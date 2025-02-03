ТАСС: покушение на убийство было целью взрыва в московском ЖК "Алые паруса"

Личности его организаторов устанавливают

03 февраля 2025, 15:16, ИА Амител

Кадры с места происшествия у московского ЖК "Алые паруса" / Фото: скриншот из видео Baza

Целью взрыва, который произошел в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, было покушение на убийство. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Целью взрыва в ЖК "Алые паруса" было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается", – заявил собеседник агентства.

Также ТАСС информирует, что среди пострадавших в ЖК "Алые паруса" числятся охранники погибшего от взрыва.

Сейчас специалисты изучают камеры видеонаблюдения жилого комплекса, чтобы восстановить картину произошедшего.

Ранее стало известно, что взрыв в московском ЖК "Алые паруса" взяла на контроль прокуратура. На месте чрезвычайного происшествия работает прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.