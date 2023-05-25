ТАСС: авиасалон МАКС в 2023 году не состоится

Окончательное решение примут сегодня, 25 мая

25 мая 2023, 07:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поведение авиационного салона МАКС (Международный авиационно-космический салон) в Жуковском отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника.

По их словам, проведение МАКС теперь запланировано на 2024 год. Окончательное решение примут сегодня, 25 мая. Один из собеседников отметил, что подготовка к лётной программе в рамках авиасалона уже отменена.

Напомним, что МАКС проходит с 1993 года. Мероприятие проводится каждые два года и в последний раз состоялось в 2021-м. В этом году он должен был состояться с 25 по 30 июля. Обычно на нём представляют различные образцы авиатехники, в том числе и новые модели.