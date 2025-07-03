НОВОСТИПроисшествия

ТАСС: экс-главу Луганска Пилавова подорвала женщина-смертница

Иные подробности инцидента источник не привел

03 июля 2025, 22:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Женщина-смертница, по предварительным данным, подорвала в центре Луганска экс-главу города Манолиса Пилавова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Напомним, что взрыв прогремел 3 июля. Власти сообщали, что погиб один человек, еще трое пострадали. После стало известно, что погибший — бывший глава города Пилавов. 

"Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница", - сказал собеседник агентства.

Иные подробности инцидента он не привел.

Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

01:55:29 04-07-2025

Моссад, тока хохляцкий ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:25:44 04-07-2025

Охранять таких ребят надо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:42 04-07-2025

видели зис Сталина бронированный? Толщина корпуса 4 сантиметра и толщина стекол - 5 сантиметров. Дверь в салоне весит 500 килограм. Автомобиль выдерживает взрыв авиабомбы под кузовом либо выстрел из танка в упор по лобовому
вот как надо начальника защищать а не как попало

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров