за одноразовое превышение скорости. Пересек двойную полосу 8 баллов. Долго бы наши таксисты в Китае наездили?
07:25:17 30-10-2024
слышал вроде, что за машиной следить нужно...