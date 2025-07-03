ТАСС: экс-главу Луганска Пилавова подорвала женщина-смертница
Иные подробности инцидента источник не привел
03 июля 2025, 22:35, ИА Амител
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Женщина-смертница, по предварительным данным, подорвала в центре Луганска экс-главу города Манолиса Пилавова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Напомним, что взрыв прогремел 3 июля. Власти сообщали, что погиб один человек, еще трое пострадали. После стало известно, что погибший — бывший глава города Пилавов.
"Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница", - сказал собеседник агентства.
Иные подробности инцидента он не привел.
01:55:29 04-07-2025
Моссад, тока хохляцкий ?
06:25:44 04-07-2025
Охранять таких ребят надо.
10:53:42 04-07-2025
видели зис Сталина бронированный? Толщина корпуса 4 сантиметра и толщина стекол - 5 сантиметров. Дверь в салоне весит 500 килограм. Автомобиль выдерживает взрыв авиабомбы под кузовом либо выстрел из танка в упор по лобовому
вот как надо начальника защищать а не как попало