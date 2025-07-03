ТАСС: экс-главу Луганска Пилавова подорвала женщина-смертница

Иные подробности инцидента источник не привел

03 июля 2025, 22:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Женщина-смертница, по предварительным данным, подорвала в центре Луганска экс-главу города Манолиса Пилавова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Напомним, что взрыв прогремел 3 июля. Власти сообщали, что погиб один человек, еще трое пострадали. После стало известно, что погибший — бывший глава города Пилавов.

"Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница", - сказал собеседник агентства.

Иные подробности инцидента он не привел.