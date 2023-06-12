Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России

По словам главы региона, он гордится тем, что живет и работает на русской земле

12 июня 2023, 08:27, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем России, который ежегодно отмечают 12 июня. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале политика, сказано следующее:

"Сегодня мы отмечаем День России.

Россия – это земля сильных! Это земля сильных регионов, способных обеспечить всем необходимым свою Родину. Таких регионов, как наш Алтайский край.

Это земля сильных и талантливых людей. Наша страна дала миру Ломоносова и Ползунова, Пушкина и Шукшина, Кулибина и Калашникова, Гагарина и Титова. Нас больше двух миллионов в Алтайском крае и почти 147 миллионов в стране.

Россия – это мы с вами. Я горжусь тем, что живу и работаю здесь, на нашей российской земле – в Алтайском крае.

С праздником!"

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