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Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир

Их сопровождали медики и психологи МЧС РФ

13 ноября 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Группа из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, штаб развернут в конференц-зале одной из гостиниц египетской столицы. Россиян туда привезли в колонне из трех микроавтобусов и автобуса. Их сопровождали медики и психологи.

Напомним, что всего запрос на эвакуацию из Газы направили порядка 600 россиян, из которых около 300 детей. Эвакуацию не удавалось согласовать с израильской стороной.

Израиль

Комментарии 16

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Гость

09:00:27 13-11-2023

На газе курорт ?

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Гость

09:16:58 13-11-2023

Гость (09:00:27 13-11-2023) На газе курорт ? ... скорее замуж повыскакивали

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Гость

09:03:25 13-11-2023

Русские ?

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Гость

09:17:28 13-11-2023

Гость (09:03:25 13-11-2023) Русские ?... русские паспорта на всякий случай сохранили)

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Гость

09:21:51 13-11-2023

Обратно в Русский мир!

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Гость

09:32:47 13-11-2023

Гость (09:21:51 13-11-2023) Обратно в Русский мир!... Как только ..опу припекло...

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Гость

09:42:55 13-11-2023

Гость (09:32:47 13-11-2023) Как только ..опу припекло...... С их опытом, здесь есть где применить....

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Гость

10:35:36 13-11-2023

Всех этих пассажиров, вспомнящих что нои россияне, в военкомат и на фронт, Родину щащищать

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Гость

12:23:59 13-11-2023

Гость (10:35:36 13-11-2023) Всех этих пассажиров, вспомнящих что нои россияне, в военком... Там женщины в основном, которые замуж выходили за палестинцев когда-то.

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Гость

13:38:11 13-11-2023

Гость (12:23:59 13-11-2023) Там женщины в основном, которые замуж выходили за палестинце... Развечицами будут или поварихами или...

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Гость

11:18:17 13-11-2023

Зачем они здесь?

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Гость

12:05:47 13-11-2023

Русские живут в России, а это кто?

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Гость

12:25:20 13-11-2023

Гость (12:05:47 13-11-2023) Русские живут в России, а это кто?... Русские везде живут.

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Гость

12:17:46 13-11-2023

Читаешь комментарии и шок, люди вы почему такие злые.

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Мехмед

13:22:47 13-11-2023

Гость (12:17:46 13-11-2023) Читаешь комментарии и шок, люди вы почему такие злые.... Вай, нэ переживай, Наташья! Всё будэт рахат-лукум!

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Гость

16:39:29 13-11-2023

Интересно, как к СВО отнеслись в феврале 2022? Одобряли?

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