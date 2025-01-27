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ТАСС: Моргенштерна* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах

Сейчас музыкант находится за пределами РФ

27 января 2025, 12:35, ИА Амител

Алишер Моргенштерн* / Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Алишер Моргенштерн* / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

СК РФ объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках предварительного следствия по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Моргенштерн* объявлен как в федеральный, так и в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иноагента") продолжается.

Адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг информацию. По его словам, у следствия не было оснований для розыска рэпера.

"Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер* в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял", – резюмировал защитник.

Вменяемая Моргенштерну* статья предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет. Адвокат ранее заявлял, что музыкант не признает свою вину, а его защита будет отстаивать невиновность в суде.

* Признан в РФ иноагентом

Происшествия музыка иноагенты

Комментарии 7

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Гость

12:37:08 27-01-2025

Узбек что-ли?

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Гость

08:36:26 28-01-2025

Гость (12:37:08 27-01-2025) Узбек что-ли?... Гугл что, никак?

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Гость

12:46:20 27-01-2025

Ну ведь не найдут. По-моему никого еще не поймали

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Олег

13:44:39 27-01-2025

Кто это?
Он круче Ржавого Толика (Чубайс)?

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Musik

14:36:43 27-01-2025

Олег (13:44:39 27-01-2025) Кто это? Он круче Ржавого Толика (Чубайс)?... Анатолий Борисович хоть умнячий.
а у этого ущы просвечивают.

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Гость

23:05:00 27-01-2025

подстрелят надеюсь

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Гость

08:35:47 28-01-2025

Гость (23:05:00 27-01-2025) подстрелят надеюсь... Бойся своих желаний. Ты думаешь если начнут стрелять то пули будут только для тех с кем ты не согласен?

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