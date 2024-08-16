Танцы молний над городом. Фото мощной ночной грозы над Барнаулом
Настоящее светопредставление разыгралось в ночь на 16 августа
16 августа 2024, 12:52, ИА Амител
Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru
16 августа жители краевой столицы стали свидетелями впечатляющей грозы. Мощные разряды молний освещали ночное небо на протяжении нескольких часов. Ветер и дождь, последовавшие за грозой, не причинили существенных неудобств, а вот молнии оставили свой след. Ловите в фотоленте несколько кадров разбушевавшейся стихии.
17:23:06 16-08-2024
А какой след то они оставили кроме фотографий?
18:05:54 16-08-2024
Гость (17:23:06 16-08-2024) А какой след то они оставили кроме фотографий?... Кто они? Молнии? И какой вы от них след желали бы увидеть? Озвучьте свои предпочтения.
22:00:21 16-08-2024
Гость (18:05:54 16-08-2024) Кто они? Молнии? И какой вы от них след желали бы увидеть? О... текст то читай, ало