Настоящее светопредставление разыгралось в ночь на 16 августа

16 августа 2024, 12:52, ИА Амител

Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

16 августа жители краевой столицы стали свидетелями впечатляющей грозы. Мощные разряды молний освещали ночное небо на протяжении нескольких часов. Ветер и дождь, последовавшие за грозой, не причинили существенных неудобств, а вот молнии оставили свой след. Ловите в фотоленте несколько кадров разбушевавшейся стихии.