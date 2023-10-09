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ТАСС: Дума планирует в октябре рассмотреть изменения в закон о выборах президента

По словам собеседника агентства, соответствующее решение принял Совет Думы

09 октября 2023, 22:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы планируют в октябре рассмотреть проект, который уточняет несколько норм закона о выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.

По словам собеседника, соответствующее решение принял Совет Думы. Он включил подготовленный депутатами и сенаторами проект об уточнении законодательных норм о выборах главы государства.

Источник подчеркнул, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к законопроекту до 15 октября. 

Россия Политика Госдума

Комментарии 13

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гость

23:22:04 09-10-2023

Всё понятно.

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Гость

00:23:49 10-10-2023

Для того чтобы баллотироваться человек должен иметь опыт работы президентом , от 8 лет минимум ?

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Гость

07:18:02 10-10-2023

Гость (00:23:49 10-10-2023) Для того чтобы баллотироваться человек должен иметь опыт раб... от 24х

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гость

06:53:45 10-10-2023

а как же основной закон недавно переписанный,обещали там все учтено теперь

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Гость

07:25:00 10-10-2023

изменения в закон п.1. избирается один раз и по гроб жизни п.2. избирается путин п.3. если проголосовали не за путина, то президентом назначается путин

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Гость

07:28:21 10-10-2023

Коней на переправе не меняют. Если к ситувции подойти не предвзято, разве это не правда?

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гость

09:19:42 10-10-2023

Гость (07:28:21 10-10-2023) Коней на переправе не меняют. Если к ситувции подойти не пре... а может стоит лошадку поменять,а то она за 23 года устала поди и на переправе вдруг упадет

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Гость

09:34:15 10-10-2023

гость (09:19:42 10-10-2023) а может стоит лошадку поменять,а то она за 23 года устала по... Ну понятно что вам либерососам она не по нутру. И что ты еще тут делаешь или уже из-за границы пишешь, убогий ?

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гость

17:53:20 10-10-2023

Гость (09:34:15 10-10-2023) Ну понятно что вам либерососам она не по нутру. И что ты еще... ну понятно,раз не кричишь СЛАВА ПУТИНУ,то сразу враг,а из истории это не чего не напоминает это,так годы 30 прошлого века

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Гость

12:29:43 10-10-2023

Гость (07:28:21 10-10-2023) Коней на переправе не меняют. Если к ситувции подойти не пре... а зачем конь 22 года шел к переправе, которая никуда не ведет?

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Гость

07:33:55 10-10-2023

А что уточняют то? В 24 выборов не будет?

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Гость

08:13:26 10-10-2023

Гость (07:33:55 10-10-2023) А что уточняют то? В 24 выборов не будет?... скорее всего

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Гость

21:06:03 10-10-2023

что бы они не придумывали, президент все равно когда то сменится, естественным путем.

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