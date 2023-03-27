Томенко рассказал о подготовке к паводку в Алтайском крае

По его словам, пока что обстановка стабильная и малые реки начали вскрываться лишь на юге региона

27 марта 2023, 16:58, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о подготовке к паводку в регионе. В своём Telegram-канале он отметил, что пока обстановка стабильная – только на юге начали вскрываться малые реки.

По его словам, сейчас в крае работает 52 гидрологических поста, с помощью которых специалисты следят за уровнем рек. Краевые дорожники уже расчистили около 6 тысяч водопропускных труб, убрали снег более чем с 14 тысяч километров обочин, вырезали лёд у опор 52 мостов, заготовили 20 тысяч тонн каменного материала для устранения переливов на проезжей части. Также сформированы отряды по ликвидации ЧС во всех направлениях Алтайского края.

Муниципалитеты тоже включены в работу – вывозят снег, чистят ливневые стоки и водоотводные каналы. В частности, в Бийске расчистили русло дренажного канала "Голубой Дунай" для более свободного пропуска талых вод и чтобы не допустить их выход за его границы.

"Всего на проведение предупредительных противопаводковых мероприятий было выделено 8 миллионов рублей из резервного фонда. Но это, конечно, далеко не все траты. В прошлом году мы потратили 347 миллионов рублей на регулирование русел рек Маралиха, Сентелек, Поперечная. В этом году планируем завершить строительство инженерной защиты правого берега реки Чумыш у села Новотроицк в Тальменском районе и отрегулировать берег реки Алей в Рубцовске", – добавил губернатор.

Напомним, что примерный прогноз на первую волну весеннего половодья на Алтае уже известен. А вот предсказать, как в регионе пройдёт вторая волна, пока трудно. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.