"Там я могу летать". Алтайский дайвер и водолаз рассказал, чем манят водные глубины

На Алтае профессия водолаза крайне редкая, только вот дайверов становится все больше

05 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Евгений Шеин / Фото: из личного архива дайвера

За его аквалангом – около тысячи погружений. Примерно на трехсотом он просто перестал их считать. Евгений Шеин, инструктор и один из основателей Алтайского клуба дайвинга, сравнивает тех, кто погружается под воду, с космонавтами: невероятный мир глубин завораживает не меньше космических видов, да и физические ощущения очень похожи.

В День водолаза аквамен рассказал, почему одни уходят в подводный космос с головой, а других не берут в водолазы.

День водолаза отмечается 5 мая. В этот день в 1882 году открылась первая в мире водолазная школа в Кронштадте. Всем известные слова "мы из Кронштадта" пошли именно оттуда.

Дайверы / Фото: из личного архива Евгения Шеина

Погружения – в массы

– Дайвер и водолаз – в чем разница?

– Водолаз – это профессия, а дайвинг – хобби. Дайверы от погружений получают чистое удовольствие, у водолазов есть еще обязанности, рутина.

– Много таких специалистов в Алтайском крае?

– Чисто водолазными работами занимаются ребята из МЧС, их на край человек десять. Они – единственные, кто ищут и достают трупы утопленников.

Еще два "водолаза" – инструкторы нашего клуба: я и Алексей Годов. Мы, наоборот, в "криминал" не ввязываемся, зато достаем со дна все остальное. Ищем потерянное под водой, проводим работы в том числе и по подъему транспорта, чистим закрытые водоемы, обучаем дайвингу, фотографии.

Итого, профессиональных сертифицированных подводников получается около 12 человек. А вот дайверов-любителей только у нас в клубе около сотни, примерно половина активно выезжают на дайв-сессии 10-20 раз в год, даже под лед. Интерес к этому занятию в последние годы только растет.

– Как становятся подводниками?

– На водолазов учат в водолазных школах, которые входят в состав специализированных учреждений. В основном это военно-морские училища, структуры ДОСААФ, МВД, спасательных служб. Есть водолазные направления и в крупных технических вузах, занимающихся подводным строительством: возведением мостов, морских нефтегазовых сооружений и так далее.

Я же в большей степени дайвер, чем водолаз. И на глубину я попал именно с этого "входа". Шесть лет назад у меня появился сосед-дайвер. Предложил попробовать погрузиться. Как и положено новичкам, сначала это был бассейн, а первой моей открытой водой стал карьер Сосновка в Кемеровской области. Глубина 16 метров, темнота, паника, мокрый костюм – я понял, что этому нужно учиться.

Но с самого первого раза понял – это мое. Со всех сторон тебя окружает, по сути, враждебная среда, но ты можешь в ней дышать, видеть, двигаться. И не просто двигаться, а летать. Можно "зависнуть" на любой глубине как в невесомости. Такое могут испытывать только космонавты и подводники. Когда плывешь в открытой воде, а под тобой бездна или над головой нависает каменный карниз, создается полное ощущение полета.

Хочется дать возможность испытать это и другим людям. Тем более что людям доступны любые моря и океаны мира. Так я стал инструктором по дайвингу, так появился наш клуб.

Дайверы / Фото: из личного архива Евгения Шеина

– Бывало ли, чтобы люди приходили к вам на занятия не из интереса, а чтобы перебороть страх перед глубиной?

– Примерно четверть именно так и приходят в дайвинг. Кто-то необъяснимо боится воды, кто-то когда-то тонул.

Инструктор – это ведь еще и психолог, который должен понять причину страха и помочь человеку его побороть, подобрать нужные слова, интонацию. Мы же не бросаем их как щенков в воду – а там уж сами как нырнут и выплывут. Всегда начинаем с малого. Сначала просто лицо в воду опускаем и дышим через регулятор. Если комфортно, идем на стартовую глубину 1,8 метра, на которой любой человек, если в ластах встанет на носочки, окажется лицом на поверхности. Посидим там, подышим. Затем идем дальше – 2,2 метра, 5 метров.

И все это время – глаза в глаза, рука к руке – рядом находится опытный инструктор, который в любой момент вас быстро поднимет на поверхность.

Глубина превращает страх и храбрость в относительные понятия. Именно из тех, кто пришел к нам со страхом, чаще всего вырастают самые безбашенные дайверы. И, наоборот, у меня были вэдэвэшники, хорохорившиеся: "Ща я нырну!" – а уже на мелкой воде их начинало трясти.

– Существует ли возрастной ценз для погружения?

– Официально можно с 9 лет, но мы стараемся брать детей постарше – с 14–16. В девять ребенок, конечно, уже может повторять действия за тренером, но контрольные ему решать не интересно. А экзамен у подводников – это не только практика, но и теоретические тесты. Нужно понимать физику, биологию, как давление влияет на организм – нюансов много.

А вот по верхней границе строгих ограничений нет. Потому что люди по своему физическому состоянию очень разные бывают. У кого-то в 40 лет давление скачет, а кто-то и в 70 в горных походах спокойно участвует. У нас есть такие. Но, конечно, сертификаты на празднование 100-летнего юбилея на глубине – даже в бассейне – мы не выдаем. (Смеется.)

Дайверы / Фото: из личного архива Евгения Шеина

Глубина паники

– Какие навыки у подводников и как вы их оттачиваете?

– Самый основной – спокойствие. Паника на глубине – это первый шаг к гибели. Попадались даже очень опытные дайверы. Если возникает проблема, нужно решать ее быстро и четко – оставаясь на глубине или всплывая.

Поэтому в регулярных погружениях до автоматизма отрабатываем очистку маски, поиск регулятора, отсоединение-присоединение различных поддувов, костюма или компенсатора. Тренируем плавучесть, учимся правильно работать ластами.

Рекреационный – любительский дайвинг. Попробовать его можно на каждом морском курорте. Это погружения на небольшую глубину с использованием баллонов для изучения красот подводного мира.

Технический – погружения со специальным оборудованием и газовых смесей для изучения подводных пещер, подледной среды, затонувших кораблей и лодок на большой глубине.

Промышленный – используется для проведения различных подводных работ: сварка, крепление, установка конструкций, поднятие объектов и тому подобное. Глубина во время таких погружений может достигать до 600 метров – в специальных камерах.

Фри-дайвинг – погружение без акваланга, только на задержке дыхания.– На какую глубину можно погружаться?

– Сотрудники МЧС чаще всего ныряют до 10 метров. Любительский дайвинг на воздушных баллонах предполагает погружения до 40 метров на девять минут максимум. Технические погружения предполагают глубины до 70–100 метров.

На сегодняшний день мировой рекорд погружения с любительским аквалангом составляет 332,35 метра. Но при этом дайвер использовал воздуха немерено – "выходил" с глубины почти 14 часов.

Погрузиться вы можете очень быстро, а вот подняться быстро не получится. Тут начинается физика. Вода значительно плотнее и тяжелее воздуха, давление водяного столба высотой 10 метров равно одной атмосфере. И дальше каждые 10 метров вниз прибавляйте еще одну атмосферу. А под давлением вдыхаемый азот, который входит в состав газовой смеси в акваланге, растворяется в костях и тканях. Если всплывать быстро, в крови получится эффект взболтанной газировки – человека ждет быстрая, но крайне мучительная смерть.

Поэтому в дайвинге существуют понятия "остановка безопасности" и "декомпрессионные остановки", когда на определенной глубине нужно остановиться и "отстояться" определенное время для компенсации давления. Также нельзя превышать скорость всплытия 10 метров в минуту.

Кроме этого, на глубинах от 30 метров азот начинает действовать опьяняюще, может начаться так называемый "азотный наркоз", когда происходит потеря ориентации, контроля за выполняемыми действиями, начинается беспричинная веселость, головокружение, могут появиться слуховые и зрительные галлюцинации, в конце концов можно потерять сознание или впасть в глубокий сон. Поэтому всегда важно сохранять бдительность, вовремя распознавать и понимать все свои ощущения.

– С вами случались подобные форс-мажоры?

– "Азотных наркозов" не было, а вообще форс-мажоров у дайверов предостаточно. Например, во время дайвинга на Телецком озере замерзали регуляторы. Это когда аппаратура начинает выпускать воздух без остановки, как продырявленный шарик. В этом случае нужно всплывать как можно быстрее, а если возможности подняться быстро нет – дышать с помощью регулятора своего партнера.

– Что вам приходилось поднимать со дна водоемов?

– Однажды в бассейне "Обь" достал челюсть бабушке. (Смеется.) Этой весной спускались в десятиметровый коллектор, открывали вентили для сброса талой воды. А обычно поднимаем телефоны, моторы, якоря, видеокамеры, оружие охотников.

Дайверы / Фото: из личного архива Евгения Шеина

Вода им даже снится

– Какой он, подводный мир?

– Плавный и тягучий. Там даже время замедляется. За счет плотности воды все объекты кажутся ближе и крупнее. Например, двухрублевая монетка на глубине по размеру смотрится как пятирублевая.

– Что для вас означает невозможность нырять?

– Трагедия – это мягко сказано. Если дайвер долго не ныряет, начинается ломка, на нашем профессиональном сленге – жабры сохнут. Парашютистов и альпинистов тянет в высоту, а нас – в глубину.

И, кстати, такое бывает. Например, когда сильно простываешь. Любые инфекционные заболевания, при которых закладывает полости организма, являются противопоказанием для погружения: ОРВИ, ангины, отиты, гаймориты. Нельзя нырять сердечникам, гипертоникам и людям с психическими отклонениями: эпилепсией, шизофренией, энцефалопатией.

– А если у человека всего одно легкое?

– Технически проблем нет. Воздуха ему хватит, главное, чтобы самому было комфортно.

– А женщин берут на погружения?

– Берут! Женщины-водолазы даже подвиги совершают. Например, во время Великой Отечественной войны первая в нашей стране женщина-водолаз Нина Соколова руководила прокладкой трубопровода по дну Ладожского озера, по которому в блокадный Ленинград подавалось топливо с большой земли.

Конечно, женщины-водолазы – большая редкость: все-таки эта профессия связана с большими рисками. А вот женщин-дайверов очень много.

– Снятся ли вам кошмары о погружении?

– Бывало, когда только начинал заниматься дайвингом. А сейчас снятся только суперзапомнившиеся дайвы. Во сне я их как в кино пересматриваю.