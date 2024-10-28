В Алтайском крае повысят цены на эвакуацию и услуги штрафстоянки

Со следующего года увозить транспортные средства будут почти за 3,5 тысячи рублей

28 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Эвакуация авто / Фото: unsplash.com / Lallaoke

В Алтайском крае в 2025 году повысят цены на эвакуацию автомобилей и услуги штрафстоянки. Такое решение приняло краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Так, эвакуация большинства средств будет стоить около 3,5 тысячи рублей. При этом цена эвакуации маломерных судов будет выше – 5 тысяч рублей.

Тарифы на штрафстоянке изменятся следующим образом:

мопеды – 36 рублей в час;

мотоциклы, квадроциклы – 54 рубля в час;

легковые автомобили – 73 рубля в час;

автобусы – 143 рубля в час;

грузовики – от 216 до 287 рублей в час, в зависимости от тоннажа.

Отдельным документом управление установило цены на эвакуацию и нахождение на штрафстоянке в Яровом и Бурлинском районе. Они будут ниже, чем в остальном регионе, но незначительно.