ТАСС: Моргенштерна* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах
Сейчас музыкант находится за пределами РФ
27 января 2025, 12:35, ИА Амител
СК РФ объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках предварительного следствия по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что Моргенштерн* объявлен как в федеральный, так и в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иноагента") продолжается.
Адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг информацию. По его словам, у следствия не было оснований для розыска рэпера.
"Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер* в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял", – резюмировал защитник.
Вменяемая Моргенштерну* статья предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет. Адвокат ранее заявлял, что музыкант не признает свою вину, а его защита будет отстаивать невиновность в суде.
* Признан в РФ иноагентом
12:37:08 27-01-2025
Узбек что-ли?
08:36:26 28-01-2025
Гость (12:37:08 27-01-2025) Узбек что-ли?... Гугл что, никак?
12:46:20 27-01-2025
Ну ведь не найдут. По-моему никого еще не поймали
13:44:39 27-01-2025
Кто это?
Он круче Ржавого Толика (Чубайс)?
14:36:43 27-01-2025
Олег (13:44:39 27-01-2025) Кто это? Он круче Ржавого Толика (Чубайс)?... Анатолий Борисович хоть умнячий.
а у этого ущы просвечивают.
23:05:00 27-01-2025
подстрелят надеюсь
08:35:47 28-01-2025
Гость (23:05:00 27-01-2025) подстрелят надеюсь... Бойся своих желаний. Ты думаешь если начнут стрелять то пули будут только для тех с кем ты не согласен?