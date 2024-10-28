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В Алтайском крае повысят цены на эвакуацию и услуги штрафстоянки

Со следующего года увозить транспортные средства будут почти за 3,5 тысячи рублей

28 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Эвакуация авто / Фото: unsplash.com / Lallaoke
Эвакуация авто / Фото: unsplash.com / Lallaoke

В Алтайском крае в 2025 году повысят цены на эвакуацию автомобилей и услуги штрафстоянки. Такое решение приняло краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Так, эвакуация большинства средств будет стоить около 3,5 тысячи рублей. При этом цена эвакуации маломерных судов будет выше – 5 тысяч рублей.

Тарифы на штрафстоянке изменятся следующим образом:

  • мопеды – 36 рублей в час;
  • мотоциклы, квадроциклы – 54 рубля в час;
  • легковые автомобили – 73 рубля в час;
  • автобусы – 143 рубля в час;
  • грузовики – от 216 до 287 рублей в час, в зависимости от тоннажа.

Отдельным документом управление установило цены на эвакуацию и нахождение на штрафстоянке в Яровом и Бурлинском районе. Они будут ниже, чем в остальном регионе, но незначительно.

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Комментарии 1

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Гость

17:36:49 28-10-2024

Изо всего извлекают прибыль: мало того, что навязывают "эвакуацию" - платную "услугу", в которой нет ни малейшей нужды, так ещё и цену за неё взвинчивают!?

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