Талые воды подтопили 11 улиц в райцентре Алтайского края

Местные власти принимают необходимые меры — формируют грунтовые ограждения с помощью тяжелой техники и разворачивают водоналивные дамбы

28 марта 2024, 20:55, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Михайловском начали разворачивать водоналивные дамбы. Как сообщает пресс-служба администрации Михайловского района, в поселке затоплено 11 улиц, а в двух домах вода залила подпол.

Отмечается, что паводковая ситуация находится под контролем. Местные власти принимают необходимые меры — формируют грунтовые ограждения с помощью тяжелой техники и вскрывают дороги для пропуска воды. Для откачки используют мотопомпы.

В связи с ухудшением паводковой ситуации в Михайловском накануне объявили режим ЧС. Эвакуация жителей не требуется.