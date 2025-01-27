ТАСС: Моргенштерна* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах

Сейчас музыкант находится за пределами РФ

27 января 2025, 12:35, ИА Амител

Алишер Моргенштерн* / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

СК РФ объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках предварительного следствия по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Моргенштерн* объявлен как в федеральный, так и в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иноагента") продолжается.

Адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг информацию. По его словам, у следствия не было оснований для розыска рэпера.

"Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер* в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял", – резюмировал защитник.

Вменяемая Моргенштерну* статья предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет. Адвокат ранее заявлял, что музыкант не признает свою вину, а его защита будет отстаивать невиновность в суде.

* Признан в РФ иноагентом