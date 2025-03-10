ТАСС: российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта в Курской области

За период с 8 по 9 марта ВС РФ вернули под контроль семь из них

10 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

С 6 августа 2024 года российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные Минобороны России.

За период с 8 по 9 марта в результате действий подразделений группировки войск "Север" ВС РФ освободили семь населенных пунктов:

Малая Локня;

Черкасское Поречное;

Косица;

Лебедевка;

Викторовка;

Николаевка;

Старая Сорочина.

В феврале контроль вернули над пятью населенными пунктами: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.

Согласно данным Минобороны РФ на 17 января 2025 года, военнослужащие освободили 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1 268 кв. км). За две недели января подразделения группировки "Север" вернули под контроль четыре населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. 31 января освободили Николаево-Дарьино. А в декабре 2024 года российские военные вернули под контроль Плехово, Дарьино и Новоивановку.