Руководитель "Русской общины" в Барнауле и на Алтае рассказал, зачем организация запрещает концерты, выступает против абортов и дерутся ли ее сторонники с мигрантами

13 марта 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Роман Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Последние пару лет в заголовки новостных лент часто попадает организация "Русская община". Ее активисты утверждают, что помогают жителям России решать проблемы, связанные с мигрантами, проводят рейды с полицией, выступают за запрет концертов "неугодных" звезд, выступают против абортов и прочее. Одни считают общинников заступниками слабых и борцами с несправедливостью, а другие уверены, что те агрессивно стремятся навязать обществу свое понимание традиционных ценностей. Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев рассказал amic.ru, что такое "Русская община" и чем она занимается в регионе.

Что такое "Русская община"?



"Русская община" – это организация, которая появилась в 2020 году. Ее основателями стали координатор движения за запрет абортов Евгений Чесноков, а также журналисты Андрей Ткачук и Андрей Афанасьев. На сайте "Русской общины" сказано, что "это среда для объединения русских людей по принципу взаимопомощи". Организация поддерживает курс российского правительства и активно сотрудничает с правоохранительными органами.

"Православие – опора, но все-таки выбор каждого"

– Чем занимается "Русская община" в Алтайском крае?

– "Русская община" охватывает несколько направлений деятельности. Это, конечно, продвижение русской культуры и традиций. Мы проводим "Русские дворы" с молодецкими играми-забавами для жителей многоквартирных домов, пропагандируем культуру России. Еще у нас есть дружина для помощи сотрудникам полиции, мы реагируем на жалобы людей, помогаем им, а также проводим рейды. У нас есть и кибердружина, которая в интернете ищет деструктивные каналы, где, например, на камеру убивают животных, пропагандируют ЛГБТ. Информация о них передается центру по борьбе с экстремизмом.

Мы создали и направление "Спаси жизнь" – против абортов. Обращаемся к депутатам Госдумы и АКЗС, записываем видеоролики, социальную рекламу. Есть юристы, которые бесплатно проводят консультации. Но нам важно, чтобы гражданин сам начал действовать. Как минимум он должен написать заявление в полицию, дождаться ответа. Если он поймет, что бессилен, то может обратиться к нам.

Роман Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

– А с чего вы вообще начали свою работу? Что послужило стартовой точкой?

– Началось все с помощи СВО. Мы сами изготавливали окопные печи, ребята варили их в гаражах. Также фермеры отдавали нам мясо, сало, мы варили тушенку, помогали сети плести, скидывались и покупали вещи, которые были нужны. Женщины вязали носки, шили трусы. В тему СВО мы глубоко интегрировались, постоянно собираем финансовую помощь. Работаем адресно: купили что-то, передали, люди это получили, нам отзвонились. Недавно собрали медицинские препараты на сто с лишним тысяч рублей. Это несколько рюкзаков для врачей, которые находятся на фронте.

– Как давно "Русская община" появилась в Алтайском крае? И много ли у вас сторонников?

– "Русская община" в Алтайском крае появилась летом 2023 года сразу в двух городах – в Бийске и в Барнауле. Сейчас у нас есть сторонники в Камне-на-оби, Славгороде, Кулунде, в Шипуново и в Новоалтайске. Сначала никто не знал, что мы существуем. Месяцев через пять нас уже было человек 150. Сейчас у нас в крае 4,6 тысячи сторонников, около тысячи – в Барнауле. У нас много "слушателей", которые просто находятся в наших каналах, а есть актив – около 100-120 человек. И это разные люди – от дворников до бизнесменов.

К нам вступают те, кто переживает за страну и за ее будущее, хочет, чтобы Россия была сильным государством. Они должны разделять нашу цель – возрождение русских людей, культуры, традиций, уклада жизни, уменьшение криминала. Также они должны хотеть помогать друг другу – это важно, ведь русские люди сейчас сильно разъединены, и надо это исправлять. В религиозном плане у нас нет особых требований. Конечно, большинство русских людей в стране православные, это вера большинства, и организаторы "Русской общины" ее придерживаются. Но среди нас есть также атеисты, родноверы, неоязычники. Православие – опора, но все-таки личный выбор каждого.

– А как осуществляется руководство "Русской общины"? Сильно ли влияние головной организации в Москве?

– Я координатор "Русской общины" в Барнауле, также курирую другие районы края. В стратегическом плане "Русской общиной" управляет совет, в который входит семь человек. Коллеги решают, как община будет развиваться. В Москве есть наши более опытные братья, которые могут дать рекомендации, чтобы мы случайно вектор не сменили. Но прямого руководства оттуда нет, как и жестких рамок.

– А на какие деньги вы существуете?

– Есть казна взаимопомощи, люди, которые готовы жертвовать деньги. Траты у нас утверждает совет, за все есть отчеты. В общине есть люди, которые помогают финансово. Со стороны нас никто не спонсирует – мы обеспечиваем себя сами.

Интервью с Романом Васильевым / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Какой смысл какие-то драки устраивать?"

– "Русская община" часто фигурирует в конфликтах, связанных с мигрантами. В Алтайском крае у вас были подобные ситуации?

– Да. Например, был случай около ТЦ "Европа". Группа приезжих "поставила на счетчик" одного священника, как в 1990-х годах. Я связался с обидчиком, он назначил встречу около ТЦ примерно через три часа после разговора. Мы мероприятие согласовали с силовыми структурами, было выделено подразделение. Ребята наши подъехали, больше 200 человек. Их было около 60 человек, они увидели нас и уехали. Потом полиция задержала тех, кто нам угрожал. Их лишили гражданства и отправили обратно на родину.

Еще, например, был случай с приезжими, которые у ТЦ продавали духи и вейпы подросткам. Мы вмешались, произошла словесная перепалка, в течение пяти минут приехало около 30 их сторонников, наши ребята нажали кнопку SOS, подъехали 72 наших. Те по разным углам разъехались. Мы сразу вызвали полицию.

Но мы не вступаем в драки. Это исключительно психология. Когда есть преимущество в людях, противник просто разворачивается и уходит. Драки устраивать смысла нет: могут пострадать люди как с одной, так и с другой стороны. Такое случалось в 1990-е годы, когда шла толпа на толпу и последствия бывали серьезными. Мы решаем ситуацию вот так. Правоохранители потом все отрабатывают, кого-то задерживают.

– А почему нельзя сразу написать заявление в полицию и просто ждать?

– Серьезный кадровый голод в полиции. Об этом даже министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял. Людей маловато, времени нет у сотрудников полиции это отрабатывать. А мы разработали целую методичку по незаконной торговле: снимаем на камеру, делаем контрольную закупку и уже потом вызываем сотрудников полиции.

Роман Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Политика нам не интересна"

– А как началось ваше сотрудничество с правоохранительными органами? И как сейчас вы с ними работаете?

– Сотрудники сами начали на нас выходить, интересоваться, чем мы занимаемся. А потом уже диалог пошел, появлялись взаимовыгодные связи. Есть сотрудники полиции, ФСИН, Росгвардии и у нас в организации. По всей России у "Русской общины" – та же история, мы работаем с правоохранителями, ходим с ними в рейды. Допустим, идем по району прогуляться и предупреждаем полицию. Они в курсе, как мы движемся, поэтому наряд ППС приезжает более оперативно.

– В рейдах вам разрешают применять какое-либо рукоприкладство? Например, разрешено ли вам скрутить нарушителя?

– Мы себе такого не позволяем - в цивилизованном государстве живем. Да и обычно люди на конфликт не идут. Например, человеку делаешь замечание, когда он употребляет алкоголь на улице, и нарушитель бутылку выбрасывает. Во время патрулей наряд полиции ни разу не вызывали, люди идут навстречу. Нас пенсионеры ОМОН обучали, как сделать так, чтобы до драки не довести. Так что у нас есть отработанная тактика.

Роман Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

– Некоторые говорят: "А что будет, если другие народы станут создавать свои общины". Как вы к этому отнесетесь?

– В этом ничего страшного нет. Да и такие общины уже существуют. Любое сообщество тех же самых ребят из Чечни, Дагестана есть чуть ли не в каждом городе страны. Конечно, у всех это присутствует – например, у башкир, алтайцев или тувинцев это распространено в меньшей степени. Мы коммуницируем с общинами других регионов. Главное, чтобы люди взаимодействовали, помогали друг другу. Эти общины создавались именно для здорового общения.

– А с политическими организациями вы не сотрудничаете?

– Нет, мы не политики и с политическими организациями не сотрудничаем. Нас часто приглашают на разные митинги, но мы всегда отказываемся, политика нам не интересна. Однако идеологически мы все равно правые консерваторы. Мы поддерживаем действующий строй, иногда пересекаемся с какими-то правыми организациями, что-то совместно можем провести. Было мероприятие в честь погибшего участника СВО, мы взаимодействовали с местной ячейкой "Царьграда" (движение во главе с бизнесменом Константином Малофеевым, которое ставит целью "представлять и защищать интересы русских". – Прим. ред.), соревнования устраивали по старой древней русской игре, кила называется – это такое подобие регби. В общем, пересекаемся, когда совпадают интересы.

"Мы не просто запрещаем концерты, а меняем творчество артистов"

– В медиа "Русская община" гремела в связи с требованием отмены концертов некоторых музыкантов. В Алтайском крае вы выступали с подобными инициативами?

– Да, мы добились отмены концертов исполнителя Холидейбоя, который должен был выступать в Барнауле. В его песнях были деструктивные смыслы, пропаганда употребления наркотиков. Конечно, при отмене концертов Холидейбоя мы очень много хейта словили. Всем угодить невозможно. Мы не хотим, чтобы данные песни повлияли на подрастающее поколение, чтобы им внушили, что наркотики – это хорошо.

Справка: В Барнауле концерт Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев), который планировалось провести 25 апреля 2024 года, отменили за день до события. Министерство культуры региона порекомендовало организаторам не проводить концерт после обращения жителей. До этого запретить шоу Xolidayboy решили и в нескольких других регионах России. Массово выступления певца начали отменять после поста главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая раскритиковала артиста за позицию по поводу СВО.

– Но не преувеличено ли влияние такой музыки? Все мы в детстве слушали одно, потом выросли и вкусы изменились.

– Да, все мы были подростками и разную музыку слушали. Кто-то неформалом был, кто-то другое течение выбирал. Но музыка оказывает на нас влияние в любом случае, просто под него попадают не все. Можно в диспансере посмотреть на наркозависимых – и сразу становится все понятно. Музыка – один из факторов такого влияния.

– Но не спровоцируете ли вы запретами еще больший интерес к фигуре такого артиста?

– Да, запретный плод сладок. Тут надо проводить работу с детьми, родители должны знать, чем их ребенок занимается, как и в какой компании проводит время. Мы же не просто запрещаем концерты, а меняем творчество самих артистов. Если сейчас взять песни Холидейбоя, то можно увидеть, что все они с хорошими текстами. Потому что он был отменен не только у нас в Алтайском крае, но и в других городах России. Человек полностью изменился, поменял точку зрения, отправил на СВО гуманитарную помощь. Может быть, он сам и не изменился, но песни стали хорошие выходить.

– Кто-то утверждает, что "Русская община" навязывает людям свое понимание традиционных ценностей. Что вы, кстати, сами понимаете под этим термином?

– Мы не пряник медовый, чтобы всем нравиться. Мы ничего стороннего не навязываем – поддерживаем то, что есть, напоминаем об этом. Понятие традиционных ценностей определено государством, есть указ по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Это патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, историческая память и так далее.

Роман Васильев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Нужно понимать, что аборт – это детоубийство"

– Вы выступаете против искусственного прерывания беременности. Но есть мнение, что в случае запрета абортов увеличится число погибших женщин, так как они все равно будут проходить эту процедуру, только нелегально и с риском для жизни. А вот демографию такой запрет еще ни в одной стране не поднял.

– Непростой вопрос. Нужно понимать, что аборт – это детоубийство. Но речь идет не о тотальном запрете. Считаем, что аборт можно делать по медицинским показаниям, ведь это здоровье женщины. Однако "по желанию" неправильно его делать. Некоторые женщины говорят: "Мое тело – мое дело". Но ведь речь идет уже о жизни другого человека. На социальные условия кивать тоже не надо. У нас есть многодетные семьи в Барнауле, которые живут очень хорошо, так как государство им помогает.

А после абортов часто женщина не может забеременеть снова, они вредны. Не хочешь ребенка - пользуйся контрацептивами.

– Многие критики видят в вас агрессию, указывая на ваши фото в спортивных залах. Вы правда много тренируетесь и зачем?

– Это тренировки по боевому самбо, они проводятся три раза в неделю.Мы их организуем для укрепления организма, чтобы мужчина мог защитить себя, семью либо какого-то постороннего человека. А еще у нас есть традиция – раз в неделю собираемся с парнями в бане попариться на Пионерском озере, там есть незамерзающая купель.

– Ваши хейтеры говорят: "Они тренируются, чтобы потом избивать кого-то".

– Мифы будут всегда ходить, но это тоже своего рода реклама для нас. Если ты занимаешься боевым самбо, это не означает, что ты собираешься кого-то бить. Это просто для укрепления здоровья. Самбо – наш русский вид спорта, который продвигает президент России. Тем более с помощью самбо ты никого не изобьешь.

"Мы звезд с неба не хватаем"

– Еще слышал, что вы ездите в детдома. Зачем?

– Да, мы с ними взаимодействуем. Например, работаем с детдомом на Суворова, 8. Мы приезжаем, устраиваем молодецкие забавы для мальчишек – это турники, футбол, канат и так далее. Привозим специалистов, которые проводят начальную подготовку, показывают макеты оружия, бронежилеты, каски – ребятам это интересно. Покупаем продукты, наши женщины учат девочек готовить, дети потом это все съедают.

Выезжали с ними на Крещение в храм святого Дмитрия Ростовского. Возили их в купель, показывали, как происходит окунание в прорубь. Среди них были желающие искупаться, но мы не позволили - чаем напоили и отвезли обратно. Этим детям не хватает внимания, и мы пытаемся его им дать. Но не во всех детдомах администрация готова с нами сотрудничать.

– Чем еще вы гордитесь?

– Например, помогаем погорельцам. У нас есть ребята, которые на пилораме работают, они подключаются, когда нужна помощь. Недавно у семьи сгорел дом, мы водонагреватель им подарили, гипсокартон, денег собрали. Если мы видим, что помощь людям нужна, то мы ее оказываем. Проводим в школах "Уроки мужества". У нас много ветеранов СВО, которые проводят беседы в школах.

– И в заключение, какие у вас сейчас планы по развитию "Русской общины", что вы вообще планируете делать?

– Планы у нас не меняются. Сейчас в большей степени мы будем делать уклон на спасение жизни до рождения ребенка, то есть - упор на борьбе с абортами. Потому что статистика просто поражает. За 30 лет было убито около 18 миллионов детей. Это ни с какой СВО не сравнится. В остальном все без изменений будет. Мы звезд с неба не хватаем, потихоньку продвигаемся.