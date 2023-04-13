Талые воды в Бийске затопили подземный пешеходный переход

Местные жалуются на то, что ситуация с подтоплением повторяется каждый год

13 апреля 2023, 10:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске талые воды затопили подземный пешеходный переход на Коммунарском. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Местные жалуются на то, что ситуация с затоплением здесь повторяется из года в год. Причина заключается в том, что раньше эта местность была болотистой, а рядом располагались небольшие озёра. Позднее водоёмы высушили.

Отмечается также, что на этом участке грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Ранее жители Барнаула пожаловались на то, что булыгинское кладбище заваливают мусором.