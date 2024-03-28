В Алтайском крае закрыли еще одну дорогу из-за подтопления

Тем не менее для водителей доступен альтернативный проезд

28 марта 2024, 13:40, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае закрыли часть дороги между селами Ащегуль Михайловского района и Каип Ключевского района, сообщили в Минтрансе региона.

"Талые воды с полей размыли участок дороги Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское с 50 по 59 километр. На протяжении девяти километров наблюдаются несколько переливов. В настоящее время высота потока составляет 50 см", — рассказали в ведомстве.

Альтернативный проезд осуществляется по двум дорогам: Каип – Петухи – Ключи и Ащегуль – Полуямки – Назаровка – Михайловка.

Помимо трассы между селами Каип и Ащегуль в регионе также остаются закрытыми еще два участка дорог: А-322 – Горняк – Староалейское и Алейск – Безголосово – К-13.

Ранее сообщили, что в райцентре Михайловского района ввели режим ЧС из-за паводка. Как отмечал глава муниципалитета Евгений Юрьев, ситуация становится "все более сложной".