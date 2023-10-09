ТАСС: Дума планирует в октябре рассмотреть изменения в закон о выборах президента
По словам собеседника агентства, соответствующее решение принял Совет Думы
09 октября 2023, 22:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутаты Госдумы планируют в октябре рассмотреть проект, который уточняет несколько норм закона о выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.
По словам собеседника, соответствующее решение принял Совет Думы. Он включил подготовленный депутатами и сенаторами проект об уточнении законодательных норм о выборах главы государства.
Источник подчеркнул, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к законопроекту до 15 октября.
23:22:04 09-10-2023
Всё понятно.
00:23:49 10-10-2023
Для того чтобы баллотироваться человек должен иметь опыт работы президентом , от 8 лет минимум ?
07:18:02 10-10-2023
Гость (00:23:49 10-10-2023) Для того чтобы баллотироваться человек должен иметь опыт раб... от 24х
06:53:45 10-10-2023
а как же основной закон недавно переписанный,обещали там все учтено теперь
07:25:00 10-10-2023
изменения в закон п.1. избирается один раз и по гроб жизни п.2. избирается путин п.3. если проголосовали не за путина, то президентом назначается путин
07:28:21 10-10-2023
Коней на переправе не меняют. Если к ситувции подойти не предвзято, разве это не правда?
09:19:42 10-10-2023
Гость (07:28:21 10-10-2023) Коней на переправе не меняют. Если к ситувции подойти не пре... а может стоит лошадку поменять,а то она за 23 года устала поди и на переправе вдруг упадет
09:34:15 10-10-2023
гость (09:19:42 10-10-2023) а может стоит лошадку поменять,а то она за 23 года устала по... Ну понятно что вам либерососам она не по нутру. И что ты еще тут делаешь или уже из-за границы пишешь, убогий ?
17:53:20 10-10-2023
Гость (09:34:15 10-10-2023) Ну понятно что вам либерососам она не по нутру. И что ты еще... ну понятно,раз не кричишь СЛАВА ПУТИНУ,то сразу враг,а из истории это не чего не напоминает это,так годы 30 прошлого века
12:29:43 10-10-2023
Гость (07:28:21 10-10-2023) Коней на переправе не меняют. Если к ситувции подойти не пре... а зачем конь 22 года шел к переправе, которая никуда не ведет?
07:33:55 10-10-2023
А что уточняют то? В 24 выборов не будет?
08:13:26 10-10-2023
Гость (07:33:55 10-10-2023) А что уточняют то? В 24 выборов не будет?... скорее всего
21:06:03 10-10-2023
что бы они не придумывали, президент все равно когда то сменится, естественным путем.