ТАСС: Дума планирует в октябре рассмотреть изменения в закон о выборах президента

По словам собеседника агентства, соответствующее решение принял Совет Думы

09 октября 2023, 22:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы планируют в октябре рассмотреть проект, который уточняет несколько норм закона о выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.

По словам собеседника, соответствующее решение принял Совет Думы. Он включил подготовленный депутатами и сенаторами проект об уточнении законодательных норм о выборах главы государства.

Источник подчеркнул, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать предложения и замечания к законопроекту до 15 октября.