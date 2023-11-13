Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир
Их сопровождали медики и психологи МЧС РФ
13 ноября 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Группа из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, штаб развернут в конференц-зале одной из гостиниц египетской столицы. Россиян туда привезли в колонне из трех микроавтобусов и автобуса. Их сопровождали медики и психологи.
Напомним, что всего запрос на эвакуацию из Газы направили порядка 600 россиян, из которых около 300 детей. Эвакуацию не удавалось согласовать с израильской стороной.
09:00:27 13-11-2023
На газе курорт ?
09:16:58 13-11-2023
Гость (09:00:27 13-11-2023) На газе курорт ? ... скорее замуж повыскакивали
09:03:25 13-11-2023
Русские ?
09:17:28 13-11-2023
Гость (09:03:25 13-11-2023) Русские ?... русские паспорта на всякий случай сохранили)
09:21:51 13-11-2023
Обратно в Русский мир!
09:32:47 13-11-2023
Гость (09:21:51 13-11-2023) Обратно в Русский мир!... Как только ..опу припекло...
09:42:55 13-11-2023
Гость (09:32:47 13-11-2023) Как только ..опу припекло...... С их опытом, здесь есть где применить....
10:35:36 13-11-2023
Всех этих пассажиров, вспомнящих что нои россияне, в военкомат и на фронт, Родину щащищать
12:23:59 13-11-2023
Гость (10:35:36 13-11-2023) Всех этих пассажиров, вспомнящих что нои россияне, в военком... Там женщины в основном, которые замуж выходили за палестинцев когда-то.
13:38:11 13-11-2023
Гость (12:23:59 13-11-2023) Там женщины в основном, которые замуж выходили за палестинце... Развечицами будут или поварихами или...
11:18:17 13-11-2023
Зачем они здесь?
12:05:47 13-11-2023
Русские живут в России, а это кто?
12:25:20 13-11-2023
Гость (12:05:47 13-11-2023) Русские живут в России, а это кто?... Русские везде живут.
12:17:46 13-11-2023
Читаешь комментарии и шок, люди вы почему такие злые.
13:22:47 13-11-2023
Гость (12:17:46 13-11-2023) Читаешь комментарии и шок, люди вы почему такие злые.... Вай, нэ переживай, Наташья! Всё будэт рахат-лукум!
16:39:29 13-11-2023
Интересно, как к СВО отнеслись в феврале 2022? Одобряли?