Талантливый игрок из Сербии может перейти играть в БК "Барнаул"

Бранислав Сужнев стал звездой чемпионата Черногории, а теперь собирается на Алтай

11 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: БК "Барнаул"

Баскетбольный клуб "Барнаул" может подписать контракт с лучшим разыгрывающим чемпионата Черногории, сербом Браниславом Сужневым, пишет телеграм-канал "Перехват".

В межсезонье барнаульцы лишились разыгрывающего Владислава Ильинова, который перешел в БК "Темп-СУМЗ" из Ревды, где ему предложили более выгодный контракт. Известно, что 22-летний Сужнев – воспитанник белградского "Партизана", в составе молодежной команды которого участвовал в юношеской Евролиге. Прошлым летом после нескольких сезонов во втором и высшем дивизионах Сербии разыгрывающий перебрался в черногорское "Единство". За сезон он в среднем набрал 9,1 очка, 4,4 подбора, 2 перехвата и 6,6 передачи. Это лучший показатель среди всех игроков чемпионата Черногории. Также, по предварительным данным, в Барнаул может перейти форвард Тимофей Рудовский, который в прошлом сезоне стал одним из лучших игроков в Единой молодежной лиги. За плечами 20-летнего Рудовского карьера в молодежном ЦСКА. Играл за школьные команды в США, летом 2023 года Тимофей отказался от предложений из NCAA и вернулся в Россию.

Кроме того, баскетбольный клуб "Барнаул" в ближайшее время пополнят два бывших игрока "Руны" – Борис Митькин и Иван Самойленко.

Новый сезон Суперлиги по баскетболу, где выступает БК "Барнаул", начнется осенью. Командой вновь будет руководить Александр Герасимов.