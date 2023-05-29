ТАСС: Костомаров испытывает перепады настроения, но депрессии у него нет

По информации источника, сейчас идёт подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идёт стадия заживления

29 мая 2023, 19:51, ИА Амител

Фото: ТАСС

Фигурист Роман Костомаров испытывает перепады настроения, но депрессии у него нет. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, сейчас идёт подготовка к протезированию – операции на ноги уже проведены, идёт стадия заживления; в то же время на руках ещё предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление.

По данным агентства, у Костомарова бывают перепады настроения, но нет никакой депрессии, хотя даже предварительные сроки выписки ещё не определены.

Напомним, 10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом "пневмония". Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.