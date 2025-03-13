"Мы не политики". Глава "Русской общины" на Алтае — об отмене концертов, драках и абортах
Руководитель "Русской общины" в Барнауле и на Алтае рассказал, зачем организация запрещает концерты, выступает против абортов и дерутся ли ее сторонники с мигрантами
13 марта 2025, 06:15, Антон Дегтярев
Последние пару лет в заголовки новостных лент часто попадает организация "Русская община". Ее активисты утверждают, что помогают жителям России решать проблемы, связанные с мигрантами, проводят рейды с полицией, выступают за запрет концертов "неугодных" звезд, выступают против абортов и прочее. Одни считают общинников заступниками слабых и борцами с несправедливостью, а другие уверены, что те агрессивно стремятся навязать обществу свое понимание традиционных ценностей. Координатор организации в Алтайском крае Роман Васильев рассказал amic.ru, что такое "Русская община" и чем она занимается в регионе.
Что такое "Русская община"?
"Русская община" – это организация, которая появилась в 2020 году. Ее основателями стали координатор движения за запрет абортов Евгений Чесноков, а также журналисты Андрей Ткачук и Андрей Афанасьев. На сайте "Русской общины" сказано, что "это среда для объединения русских людей по принципу взаимопомощи". Организация поддерживает курс российского правительства и активно сотрудничает с правоохранительными органами.
"Православие – опора, но все-таки выбор каждого"
– Чем занимается "Русская община" в Алтайском крае?
– "Русская община" охватывает несколько направлений деятельности. Это, конечно, продвижение русской культуры и традиций. Мы проводим "Русские дворы" с молодецкими играми-забавами для жителей многоквартирных домов, пропагандируем культуру России. Еще у нас есть дружина для помощи сотрудникам полиции, мы реагируем на жалобы людей, помогаем им, а также проводим рейды. У нас есть и кибердружина, которая в интернете ищет деструктивные каналы, где, например, на камеру убивают животных, пропагандируют ЛГБТ. Информация о них передается центру по борьбе с экстремизмом.
Мы создали и направление "Спаси жизнь" – против абортов. Обращаемся к депутатам Госдумы и АКЗС, записываем видеоролики, социальную рекламу. Есть юристы, которые бесплатно проводят консультации. Но нам важно, чтобы гражданин сам начал действовать. Как минимум он должен написать заявление в полицию, дождаться ответа. Если он поймет, что бессилен, то может обратиться к нам.
– А с чего вы вообще начали свою работу? Что послужило стартовой точкой?
– Началось все с помощи СВО. Мы сами изготавливали окопные печи, ребята варили их в гаражах. Также фермеры отдавали нам мясо, сало, мы варили тушенку, помогали сети плести, скидывались и покупали вещи, которые были нужны. Женщины вязали носки, шили трусы. В тему СВО мы глубоко интегрировались, постоянно собираем финансовую помощь. Работаем адресно: купили что-то, передали, люди это получили, нам отзвонились. Недавно собрали медицинские препараты на сто с лишним тысяч рублей. Это несколько рюкзаков для врачей, которые находятся на фронте.
– Как давно "Русская община" появилась в Алтайском крае? И много ли у вас сторонников?
– "Русская община" в Алтайском крае появилась летом 2023 года сразу в двух городах – в Бийске и в Барнауле. Сейчас у нас есть сторонники в Камне-на-оби, Славгороде, Кулунде, в Шипуново и в Новоалтайске. Сначала никто не знал, что мы существуем. Месяцев через пять нас уже было человек 150. Сейчас у нас в крае 4,6 тысячи сторонников, около тысячи – в Барнауле. У нас много "слушателей", которые просто находятся в наших каналах, а есть актив – около 100-120 человек. И это разные люди – от дворников до бизнесменов.
К нам вступают те, кто переживает за страну и за ее будущее, хочет, чтобы Россия была сильным государством. Они должны разделять нашу цель – возрождение русских людей, культуры, традиций, уклада жизни, уменьшение криминала. Также они должны хотеть помогать друг другу – это важно, ведь русские люди сейчас сильно разъединены, и надо это исправлять. В религиозном плане у нас нет особых требований. Конечно, большинство русских людей в стране православные, это вера большинства, и организаторы "Русской общины" ее придерживаются. Но среди нас есть также атеисты, родноверы, неоязычники. Православие – опора, но все-таки личный выбор каждого.
– А как осуществляется руководство "Русской общины"? Сильно ли влияние головной организации в Москве?
– Я координатор "Русской общины" в Барнауле, также курирую другие районы края. В стратегическом плане "Русской общиной" управляет совет, в который входит семь человек. Коллеги решают, как община будет развиваться. В Москве есть наши более опытные братья, которые могут дать рекомендации, чтобы мы случайно вектор не сменили. Но прямого руководства оттуда нет, как и жестких рамок.
– А на какие деньги вы существуете?
– Есть казна взаимопомощи, люди, которые готовы жертвовать деньги. Траты у нас утверждает совет, за все есть отчеты. В общине есть люди, которые помогают финансово. Со стороны нас никто не спонсирует – мы обеспечиваем себя сами.
"Какой смысл какие-то драки устраивать?"
– "Русская община" часто фигурирует в конфликтах, связанных с мигрантами. В Алтайском крае у вас были подобные ситуации?
– Да. Например, был случай около ТЦ "Европа". Группа приезжих "поставила на счетчик" одного священника, как в 1990-х годах. Я связался с обидчиком, он назначил встречу около ТЦ примерно через три часа после разговора. Мы мероприятие согласовали с силовыми структурами, было выделено подразделение. Ребята наши подъехали, больше 200 человек. Их было около 60 человек, они увидели нас и уехали. Потом полиция задержала тех, кто нам угрожал. Их лишили гражданства и отправили обратно на родину.
Еще, например, был случай с приезжими, которые у ТЦ продавали духи и вейпы подросткам. Мы вмешались, произошла словесная перепалка, в течение пяти минут приехало около 30 их сторонников, наши ребята нажали кнопку SOS, подъехали 72 наших. Те по разным углам разъехались. Мы сразу вызвали полицию.
Но мы не вступаем в драки. Это исключительно психология. Когда есть преимущество в людях, противник просто разворачивается и уходит. Драки устраивать смысла нет: могут пострадать люди как с одной, так и с другой стороны. Такое случалось в 1990-е годы, когда шла толпа на толпу и последствия бывали серьезными. Мы решаем ситуацию вот так. Правоохранители потом все отрабатывают, кого-то задерживают.
– А почему нельзя сразу написать заявление в полицию и просто ждать?
– Серьезный кадровый голод в полиции. Об этом даже министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял. Людей маловато, времени нет у сотрудников полиции это отрабатывать. А мы разработали целую методичку по незаконной торговле: снимаем на камеру, делаем контрольную закупку и уже потом вызываем сотрудников полиции.
"Политика нам не интересна"
– А как началось ваше сотрудничество с правоохранительными органами? И как сейчас вы с ними работаете?
– Сотрудники сами начали на нас выходить, интересоваться, чем мы занимаемся. А потом уже диалог пошел, появлялись взаимовыгодные связи. Есть сотрудники полиции, ФСИН, Росгвардии и у нас в организации. По всей России у "Русской общины" – та же история, мы работаем с правоохранителями, ходим с ними в рейды. Допустим, идем по району прогуляться и предупреждаем полицию. Они в курсе, как мы движемся, поэтому наряд ППС приезжает более оперативно.
– В рейдах вам разрешают применять какое-либо рукоприкладство? Например, разрешено ли вам скрутить нарушителя?
– Мы себе такого не позволяем - в цивилизованном государстве живем. Да и обычно люди на конфликт не идут. Например, человеку делаешь замечание, когда он употребляет алкоголь на улице, и нарушитель бутылку выбрасывает. Во время патрулей наряд полиции ни разу не вызывали, люди идут навстречу. Нас пенсионеры ОМОН обучали, как сделать так, чтобы до драки не довести. Так что у нас есть отработанная тактика.
– Некоторые говорят: "А что будет, если другие народы станут создавать свои общины". Как вы к этому отнесетесь?
– В этом ничего страшного нет. Да и такие общины уже существуют. Любое сообщество тех же самых ребят из Чечни, Дагестана есть чуть ли не в каждом городе страны. Конечно, у всех это присутствует – например, у башкир, алтайцев или тувинцев это распространено в меньшей степени. Мы коммуницируем с общинами других регионов. Главное, чтобы люди взаимодействовали, помогали друг другу. Эти общины создавались именно для здорового общения.
– А с политическими организациями вы не сотрудничаете?
– Нет, мы не политики и с политическими организациями не сотрудничаем. Нас часто приглашают на разные митинги, но мы всегда отказываемся, политика нам не интересна. Однако идеологически мы все равно правые консерваторы. Мы поддерживаем действующий строй, иногда пересекаемся с какими-то правыми организациями, что-то совместно можем провести. Было мероприятие в честь погибшего участника СВО, мы взаимодействовали с местной ячейкой "Царьграда" (движение во главе с бизнесменом Константином Малофеевым, которое ставит целью "представлять и защищать интересы русских". – Прим. ред.), соревнования устраивали по старой древней русской игре, кила называется – это такое подобие регби. В общем, пересекаемся, когда совпадают интересы.
"Мы не просто запрещаем концерты, а меняем творчество артистов"
– В медиа "Русская община" гремела в связи с требованием отмены концертов некоторых музыкантов. В Алтайском крае вы выступали с подобными инициативами?
– Да, мы добились отмены концертов исполнителя Холидейбоя, который должен был выступать в Барнауле. В его песнях были деструктивные смыслы, пропаганда употребления наркотиков. Конечно, при отмене концертов Холидейбоя мы очень много хейта словили. Всем угодить невозможно. Мы не хотим, чтобы данные песни повлияли на подрастающее поколение, чтобы им внушили, что наркотики – это хорошо.
Справка: В Барнауле концерт Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев), который планировалось провести 25 апреля 2024 года, отменили за день до события. Министерство культуры региона порекомендовало организаторам не проводить концерт после обращения жителей. До этого запретить шоу Xolidayboy решили и в нескольких других регионах России. Массово выступления певца начали отменять после поста главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая раскритиковала артиста за позицию по поводу СВО.
– Но не преувеличено ли влияние такой музыки? Все мы в детстве слушали одно, потом выросли и вкусы изменились.
– Да, все мы были подростками и разную музыку слушали. Кто-то неформалом был, кто-то другое течение выбирал. Но музыка оказывает на нас влияние в любом случае, просто под него попадают не все. Можно в диспансере посмотреть на наркозависимых – и сразу становится все понятно. Музыка – один из факторов такого влияния.
– Но не спровоцируете ли вы запретами еще больший интерес к фигуре такого артиста?
– Да, запретный плод сладок. Тут надо проводить работу с детьми, родители должны знать, чем их ребенок занимается, как и в какой компании проводит время. Мы же не просто запрещаем концерты, а меняем творчество самих артистов. Если сейчас взять песни Холидейбоя, то можно увидеть, что все они с хорошими текстами. Потому что он был отменен не только у нас в Алтайском крае, но и в других городах России. Человек полностью изменился, поменял точку зрения, отправил на СВО гуманитарную помощь. Может быть, он сам и не изменился, но песни стали хорошие выходить.
– Кто-то утверждает, что "Русская община" навязывает людям свое понимание традиционных ценностей. Что вы, кстати, сами понимаете под этим термином?
– Мы не пряник медовый, чтобы всем нравиться. Мы ничего стороннего не навязываем – поддерживаем то, что есть, напоминаем об этом. Понятие традиционных ценностей определено государством, есть указ по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Это патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, историческая память и так далее.
"Нужно понимать, что аборт – это детоубийство"
– Вы выступаете против искусственного прерывания беременности. Но есть мнение, что в случае запрета абортов увеличится число погибших женщин, так как они все равно будут проходить эту процедуру, только нелегально и с риском для жизни. А вот демографию такой запрет еще ни в одной стране не поднял.
– Непростой вопрос. Нужно понимать, что аборт – это детоубийство. Но речь идет не о тотальном запрете. Считаем, что аборт можно делать по медицинским показаниям, ведь это здоровье женщины. Однако "по желанию" неправильно его делать. Некоторые женщины говорят: "Мое тело – мое дело". Но ведь речь идет уже о жизни другого человека. На социальные условия кивать тоже не надо. У нас есть многодетные семьи в Барнауле, которые живут очень хорошо, так как государство им помогает.
А после абортов часто женщина не может забеременеть снова, они вредны. Не хочешь ребенка - пользуйся контрацептивами.
– Многие критики видят в вас агрессию, указывая на ваши фото в спортивных залах. Вы правда много тренируетесь и зачем?
– Это тренировки по боевому самбо, они проводятся три раза в неделю.Мы их организуем для укрепления организма, чтобы мужчина мог защитить себя, семью либо какого-то постороннего человека. А еще у нас есть традиция – раз в неделю собираемся с парнями в бане попариться на Пионерском озере, там есть незамерзающая купель.
– Ваши хейтеры говорят: "Они тренируются, чтобы потом избивать кого-то".
– Мифы будут всегда ходить, но это тоже своего рода реклама для нас. Если ты занимаешься боевым самбо, это не означает, что ты собираешься кого-то бить. Это просто для укрепления здоровья. Самбо – наш русский вид спорта, который продвигает президент России. Тем более с помощью самбо ты никого не изобьешь.
"Мы звезд с неба не хватаем"
– Еще слышал, что вы ездите в детдома. Зачем?
– Да, мы с ними взаимодействуем. Например, работаем с детдомом на Суворова, 8. Мы приезжаем, устраиваем молодецкие забавы для мальчишек – это турники, футбол, канат и так далее. Привозим специалистов, которые проводят начальную подготовку, показывают макеты оружия, бронежилеты, каски – ребятам это интересно. Покупаем продукты, наши женщины учат девочек готовить, дети потом это все съедают.
Выезжали с ними на Крещение в храм святого Дмитрия Ростовского. Возили их в купель, показывали, как происходит окунание в прорубь. Среди них были желающие искупаться, но мы не позволили - чаем напоили и отвезли обратно. Этим детям не хватает внимания, и мы пытаемся его им дать. Но не во всех детдомах администрация готова с нами сотрудничать.
– Чем еще вы гордитесь?
– Например, помогаем погорельцам. У нас есть ребята, которые на пилораме работают, они подключаются, когда нужна помощь. Недавно у семьи сгорел дом, мы водонагреватель им подарили, гипсокартон, денег собрали. Если мы видим, что помощь людям нужна, то мы ее оказываем. Проводим в школах "Уроки мужества". У нас много ветеранов СВО, которые проводят беседы в школах.
– И в заключение, какие у вас сейчас планы по развитию "Русской общины", что вы вообще планируете делать?
– Планы у нас не меняются. Сейчас в большей степени мы будем делать уклон на спасение жизни до рождения ребенка, то есть - упор на борьбе с абортами. Потому что статистика просто поражает. За 30 лет было убито около 18 миллионов детей. Это ни с какой СВО не сравнится. В остальном все без изменений будет. Мы звезд с неба не хватаем, потихоньку продвигаемся.
07:09:03 13-03-2025
Как всегда, борьба с последствиями, а не с причиной... Аборт- финал половой распущенности, и бороться надо не с ним, а с причиной, позволяющей девочке в 14-16 лет заниматься незащищённым сексом. То же и с Холидейбоем- слушать это дерьмо, да ещё и полагать это "музыкой" может только клинический дебил... А всё потому, что по ТВ- одни размалёванные мумии пожилых медиков, преподавание музыки отсутствует, на радио- бормочущие бородатые нацмэны, а про Баха, Моцарта, Бородина знают только потому, что рэперы любят воровать их мелодии... Без указания авторства.
Как вы не понимаете- это общество хронически больно и никакими дружинами тут не поможешь!
09:36:46 13-03-2025
Гость (07:09:03 13-03-2025) Как всегда, борьба с последствиями, а не с причиной... Аборт... "Аборт- финал половой распущенности, и бороться надо не с ним, а с причиной, позволяющей девочке в 14-16 лет заниматься незащищённым сексом" - 1. И какова причина? 2. А аборты только девочки 14-16 лет делают?
08:57:49 14-03-2025
Гость (09:36:46 13-03-2025) "Аборт- финал половой распущенности, и бороться надо не с н... Девочками в принципе не надо заниматься сексом в 14-16 лет!
16:11:39 17-03-2025
Гость (08:57:49 14-03-2025) Девочками в принципе не надо заниматься сексом в 14-16 лет!...
А девочки и не могут заниматься сексом даже в принципе. Девочка - это только та, у которой сохранена девственная плева (отсюда, собственно, и сами слова "дева", "девочка"). Но в человеческой истории известна всего одна дама, которая умудрилась вести половую жизнь, и даже родить, оставаясь девственницей - но это было более двух тысяч лет назад. А в нынешнем мире все проще: в ту секунду, когда девочке порвали целку, она превращается в женщину. Так что никаких "девочек" дальше уже не существует. Существуют просто малолетние или несовершеннолетние гражданки женского пола. :)
11:05:14 13-03-2025
Гость (07:09:03 13-03-2025) Как всегда, борьба с последствиями, а не с причиной... Аборт... Что бороться с причинами, нужно лезть в политику!
А они себя позиционируют как вне политики!...
Пытаются усидеть на двух стульях...
Или, залезть в грязь и не запачкаться...
Чем-то это на чистоплюйство смахивает...
22:57:00 14-03-2025
Гость (11:05:14 13-03-2025) Что бороться с причинами, нужно лезть в политику! А они ... Ну ты то охрененный политик,видать, ещё других поучи. Как понимают так и ДЕЙСТВУЮТ. И не плохо, судя по отзывам от обращавшихся к ним за помощью. А ты кому помог?
08:36:56 26-03-2025
Гость (11:05:14 13-03-2025) Что бороться с причинами, нужно лезть в политику! А они ... А что в это время делаете вы лично, чтобы снизить негативное влияние происходящего? Лязгать языком многие умеют, но на этом их "великие" дела и заканчиваются.
11:10:36 13-03-2025
Гость (07:09:03 13-03-2025) Как всегда, борьба с последствиями, а не с причиной... Аборт...
Вот только по статистике аборты чаще всего делают замужние женщины старше 30. А кичиться музыкальными вкусами может только человек низкой умственной культуры. То, что кто-то слушает Баха или, прости господи, Шамана, ещё не значит, что он хороший человек.
14:38:41 13-03-2025
Жительница Барнео (11:10:36 13-03-2025) Вот только по статистике аборты чаще всего делают замужн... Вы подтвердили, и многие, плюсанувшие Вам, что это общество хронически больно. Как говорила моя покойная бабушка: "Ни один дурак никогда не признает, что он дурак"
08:40:47 26-03-2025
Жительница Барнео (11:10:36 13-03-2025) Вот только по статистике аборты чаще всего делают замужн... Если вы смысл посыла приняли за диалог о вкусах, то мне вас жаль.
Пропоганда лгбт, наркотиков никак не связана со вкусом.
Иногда нужно промолчать и люди вас за умного человека примут
11:22:10 13-03-2025
Гость (07:09:03 13-03-2025) Как всегда, борьба с последствиями, а не с причиной... Аборт... Так это... Моцарт, как известно, Бритни Спирс своего времени. Так нам РПЦ в лице своих лучших представителей задвигает. Бах, в общем-то, тоже классово чужд, не наш, ой не наш. Другое дело Шаман, или, вернее, SHAMAN. Как-то вы рассуждает не в ключе традиционных ценностей, ей-ей.
07:25:54 13-03-2025
цивильный скинхед?
09:42:22 13-03-2025
1 (07:25:54 13-03-2025) цивильный скинхед?... на господряде
10:56:32 13-03-2025
1 (07:25:54 13-03-2025) цивильный скинхед?... Какой-то нифига не добрый хиппи
08:42:26 26-03-2025
1 (07:25:54 13-03-2025) цивильный скинхед?... Если Рома скин, то ты балерина 100%
08:13:17 13-03-2025
Пора бы их самих запретить.
18:41:17 13-03-2025
Гость (08:13:17 13-03-2025) Пора бы их самих запретить. ... Скорее тебе запретят жить "ценные иностранные специалисты" из самых разнообразных уголков мира из за твоего цвета кожи и вероисповедания, под чутким руководством иностранных разведок.
08:44:05 26-03-2025
Гость (08:13:17 13-03-2025) Пора бы их самих запретить. ... Ты продолжай отчислять диаспоре своей и сиди тихо. Запрещальщик
08:16:38 13-03-2025
Скоро эти ребята будут учить нас родину правильно любить
08:46:34 26-03-2025
Гость (08:16:38 13-03-2025) Скоро эти ребята будут учить нас родину правильно любить... Да, и будешь любить. По русски
08:38:30 13-03-2025
Трансформирование СтопХама и ЛевПротив в не пойми что, на средства Малофеева (Царьград)
Этика не внятна
Смыслов не проглядывается
Цели не ясны
Задачи -развлечение жителей многоквартирных домов
-------
Программы нет - Вялые ребята, с потенцией на ОПГ.
Пришли вероятно на смену федоровскому НОДу.
Но пожелаем им успеха.
08:48:49 26-03-2025
Олег (08:38:30 13-03-2025) Трансформирование СтопХама и ЛевПротив в не пойми что, на ср... Это ты решил свои умозаключения накорябать с пивком у подъезда?
Если тебе не понятны ни смыслы, ни идеи, то твой IQ уровень "Белка".. Примите поздравления)))
08:50:14 13-03-2025
Молодцы ребята!
09:04:02 13-03-2025
Гость (08:50:14 13-03-2025) Молодцы ребята!... Если не будут стремиться добиваться своих целей радикальными методами...
09:15:45 13-03-2025
Гость (08:50:14 13-03-2025) Молодцы ребята!... Вы про цели СВО почитайте
09:15:17 13-03-2025
Походу ребятки хотят устроить нам жизнь по Украинскому сценарию. Надо бы их прижать, пока жалеть не пришлось..
08:53:03 26-03-2025
Гость (09:15:17 13-03-2025) Походу ребятки хотят устроить нам жизнь по Украинскому сцена... Ежедневно пришлые бармалеи режут людей, избивают, но вы начали бояться Русскую общину????
Наверное таким, как вы стоит и бздеть, только не проходите мимо, трусливо опустив глаза, когда рядом с вами обижают человека.
09:21:18 13-03-2025
По поводу абортов, огромное заблуждение заставлять насильственным методом (путем запрещения абортов) женщин рожать. Всё, что связано с абортами, касается только женщин. Мужчины здесь в стороне, их никто не осуждает за участие в образовании новой жизни и отказе от неё. И общество не готово менять точку зрения, что во всём виновата женщина. Единственный способ обезопасить женщин от абортов - сделать более доступной квалифицированную врачебную помощь для подбора противозачаточных средств. Польза «Русской общины» была бы полезна в пропаганде безопасного секса среди мужского населения, ведь именно мужчины зачастую склоняют женщин к незащищенному сексу, разводят на «любовь».
09:02:36 14-03-2025
А может просто детей нужно воспитывать правильно? Объяснять, что секс не для детей и не для развлечения?
09:10:00 14-03-2025
а для чего он тогда?
09:50:26 13-03-2025
Про вне политики - сие граждане открытые монархисты.
Координатор "Русской общины" в Алтайском крае Роман Васильев - где биография?
Ну что ж, сами поищем.
18:42:43 13-03-2025
Олег (09:50:26 13-03-2025) Про вне политики - сие граждане открытые монархисты.Коор... где ваша биография? фото? паспорт? снилс? зачем сидите под псевдонимом? срочно ваши данные в студию.
где работаете? где учились?
23:05:34 14-03-2025
Гость (18:42:43 13-03-2025) где ваша биография? фото? паспорт? снилс? зачем сидите под п... Ты свои сначала выложи, дознаватель что-ли? Люди дело делают, а ты охинею городишь. Маленько то ориентируйся в информации!
08:56:11 26-03-2025
Сотрудник (23:05:34 14-03-2025) Ты свои сначала выложи, дознаватель что-ли? Люди дело делаю... А ты дознователь???? Досье собрался искать на Романа))))
Вырусь, подобная тебе развалилась страну при Ельцине, дожирая сливки сейчас.
Слышал вопрос по теме:" а судьи у нас кто???"
09:07:57 26-03-2025
Сотрудник (23:05:34 14-03-2025) Ты свои сначала выложи, дознаватель что-ли? Люди дело делаю... Ты прости, я по ошибке тебе написал предыдущее сообщение. Адресотом был тип, который биографию собрался искать
10:24:25 13-03-2025
У русского человека Романа Васильева отчество есть?
Людям на фронте помогать хорошее дело, а где отчеты?
С крестьян мясо собирать дело конечно православное.
Я так понимаю решили на регионально-столичный уровень выйти?
08:59:53 26-03-2025
Олег (10:24:25 13-03-2025) У русского человека Романа Васильева отчество есть?Людям... А перед кем отчет держать должны?
Чьи средства идут в помощь, те получают отчёт и вопросов не имеют, а сотрясать воздух в
чате зря не стоит.
Отчёт ему подавай...
10:52:30 13-03-2025
Путь каждого человека прям в глазах его
11:04:40 13-03-2025
Полиции не хватает... Ну дак идите в полицию, чтобы хватало. Самоуправством попахивает, мягко говоря.
11:07:38 13-03-2025
В какой яркий фантик не заворачивай, а всё нацизм и мизогиния в каждом слове. Уже навидались подобных уродов в 90е, только с бритыми башками. Надеюсь и этих запретят наравне с ауешниками.
11:22:44 13-03-2025
По сути это какое-то ОПГ по национальному признаку и с социальными претензиями. Непонятно, чем эти клоуны кардинально отличаются от казаков, которые мнят себя на юге чем-то большим чем ролевое движение. Как же низко мы пали...
19:04:49 13-03-2025
Гость (11:22:44 13-03-2025) По сути это какое-то ОПГ по национальному признаку и с социа... Какие преступления совершило это ОПГ? Помогают русским? Ну да, в современном мире это уже преступление.
22:51:39 14-03-2025
Гость (11:22:44 13-03-2025) По сути это какое-то ОПГ по национальному признаку и с социа... Вы точно пали дальше некуда, в двух столбах заблудились. Мужики дело делают, а вы поддельные ярлыки вешаете, как торговка дешёвая на базаре!
09:03:37 26-03-2025
Гость (11:22:44 13-03-2025) По сути это какое-то ОПГ по национальному признаку и с социа... Не хотите помогать русскому человеку, не помогайте. Главное не мешайте.
ОПГ... Громко написали. Я не удивлюсь, что однажды вы в этом "опг" найдёте единственный путь решения вашей проблеме, когда полиция не будет решать её с настоящим опг
09:09:37 26-03-2025
Гость (11:22:44 13-03-2025) По сути это какое-то ОПГ по национальному признаку и с социа... Клоуны тут пишут ересь.
11:35:23 13-03-2025
Официально черносотенная организация под названием «Русская община» появилась в России в конце 2020 года. Среди ее известных основателей можно выделить журналиста «Царьграда» Андрея Афанасьева, который хорошо знаком с Константином Малофеевым и ранее уже руководил несколькими ультраправыми проектами, которые финансировал этот олигарх. У организации есть отделения во многих крупных городах России. У главного канала «Русской общины» в телеграмме более 400 тыс. подписчиков. У канала московского отделения — более 25 тысяч подписчиков, у петербургского — более 23 тысяч. Члены организации заявляют о себе, как о сторонниках имперских, церковных, "русских" ценностей.
Екатеринбургское подразделение «Русской общины» является третьим по численности после московского и петербургского. Совсем недавно в Екатеринбурге появилось расследование журналистов про эту организацию. Согласно этому расследованию, деятельностью «Русской общины» в Екатеринбурге руководят чиновник Андрей Ткачук и служитель РПЦ Виктор Вечканов. Через специальный фонд, источники финансирования которого не раскрываются, они распределяют денежные средства среди своих сторонников. Помимо официального фонда руководители собирают денежные средства от спонсоров и на свои личные счета.
14:02:38 13-03-2025
Олег (11:35:23 13-03-2025) Официально черносотенная организация под названием «Русская ... Какой бред от вас, какие черносотенцы? Перестаньте сходить с ума и попейте таблетки.
Черносотенцы были за сохранение монрахии. У нас есть монрах? ну вот и до свидания.
Русская Община- это русская диаспора. Почему то в РФ действуют тысячи диаспор других, самых разнообразных народов, и у вас они вопросов не вызывают. Но вызывают именно русские диаспоры. Может быть вы того-нацист? И поклоняетесь Гитлеру? Он тоже не любил русских.
09:04:46 14-03-2025
Олег (11:35:23 13-03-2025) Официально черносотенная организация под названием «Русская ... Ну и сколько заплатили вам?Бухгалтер в этой организации вы? Все отчёты у них прозрачные, любой член общины это может проверить. У полиции , ФСБ , СК РФ, к ним претензий нет. Наоборот совместная работа ведётся. Вы что думаете, если бы была какая-то угроза государству , им бы разрешили провести всероссийский съезд, где было около 2000 представителей? Мозг включите и изучите этот вопрос , прежде чем писать этот бред. А может вы иноагент. Запад большие деньги выделяет для дискредитации именно Русской Общины, заявляло ФСБ. Объединение русских может не нравиться только русофобам.
09:13:23 26-03-2025
Олег (11:35:23 13-03-2025) Официально черносотенная организация под названием «Русская ... Эту информацию вам из закавказской диаспоре передали?))))
Вы бы лучше о своей диаспоре написали. Кто сколько куда и для каких нужд зсносит
11:35:52 13-03-2025
Ну не, это самоуправство какое то. Мягко говоря. А борцы за аборты? Почему вообще мужчины это продвигают чаще всего?
09:06:43 14-03-2025
А малолетним девочкам давать кому попало не самоуправство?
11:47:14 13-03-2025
Ужас конечно... 21 век... а мы националистов каких-то показываем и рассказываем о них какие они хорошие.
и они нас учат правильно любить Родину.
они учат женщину делать или не делать ей аборт.
говорим о том что распускать руки это чуть ли не норма.
10:25:58 14-03-2025
Ольга (11:47:14 13-03-2025) Ужас конечно... 21 век... а мы националистов каких-то показы... Вы внимательно читали статью? Распускать руки? Про это вообще ничего не сказано. Наоборот все в рамках закона
13:06:28 13-03-2025
пусть регистрируются в администрации как Народная Дружина! красные повязки на руку - дружинник!
что бы и по закону, и по со своими взглядами...!
18:53:49 13-03-2025
Гость (13:06:28 13-03-2025) пусть регистрируются в администрации как Народная Дружина! к... Так это и происходит
09:11:47 14-03-2025
Гость (13:06:28 13-03-2025) пусть регистрируются в администрации как Народная Дружина! к... У них корочки дружинников есть И рейды совместно с полицией проводятся) Действуют они в рамках закона РФ. Против РО могут выступать только русофобы или проплаченные
09:18:50 26-03-2025
Гость (13:06:28 13-03-2025) пусть регистрируются в администрации как Народная Дружина! к... Так и делается. Не переживайте
14:02:39 13-03-2025
это, говорит, хочется рыбку съесть...
это я, говорит, сберегаю честь!..
14:10:10 13-03-2025
Как я вижу понабежало в комментарии огромное количество откровенных нацистов и поклонников Гитлера.
Кто поддерживал аборты на территории СССР? -Гитлер (Сталин запретил аборты)
Кто воевал против русских? Гитлер (абсолютному большинству комментаторов не понравилось то что русские решили защищать себя и свое существование)
Поэтому фанаты и фанатки Гитлера так набросились на Русскую Общину- она идет вразрез с их мировозрением.
17:54:35 13-03-2025
Товарищ Артем. (14:10:10 13-03-2025) Как я вижу понабежало в комментарии огромное количество откр... Сократ - не кошка
Собака - не кошка
Значит, Сократ - собака.
Ход мыслей понятен? про Гитлера и прочее
18:39:08 13-03-2025
Гость (17:54:35 13-03-2025) Сократ - не кошкаСобака - не кошкаЗначит, Сократ - с... Логика абсолютно ясная - враги Русской Общины есть поклонники гитлера и другие русофобы.
16:01:01 17-03-2025
Гость (17:54:35 13-03-2025) Сократ - не кошкаСобака - не кошкаЗначит, Сократ - с...
))) Британскими учеными сделано важное открытие: установлено, что именно употребление огурцов вызывает у человека рак. Такой вывод подкреплен железной логикой: все умершие от рака хотя бы раз в жизни ели огурцы.
09:12:07 14-03-2025
Товарищ Артем. (14:10:10 13-03-2025) Как я вижу понабежало в комментарии огромное количество откр... фигасе вы сову на глобус натянули
14:45:32 13-03-2025
Когда-то в понятие русской нации включались все подданные Российской империи. В советское время на съездах КПСС констатировали создание новой общности «советский народ» ( видимо, по аналогии с США где все граждане -американский народ). В XXI веке в повседневной речи и в лексиконе ряда политиков понятия «россияне» и «русские» часто противопоставляются друг другу. Из Вики: «Слово «россияне» относится к политической нации, слово «русские» связывается с этническим пониманием нации, приверженностью традиционным ценностям. В то же время с точки зрения буквы закона и науки «русские» и «россияне» рассматриваются как две формы идентичности многонационального российского народа: русские — по принадлежности к этнической общности, россияне — по страновой, гражданско-правовой принадлежности.»
Хотите или нет, но все мы, граждане России, русские.
17:13:14 13-03-2025
Гость (14:45:32 13-03-2025) Когда-то в понятие русской нации включались все подданные Р... нет, русские - это этнические русские, светлокожий, преимущественно светловолосый народ, православной веры, проживающий на севере Евразии.
Россияне - это граждане государства Российская Федерация.
Ну а про многонациональный азербайджанский и турецкий народ будете рассказывать в Турции и Азербайджане. Что дескать никаких турков не осталось, курды и арабы - тоже турки. ну и прочее.
я б поглядел сколько вы там прожили бы часов
18:49:47 13-03-2025
Гость (17:13:14 13-03-2025) нет, русские - это этнические русские, светлокожий, преимуще... Детский сад, штаны на лямках! Что ещё можно сказать о вашем отсыле в Турцию и Азербайджан. В вашей голове каша! Если не знаете, что одно из значений "русский" - это этнос, но есть более широкое понятие - русский народ. Существует много веков. А "россияне" - новояз, придумано Ельциным, он произносил слово как "рысияне"
14:07:53 14-03-2025
Гость (18:49:47 13-03-2025) Детский сад, штаны на лямках! Что ещё можно сказать о вашем ... Это в вашей голове каша. Все народы как народы. азербайджанский, таджикский, узбекский, турецкий. И только русский по вашему мнению какой то "многонациональный".
09:21:13 26-03-2025
Гость (18:49:47 13-03-2025) Детский сад, штаны на лямках! Что ещё можно сказать о вашем ... Русский народ, это и есть русские, как этнос. Народы России-это как раз о всех речь.
09:16:10 26-03-2025
Гость (14:45:32 13-03-2025) Когда-то в понятие русской нации включались все подданные Р... Такую чушь только этнический нерусский может написать... Все вам неимется, все стараетесь обезличить русских, как нацию.
16:45:57 13-03-2025
Всё отлично, молодцы, хоть кто-то борется за будущее России, правильное будущее.
19:50:39 13-03-2025
Владимир (16:45:57 13-03-2025) Всё отлично, молодцы, хоть кто-то борется за будущее России,... Красавцы успехов вам.
18:58:36 13-03-2025
Полностью поддерживаю объединение русских людей. Другой вопрос откуда нагнали столько "противников" единения русского народа? На улице я ни разу такого отношения не слышал.
19:28:41 13-03-2025
На самом Русская община помогает очень многим: и сборы гуминатарки на сво, да и не только на сво; и оказывает бесплатную юридическую помощь; да и вообще много чего.
Одного не пойму, откуда "набежали "доброжелатели"? Почему выходцам из стран Азии и не только, можно объединяться по национальному признаку в диаспоры, а коренному народу нельзя? Что плохого что простые граждане объединяются? Или чего плохого в помощи дет.домам?
Естественно различным "людям" такое объединение не нравится.
Но самое главное Русская община действует исключительно в правом поле.
19:38:02 13-03-2025
Зря это интервью весной выложили. Столько болезных понабежало в кометы. Примите лекарство и вернитесь в палату! А, если серьёзно, то лодырям и воякам диванным всегда деятельные люди не по нраву. Потому как свою то Ж поднять и сделать что-то для страны, это же ооочень тяжело. Проще читать новости и строчить всякий бред, даже не вникая о чем или о ком пишут
19:47:37 13-03-2025
Русская ОБЩИНА только вперёд, за людей.
19:52:42 13-03-2025
Молодцы РО) Много делаете, наслышана. Не слушайте этих глупцов, они заинтересованы в дискредитации , сами ничего не могут или не хотят или проплачены или боятся , что наружу вылезет их деятельность и т.д. Здравомыслящие люди вас поддерживают. И полиция довольна , что вы совместно с ними проводите рейды, помогаете им. И простые люди, которым вы уже помогли и помогаете. Спасибо Вам)
22:19:16 13-03-2025
Гость (19:52:42 13-03-2025) Молодцы РО) Много делаете, наслышана. Не слушайте этих глупц... Ну прям зализала "коричневую дверь". Как им теперь стул оправлять?
21:03:13 13-03-2025
Хоть кто-то начинает настояший патриотизм поднимать, а не квасной который изо всех утюгов издаёт шум. Люди которые что то делают ,стремятся ,а не сидят и бубнят на диване. Успехов им.
09:19:20 14-03-2025
Я за объединение русского народа! Издревле, народ жил общинами и помогал друг-другу! Сейчас общество, "моя хата с краю, ничего не знаю", и "плюй на ближнего, нагадь на нижнего", ведь так нельзя! Если не будет сплочённости в нашем народе, не видать нам счастливой жизни в дальнейшем! Нас уничтожат! Посмотрите, сколько мигрантов заехало в нашу страну!? И это только начало.. Они не будут чтить и уважать нашу культуру. Им на неё плевать. Объединяйся, русский народ! Вместе мы сила!
10:30:29 14-03-2025
Диаспоры из Средней Азии и Кавказа везде и всюду и все молчат, не возмущаются. Вы хоть новости читайте кто и чем занимается. Лишь бы лежать на диване и обгадить своих же.
12:41:09 14-03-2025
Русская ОБЩИНА спасибо за то что вы делаете.
23:44:40 14-03-2025
Олег (11:35:23 13-03-2025) Официально черносотенная организация под названием «Русская ... Сначала почитай хотя бы Википедию про чёрную сотню, если ни на что серьёзное ума не хватает. А то слышал звон, а не понял где он. Впрочем и остальная писанина оттуда же
09:06:01 26-03-2025
Олег (10:24:25 13-03-2025) У русского человека Романа Васильева отчество есть?Людям... А перед кем отчет держать должны?
Чьи средства идут в помощь, те получают отчёт и вопросов не имеют, а сотрясать воздух в
чате зря не стоит.
Отчёт ему подавай...