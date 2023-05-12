Баннеры скандального фестиваля "Ветер Сибири" снова появились в Барнауле

В прошлом году "Ветер Сибири" обернулся крупным скандалом

12 мая 2023, 12:25, ИА Амител

Баннер фестиваля "Ветер Сибири" в Барнауле / Фото: amic.ru

Баннеры фестиваля "Ветер Сибири" снова разместили на улицах Барнаула. Их заметили журналисты amic.ru на ул. Молодёжной (напротив АлтГУ) и на Павловском тракте (в районе пересечения в Малахова). Это уже вторая попытка прорекламировать фестиваль в Барнауле – первая была в прошлом году, и тогда фестиваль так и не состоялся.

Как выглядят баннеры?

На баннерах фигурирует логотип "Ветра Сибири", есть и фотографии лидеров групп "Чиж &Co", "Мукка", The Hatters и Владимира Кузьмина. Также указана дата проведения мероприятия – 11-13 августа и место – аэродром Мочище в Новосибирске. Новая реклама напоминает баннеры "Ветра Сибири", которые висели в Барнауле год назад.

Где теперь проходит фестиваль?

Фестиваль "Ветер Сибири" должен был состояться ещё с 12 по 14 августа 2022 года на территории бийского аэропорта. Но музыкальное событие перенесли на 2023 год. Затем сменилась и локация – на площадку аэропорта Мочище в Новосибирске.

Сейчас организаторы обещают, что на "Ветре Сибири – 2023" выступят Владимир Кузьмин, Найк Борзов, Вадим Самойлов, группы "Ария", "Анимация", "Мукка", "Три дня дождя", "Субкультура", "Эпидемия" и "Экспедиция Восход", Motor-Roller, "Папин Олимпос", "Казускома", Animal Джаz, Lascala, "Чиж &Co", "Космонавтов Нет" и Stigmata, The Hatters, "Ундервуд", "Кис-Кис", "План Ломоносова", "Слот", "7Б", "Модем", "Северный Флот", F.P.G и другие музыкальные коллективы.

Почему фестиваль называют скандальным?

В прошлом году перенос "Ветра Сибири" обернулся большим скандалом. Буквально за месяц до события, 5 июля, организаторы отменили мероприятие, сославшись на письмо из администрации Алтайского края. В нём со ссылкой на Роспотребнадзор рекомендовалось перенести мероприятие из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Это вызвало возмущение у купивших билеты, ведь 1 июля 2022 года все ковидные ограничения в России официально отменили.

В Роспотребнадзоре тогда уверяли, что отправили рекомендацию ещё до отмены всех ограничений, а в администрации amic.ru говорили, что не требовали переносить фестиваль, а лишь советовали это сделать.

После переноса зрители начали обвинять организаторов в мошенничестве. Первой причиной стало то, что территорию бийского аэропорта никто не готовил к фестивалю. А второй – что на сайте и на билетах не было никакой информации об организаторах. Там указывалась только форма обратной связи и электронная почта.

Попытки журналистов пообщаться с организаторами также закончились ничем – на связь с корреспондентами так никто и не вышел. Музыкальные группы тоже признавались, что не понимали, как будет проходить фестиваль.

Возмущение вызвало и дальнейшее поведение организаторов. Они закрыли группу и комментарии ко всем постам и решили не возвращать людям деньги за билеты. Обладателям билетов предложили либо приехать на фестиваль в 2023 году, либо получить ваучер и посетить какой-либо концерт организаторов в будущем. Тем, кто решит обратиться в суд, угрожали судебными издержками на сумму не менее 50 тысяч рублей.

Отчаявшиеся покупатели билетов создали группу "Унесённые ветром Сибири" (сейчас – "Деньги на "Ветер Сибири"). Там люди рассказывали, как подавали заявления в суды и в полицию, а также делились своим опытом возвращения денег за билеты по технологии чарджбека. Сейчас они советуют меломанам не покупать билеты на фестиваль.