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Танцы молний над городом. Фото мощной ночной грозы над Барнаулом

Настоящее светопредставление разыгралось в ночь на 16 августа

16 августа 2024, 12:52, ИА Амител

Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

16 августа жители краевой столицы стали свидетелями впечатляющей грозы. Мощные разряды молний освещали ночное небо на протяжении нескольких часов. Ветер и дождь, последовавшие за грозой, не причинили существенных неудобств, а вот молнии оставили свой след. Ловите в фотоленте несколько кадров разбушевавшейся стихии.

Барнаул природа

Комментарии 3

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Гость

17:23:06 16-08-2024

А какой след то они оставили кроме фотографий?

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Гость

18:05:54 16-08-2024

Гость (17:23:06 16-08-2024) А какой след то они оставили кроме фотографий?... Кто они? Молнии? И какой вы от них след желали бы увидеть? Озвучьте свои предпочтения.

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Гость

22:00:21 16-08-2024

Гость (18:05:54 16-08-2024) Кто они? Молнии? И какой вы от них след желали бы увидеть? О... текст то читай, ало

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