Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир

Их сопровождали медики и психологи МЧС РФ

13 ноября 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Группа из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, штаб развернут в конференц-зале одной из гостиниц египетской столицы. Россиян туда привезли в колонне из трех микроавтобусов и автобуса. Их сопровождали медики и психологи.

Напомним, что всего запрос на эвакуацию из Газы направили порядка 600 россиян, из которых около 300 детей. Эвакуацию не удавалось согласовать с израильской стороной.