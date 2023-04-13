Талые воды в Бийске затопили подземный пешеходный переход
Местные жалуются на то, что ситуация с подтоплением повторяется каждый год
13 апреля 2023, 10:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске талые воды затопили подземный пешеходный переход на Коммунарском. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Местные жалуются на то, что ситуация с затоплением здесь повторяется из года в год. Причина заключается в том, что раньше эта местность была болотистой, а рядом располагались небольшие озёра. Позднее водоёмы высушили.
Отмечается также, что на этом участке грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.
Ранее жители Барнаула пожаловались на то, что булыгинское кладбище заваливают мусором.
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