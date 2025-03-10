ТАСС: российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта в Курской области
За период с 8 по 9 марта ВС РФ вернули под контроль семь из них
10 марта 2025, 08:45, ИА Амител
С 6 августа 2024 года российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные Минобороны России.
За период с 8 по 9 марта в результате действий подразделений группировки войск "Север" ВС РФ освободили семь населенных пунктов:
- Малая Локня;
- Черкасское Поречное;
- Косица;
- Лебедевка;
- Викторовка;
- Николаевка;
- Старая Сорочина.
В феврале контроль вернули над пятью населенными пунктами: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.
Согласно данным Минобороны РФ на 17 января 2025 года, военнослужащие освободили 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1 268 кв. км). За две недели января подразделения группировки "Север" вернули под контроль четыре населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. 31 января освободили Николаево-Дарьино. А в декабре 2024 года российские военные вернули под контроль Плехово, Дарьино и Новоивановку.
"Наибольшее число населенных пунктов – 12 – было возвращено под контроль в сентябре 2024 года. Это Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь", – рассказали в информационном агентстве.
08:52:32 10-03-2025
Говорили, что там кроме Пятерочки и не захвачено ни чего особо
08:59:46 10-03-2025
По сравнению с ВОВ, когда брали города, это детская игра в песочнице.
09:32:08 10-03-2025
Гость (08:59:46 10-03-2025) По сравнению с ВОВ, когда брали города, это детская игра в п... ВОВ длилась 4 года было освобождено пол-европы и побеждена сильнейшая армия мира. СВО длится 3 года удалось отбить деревни в Курской области.
09:46:43 10-03-2025
Гость (09:32:08 10-03-2025) ВОВ длилась 4 года было освобождено пол-европы и побеждена с... Политика, однако..........
12:46:19 10-03-2025
Гость (09:46:43 10-03-2025) Политика, однако............. Однако,многие сидят на заднице в тепле и подтявкивают.
12:43:14 10-03-2025
Гость (08:59:46 10-03-2025) По сравнению с ВОВ, когда брали города, это детская игра в п... Не хотите поиграть в этой песочнице? Сам то трусишь.
13:04:12 10-03-2025
Гость (12:43:14 10-03-2025) Не хотите поиграть в этой песочнице? Сам то трусишь.... За нашу Советскую Родину? Да!
10:16:14 10-03-2025
И сбили тысячу дронов. А как происходит освобождение, все в курсе?
10:40:51 10-03-2025
Гость (10:16:14 10-03-2025) И сбили тысячу дронов. А как происходит освобождение, все в ... А один Дронов к Мизулиной подкрался
10:44:47 10-03-2025
63,2% --- ну как бы... ну ладно
19:10:02 10-03-2025
А где головы ответственных за то, что Курскую область вообще надо освобождать?