В Алтайском крае повысят цены на эвакуацию и услуги штрафстоянки
Со следующего года увозить транспортные средства будут почти за 3,5 тысячи рублей
28 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Эвакуация авто / Фото: unsplash.com / Lallaoke
В Алтайском крае в 2025 году повысят цены на эвакуацию автомобилей и услуги штрафстоянки. Такое решение приняло краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов.
Так, эвакуация большинства средств будет стоить около 3,5 тысячи рублей. При этом цена эвакуации маломерных судов будет выше – 5 тысяч рублей.
Тарифы на штрафстоянке изменятся следующим образом:
- мопеды – 36 рублей в час;
- мотоциклы, квадроциклы – 54 рубля в час;
- легковые автомобили – 73 рубля в час;
- автобусы – 143 рубля в час;
- грузовики – от 216 до 287 рублей в час, в зависимости от тоннажа.
Отдельным документом управление установило цены на эвакуацию и нахождение на штрафстоянке в Яровом и Бурлинском районе. Они будут ниже, чем в остальном регионе, но незначительно.
17:36:49 28-10-2024
Изо всего извлекают прибыль: мало того, что навязывают "эвакуацию" - платную "услугу", в которой нет ни малейшей нужды, так ещё и цену за неё взвинчивают!?