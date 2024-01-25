ТАСС: на месте крушения Ил-76 найдены, предположительно, фрагменты ракеты

Сейчас там продолжают работать военные, криминалисты и следователи

25 января 2024, 22:59, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Фрагменты, предположительно, ракеты нашли на месте крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу", – заявил источник агентства.По словам собеседника, сейчас военные, следователи и криминалисты продолжают поиск металлических конструкций на месте крушения транспортного самолета. Все их собирают и тщательно анализируют.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Ил-76 могли сбить из американского комплекса Patriot. Как пояснял военком Александр Коц, на это указывают характер разрушений, а также повреждения фюзеляжа.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.